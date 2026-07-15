Colombia

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

La cadena Telemundo comenzó la campaña de expectativa en el regreso de la historia de Catalina Santana en un nuevo contexto dominado por el modelaje webcam

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Telemundo presentó el primer adelanto oficial de Sin senos sí hay paraíso con un corto clip protagonizado por Carmen Villalobos - crédito @sinsenossihayparaisooficial_/Instagram
Telemundo presentó el primer adelanto oficial de Sin senos sí hay paraíso con un corto clip protagonizado por Carmen Villalobos - crédito @sinsenossihayparaisooficial_/Instagram

Durante el primer semestre de 2026, la cadena Telemundo realizó las grabaciones de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso en Colombia, a siete años de que se estrenara El final del paraíso.

Pese a que la tragedia terminó por tocar las grabaciones cuando se produjo un ataque de un individuo con arma blanca a dos miembros del equipo el 18 de abril de 2026 en el barrio Santa Fe de Bogotá, el trabajo se reanudó luego de unos días y culminó el pasado 16 de junio.

Ahora, casi un mes más tarde desde que se anunció el final de las grabaciones, la cadena estadounidense presentó el primer adelanto oficial con un tráiler y una serie de imágenes acompañadas de una frase que parece encapsular el espíritu de la nueva entrega: “El paraíso vuelve… pero el peligro también”.

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El avance de unos pocos segundos se publicó desde el perfil oficial de la serie en Instagram, y desató de inmediato reacciones encendidas entre los fans de la historia. En el reel se observa a una mujer preparándose para hacer una transmisión como modelo webcam y luego se revela la identidad de la mujer: Catalina Santana, la protagonista de la serie.

El avance publicado en Instagram reveló el regreso de Catalina Santana en una escena ligada al modelaje webcam y reactivó las reacciones de los fans de la serie - crédito @sinsenossihayparaisooficial_/Instagram
El avance publicado en Instagram reveló el regreso de Catalina Santana en una escena ligada al modelaje webcam y reactivó las reacciones de los fans de la serie - crédito @sinsenossihayparaisooficial_/Instagram

“Dios mío, esta nueva temporada llega con todo”, “A ver cómo enlazan con la temporada anterior de El Final del Paraíso“, ”Ya digan la fecha por favor”, “A ver si en esta temporada Albeiro si trabaja”. Cabe señalar que la fecha de estreno aún no fue confirmada por la cadena, que se limitó a anunciar que la historia llegará “pronto”.

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La producción describió esta nueva etapa como una reinvención de su universo narrativo, con “una visión audaz y contemporánea que presenta nuevos conflictos, intensas luchas de poder y una narrativa cargada de emoción”. El regreso de la franquicia se plantea, según la propia cadena como una apuesta “más grande, más intensa y más imparable” que sus entregas anteriores.

El argumento de la cuarta temporada

La cuarta temporada lleva a Catalina al submundo del modelaje webcam en Medellín, a una alianza con la DEA y a un nuevo enfrentamiento con 'La Diabla' - crédito @sinsenossihayparaisooficial_ /Instagram
La cuarta temporada lleva a Catalina al submundo del modelaje webcam en Medellín, a una alianza con la DEA y a un nuevo enfrentamiento con 'La Diabla' - crédito @sinsenossihayparaisooficial_ /Instagram

Según se dio a conocer desde Telemundo, Carmen Villalobos vuelve a ponerse en la piel de Catalina Santana, el personaje que la catapultó al estrellato. En esta temporada, Catalina intenta reconstruir su vida junto a Aurelio ‘El Titi’ Jaramillo, interpretado por Gregorio Pernía, lejos de los fantasmas que marcaron su pasado. Esa calma se fractura cuando descubre que su hermana está en la mira de una organización criminal, lo que la obliga a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás.

La búsqueda de su hermana arrastra a Catalina al submundo del modelaje webcam en Medellín, donde opera la red del cártel mexicano liderado por Israel Montero. El entramado criminal se sostiene en el tráfico ilegal, la corrupción y la explotación de mujeres vulnerables que buscan una salida a la pobreza.

En alianza con la DEA, Catalina se adentra en un sistema diseñado para explotar y silenciar a esas mujeres, con cada paso que da como una prueba de su fortaleza.

Sin senos si hay paraíso
Carmen Villalobos retoma el papel de Catalina Santana, que busca reconstruir su vida con Aurelio ‘El Titi’ Jaramillo hasta que una organización criminal pone a su hermana en la mira - crédito Telemundo

“Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy”, declaró Villalobos al inicio de las grabaciones de la serie.

Cuando la historia parecía abrirse hacia la esperanza, la temporada reserva su golpe más duro: ‘La Diabla’, interpretada por Majida Issa, reaparece con sed de venganza y pone en riesgo todo lo que Catalina y ‘Titi’ construyeron. La presencia de este personaje, uno de los más recordados de la franquicia, anticipa que la nueva entrega no dará respiro ni a los protagonistas ni al público.

Además de los mencionados, el elenco reúne a nombres como Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Carolina Gaitán, Elizabeth Gutiérrez, Estefanía Gómez, Francisco Bolívar, Arturo Barba, Yankel Stevan y Osvaldo de León.

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