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Así se despidió Harlen Castillo de los hinchas de Atlético Nacional: “Más que un adiós, es un hasta luego”

“Chipi Chipi” quedó campeón seis veces con el equipo Verdolaga y escribió una carta para los hinchas, pero algunos de ellos celebraron su salida del club

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Ese fue el video que hizo Atlético Nacional para despedir a Harlen Castillo, hexacampeón con el club. Ganó la Superliga 2023 y 2024/25, las Copas Colombia 2022/23, 2023/24 y 2024/25 y la liga 2024 del segundo semestre - crédito Atlético Nacional

Harlen “Chipi Chipi” Castillo se despidió de Atlético Nacional con una carta publicada a través de sus redes sociales. El arquero colombiano estuvo tres años y medio en el club Verdolaga, tiempo en el cual quedó campeón seis veces: una liga, dos Superligas y tres Copas Colombia son el palmarés del portero con el equipo de Medellín.

Castillo expresó su agradecimiento con Atlético Nacional, y anunció que volverá al club. "Más que un adiós, es un hasta luego. Gracias a Dios por poner en mi camino a esta gran institución y por darme la oportunidad, el placer y el honor de vestir estos hermosos colores“, comenzó diciendo en su escrito.

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“Chipi Chipi” se va de Atlético Nacional con el registro de un gol cada 77 minutos en promedio, y un 69,4 % de efectividad en atajadas, tras detener 34 de los 49 remates que fueron a su portería, de acuerdo a los registros estadísticos de SofaScore. Además, tiene un promedio de 1,17 goles encajados por cada 90 minutos y se destaca por su aporte en la salida desde el fondo, con una precisión cercana al 76 % en sus pases largos.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Harlen Castillo jugó en Atlético Nacional durante tres años y medio, desde inicio de 2023, hasta mediados de 2026 - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Algunos hinchas celebraron la salida de Harlen Castillo de Atlético Nacional

Tras la publicación oficial de Alianza Lima sobre la llegada de Harlen Castillo al club, algunos hinchas de Atlético Nacional manifestaron su alegría por su salida:

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“Gracias por quitarnos a semejante paquete de encima y lo siento mucho por ustedes”, expresó el usuario @MadelnMDE.

Son unos grandes, los rezos y las camándulas no faltarán, atajadas, si”, escribió @sebas_correa_92.

“INFINITAS GRACIAS POR LLEVARSE A ESE MOCHO”, aseguró @SrVerde230.

Los comentarios de algunos usuarios en X sobre la salida de Harlen Castillo de Atlético Nacional - crédito X
Los comentarios de algunos usuarios en X sobre la salida de Harlen Castillo de Atlético Nacional - crédito X

Incluso, un hincha argentino de Gimnasia y Esgrima de la Plata contó: “Según un amigo de Colombia, al morocho le gusta la noche más que a un murciélago y tiene desliz por el alcohol...aparte de ser un mediocre arquero que nunca dio seguridad en el arco de Nacional y con los pies parece que juega con ojotas, safo Insfran...”, escribió @Dominguez222.

No todos los comentarios fueron negativos. Hubo uno bueno: “Se nos llevaron al mejor…“, dijo @Ntamayo21.

Harlen Castillo y su despedida para los hinchas de Atlético Nacional, en la que asegura que va a regresar a la institución - crédito @harlen_castillo/Instagram
Harlen Castillo y su despedida para los hinchas de Atlético Nacional, en la que asegura que va a regresar a la institución - crédito @harlen_castillo/Instagram

Los errores de Harlen Castillo por los que algunos hinchas no lo quieren en Atlético Nacional

El más recordado fue el rebote que dejó en la final de la Liga 2026-I ante Junior, aprovechado por Bryan Castrillón para marcar el 1-0 de la serie.

También fue cuestionado por errores en la salida con el balón y por un video que se hizo viral en redes sociales, de octubre de 2025, en el que aparecía en una fiesta durante la competencia, hecho que desató polémica entre los aficionados, sobre todo porque fue después de igualar sin goles contra Alianza de Valledupar, un equipo inferior en la liga colombiana.

A pesar de ello, el cuerpo técnico siempre lo tuvo en cuenta:

Así oficializó Alianza Lima de Perú al arquero colombiano Harlen 'Chipi Chipi' Castillo - crédito @gimnasiaoficial
Así oficializó Alianza Lima de Perú al arquero colombiano Harlen 'Chipi Chipi' Castillo - crédito @gimnasiaoficial

La carta de despedida de Harlen Castillo a Atlético Nacional

Más que un adiós, es un hasta luego. Gracias a Dios por poner en mi camino a esta gran institución y por darme la oportunidad, el placer y el honor de vestir estos hermosos colores.

Solo tengo palabras de agradecimiento. A todas las personas que hicieron parte de este bonito proyecto llamado Atlético Nacional.

A los dirigentes, los cuerpos técnicos, el departamento médico y todo el personal administrativo, gracias por el cariño, el respeto y el apoyo que me brindaron durante todo este tiempo.

A la hinchada verdolaga, gracias por el aguante, por los cánticos, por hacernos sentir gigantes en cada estadio, por sostenernos, por creer desde el primer minuto, por exigirnos y por impulsarnos a crecer cada día.

Y a mis compañeros y amigos, los quiero mucho, ustedes lo saben. Más que compañeros, encontré una familia que siempre se respaldó dentro y fuera de la cancha. Me llevo grandes amistades, aprendizajes y recuerdos que guardaré para toda la vida.

Me voy con la tranquilidad de haber entregado siempre lo mejor de mí y con el orgullo de haber defendido este escudo con trabajo, respeto y compromiso.

Gracias por dejarme ser parte de esta historia. Les deseo muchos éxitos en todo lo que viene. Que Dios los bendiga siempre.

Hasta pronto Atletico nacional, no importa donde me lleve el fútbol. Una parte de mi corazón siempre se vestirá de verde“.

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