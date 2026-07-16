‘Mr. Taxes’ lanzó fuerte pulla contra el Gobierno de De la Espriella durante su gira en Washington por su silencio ante el caso de Joan Sebastián Durán

El exdirector de la Dian rechazó el "silencio" del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Joan Sebastián Durán/Facebook y Colprensa

Aumentan los cuestionamientos contra el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella por su presencia en territorio estadounidense para entablar nuevas pautas en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos mientras que, unos estados más hacia el norte, en Maine, un colombiano con permiso de trabajo y seguridad social murió a manos de oficiales del ICE en medio de un operativo.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio del Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, conocido como “Mr. Taxes” afirmó que la confianza que estaría generando el primer acercamiento internacional del Gobierno entrante con Estados Unidos por la evidente tecnicidad y gestión de, particularmente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sería “inútil” si no hay un pronunciamiento.

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Joan Sebastián Guerrero murió el lunes 13 de julio de 2026, en Maine - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Y es que la muerte del bumangués Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, no pasó desapercibida. Figuras políticas de todas las orillas en Estados Unidos —como Kamala Harris y la senadora republicana María Elvira Salazar— y en Colombia están exigiendo investigaciones mientras emiten fuertes rechazos al uso de la fuerza por parte de agentes del ICE.

No ha sucedido lo mismo con los funcionarios designados ni con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en medio del despliegue de una agenda de reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en Washington.

Por ende, “Mr. Taxes” afirmó que “ese conocimiento no le sirve al país si no está del lado de la justicia. Estando en EE. UU. lo mínimo es que el canciller designado y el vicepresidente electo presenten inmediata y enérgicamente su protesta por el asesinato, perpetrado por agentes federales, del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán frente de su hija de tres años”.

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Los llamados a que el Gobierno electo emita un pronunciamiento se intensifican, además, porque a través de las redes sociales de Durán Guerrero se conoció que fue simpatizante del proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Luis Carlos Reyes envió duro mensaje al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @luiscrh/X

Gustavo Petro pidió denunciar al ICE ante la comunidad internacional

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sea denunciado a escala mundial a razón de la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero.

La reacción del mandatario se produjo en respuesta al pronunciamiento de la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, que solicitó una investigación inmediata sobre el caso.

Petro, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo que ICE “es una organización que debe ser denunciada a escala mundial. Así no se acepte la justicia internacional por EEUU, cualquier juez del mundo puede procesar crímenes contra la humanidad”, afirmó el mandatario colombiano.

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Gustavo Petro pidió una investigación por parte de los organismos de justicia internacional - crédito @petrogustavo/X

Petro también cuestionó la falta de pronunciamiento del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre estos hechos. “¿Ya se ha suicidado un colombiano y asesinaron a otro, por qué el que llaman presidente electo no se pronuncia?”, publicó Petro.

En un primer mensaje, Petro calificó el hecho como un “asesinato” cometido por el Gobierno de Estados Unidos contra un ciudadano colombiano y latinoamericano. El presidente afirmó que Durán Guerrero fue víctima de una política de exclusión contra ciertos grupos poblacionales.

“Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU”, expresó el mandatario.

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Petro solicitó a la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos tomar acciones jurídicas y humanitarias inmediatas para que los responsables sean juzgados y manifestó que espera una respuesta oficial del presidente estadounidense Donald Trump. “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, reclamó.