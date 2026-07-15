Colombia

Cayó alias Iván Sombra, jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos, en el norte del Cauca

Un despliegue del Gaula Militar en el casco urbano de Caloto permitió detener a John Heider Mestizo, señalado como responsable de los recursos de las disidencias de las Farc, junto a alias Alexis, su jefe de seguridad

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Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la captura de alias Iván Sombra, jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en el norte del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la captura de alias Iván Sombra, jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en el norte del Cauca - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El Comando de las Fuerzas Militares de Colombia confirmó la captura a alias Iván Sombra, principal jefe de finanzas de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz, en una operación desarrollada en el norte del Cauca.

La acción, que incluyó el rescate de una mujer secuestrada y la incautación de armamento, representa un impacto directo sobre las capacidades logísticas y de financiación de una de las organizaciones criminales con mayor presencia en la región.

Detalles de la operación militar

Según informó el comandante de las FF. MM., general Hugo Alejandro López, la captura se logró gracias a la “contundencia operacional” de las tropas y a labores de inteligencia desarrolladas por el Gaula Militar Cauca.

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El procedimiento se llevó a cabo en el casco urbano de Caloto, donde fue detenido John Heider Mestizo, conocido como alias Iván Sombra, junto a José Luis Morales (“alias Alexis”), señalado como jefe de seguridad del capturado.

Zulandy Mambuscay recuperó la libertad el 15 de julio tras varios días secuestrada en El Tambo, Cauca - crédito @ColombiaOscura / X
La operación militar en Caloto permitió la liberación de Zulay Mambuscay, una mujer que había sido secuestrada días antes - crédito @ColombiaOscura / X

Durante la operación, los militares encontraron a una mujer identificada como Zulay Mambuscay, que había sido secuestrada días antes. El coronel Styk Reyes, comandante del Gaula Militar, detalló a El Tiempo que las tropas procedieron con la extracción de la víctima hacia un lugar seguro. “Se hace la liberación y se hace la captura. Estamos en este momento en la extracción”, declaró el oficial al citado medio.

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Impacto en las finanzas y estructura de la organización

La captura de alias Iván Sombra y su escolta generó, según las Fuerzas Militares, un debilitamiento inmediato de la capacidad de mando, protección, financiación y sostenimiento logístico de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

De acuerdo con información recabada por las autoridades, este jefe financiero llevaba más de siete años integrando el grupo armado, tiempo en el que ascendió desde guerrillero raso hasta el control de la comisión de finanzas.

Las autoridades atribuyen a “Iván Sombra” el manejo de los corredores estratégicos del norte del Cauca, especialmente la vía que comunica el corregimiento de El Palo con el resto del departamento. Según el coronel Styk Amaral, estos corredores eran utilizados para el tránsito de cargamentos de estupefacientes y la recaudación de recursos que sostenían las actividades ilícitas del grupo.

Las Fuerzas Militares señalaron que la captura de alias Iván Sombra debilitó la capacidad de mando, financiación, protección y sostenimiento logístico de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
Las Fuerzas Militares señalaron que la captura de alias Iván Sombra debilitó la capacidad de mando, financiación, protección y sostenimiento logístico de la estructura Dagoberto Ramos Ortiz - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Además, la estructura Dagoberto Ramos es señalada por su capacidad armada y su influencia sobre comunidades locales. El Ejército la describe como una de las estructuras más fuertes y con mayor poder beligerante en la zona.

Antecedentes delictivos y relevancia de la captura

El perfil de inteligencia militar indica que alias Iván Sombra habría participado en hechos como el atentado con motobomba en El Palo y en el secuestro de policías en 2024. También tenía vigente una orden de captura por concierto para delinquir agravado. Esta captura representa, según la fuente oficial, “un golpe decisivo contra una de las principales estructuras criminales que delinquen en el suroccidente del país”.

Por su parte, el general Hugo Alejandro López manifestó a través de la red social X: “Con esta operación no solo se neutraliza a dos de sus integrantes clave, sino que se afectan las rentas ilícitas que financiaban su accionar criminal, se interrumpen sus vínculos con las redes del narcotráfico y se fracturan las alianzas nacionales e internacionales que fortalecían su capacidad de expansión”.

El general Hugo Alejandro López afirmó que la operación afectó las rentas ilícitas, los vínculos con redes del narcotráfico y las alianzas nacionales e internacionales de la estructura criminal - crédito @COMANDANTE_FFMM / X
El general Hugo Alejandro López afirmó que la operación afectó las rentas ilícitas, los vínculos con redes del narcotráfico y las alianzas nacionales e internacionales de la estructura criminal - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

El operativo permite avanzar en la desarticulación de las redes financieras y logísticas de las disidencias de las extintas Farc, que mantienen actividad en el suroccidente del país bajo la estructura Dagoberto Ramos Ortiz.

Otras operaciones recientes en la región

En paralelo a la captura de alias Iván Sombra, las Fuerzas Militares informaron sobre la destrucción controlada de artefactos explosivos improvisados en el municipio de El Retorno, departamento del Guaviare.

El Batallón de Despliegue Rápido N.° 33 localizó y neutralizó diez explosivos presuntamente pertenecientes al bloque residual Jorge Suárez Briceño, frustrando un posible atentado contra la población civil y las tropas.

La ofensiva militar, según la institución, continuará enfocada en atacar simultáneamente las capacidades operacionales, logísticas y financieras de las organizaciones armadas ilegales, con el objetivo de impedir su expansión y proteger a las comunidades afectadas por el conflicto.

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