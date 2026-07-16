Colombia

‘Mr. Taxes’ lanzó fuerte pulla contra el Gobierno de De la Espriella durante su gira en Washington por su silencio ante el caso de Joan Sebastián Durán

Luis Carlos Reyes afirmó que “lo mínimo” es que los altos funcionarios designados que adelantaron la agenda en Estados Unidos protesten “enérgicamente” contra el operativo del ICE que cobró la vida de un colombiano

Guardar
Google icon
El exdirector de la Dian rechazó el "silencio" del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Joan Sebastián Durán/Facebook y Colprensa
El exdirector de la Dian rechazó el "silencio" del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito Joan Sebastián Durán/Facebook y Colprensa

Aumentan los cuestionamientos contra el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella por su presencia en territorio estadounidense para entablar nuevas pautas en la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos mientras que, unos estados más hacia el norte, en Maine, un colombiano con permiso de trabajo y seguridad social murió a manos de oficiales del ICE en medio de un operativo.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio del Gobierno Petro, Luis Carlos Reyes, conocido como “Mr. Taxes” afirmó que la confianza que estaría generando el primer acercamiento internacional del Gobierno entrante con Estados Unidos por la evidente tecnicidad y gestión de, particularmente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, sería “inútil” si no hay un pronunciamiento.

PUBLICIDAD

Joan Sebastián Guerrero murió el lunes 13 de julio de 2026, en Maine - crédito Shannon Stapleton/Reuters
Joan Sebastián Guerrero murió el lunes 13 de julio de 2026, en Maine - crédito Shannon Stapleton/Reuters

Y es que la muerte del bumangués Joan Sebastián Durán Guerrero, de 26 años, no pasó desapercibida. Figuras políticas de todas las orillas en Estados Unidos —como Kamala Harris y la senadora republicana María Elvira Salazar— y en Colombia están exigiendo investigaciones mientras emiten fuertes rechazos al uso de la fuerza por parte de agentes del ICE.

No ha sucedido lo mismo con los funcionarios designados ni con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, en medio del despliegue de una agenda de reuniones con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos, en Washington.

Por ende, “Mr. Taxes” afirmó que “ese conocimiento no le sirve al país si no está del lado de la justicia. Estando en EE. UU. lo mínimo es que el canciller designado y el vicepresidente electo presenten inmediata y enérgicamente su protesta por el asesinato, perpetrado por agentes federales, del ciudadano colombiano Joan Sebastián Durán frente de su hija de tres años”.

PUBLICIDAD

Los llamados a que el Gobierno electo emita un pronunciamiento se intensifican, además, porque a través de las redes sociales de Durán Guerrero se conoció que fue simpatizante del proyecto político de Abelardo de la Espriella.

Luis Carlos Reyes envió duro mensaje al gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @luiscrh/X
Luis Carlos Reyes envió duro mensaje al Gobierno electo de Abelardo de la Espriella - crédito @luiscrh/X

Gustavo Petro pidió denunciar al ICE ante la comunidad internacional

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, exigió que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sea denunciado a escala mundial a razón de la muerte de Joan Sebastián Durán Guerrero.

La reacción del mandatario se produjo en respuesta al pronunciamiento de la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, que solicitó una investigación inmediata sobre el caso.

Petro, a través de su cuenta oficial en X, sostuvo que ICE “es una organización que debe ser denunciada a escala mundial. Así no se acepte la justicia internacional por EEUU, cualquier juez del mundo puede procesar crímenes contra la humanidad”, afirmó el mandatario colombiano.

Gustavo Petro - crédito @petrogustavo/X
Gustavo Petro pidió una investigación por parte de los organismos de justicia internacional - crédito @petrogustavo/X

Petro también cuestionó la falta de pronunciamiento del presidente electo, Abelardo de la Espriella, sobre estos hechos. “¿Ya se ha suicidado un colombiano y asesinaron a otro, por qué el que llaman presidente electo no se pronuncia?”, publicó Petro.

En un primer mensaje, Petro calificó el hecho como un “asesinato” cometido por el Gobierno de Estados Unidos contra un ciudadano colombiano y latinoamericano. El presidente afirmó que Durán Guerrero fue víctima de una política de exclusión contra ciertos grupos poblacionales.

Lo mataron por creerlo un ser inferior y sin derechos y como persona tenía todos los derechos que a un ser humano se le confieren solo por nacer y era ciudadano con derechos en los EE. UU”, expresó el mandatario.

Petro solicitó a la representación diplomática de Colombia en Estados Unidos tomar acciones jurídicas y humanitarias inmediatas para que los responsables sean juzgados y manifestó que espera una respuesta oficial del presidente estadounidense Donald Trump. “Espero del presidente Donald Trump un mensaje para Colombia sobre lo sucedido”, reclamó.

Temas Relacionados

Luis Carlos ReyesMr TaxesJoan Sebastián Durán GuerreroGobierno De la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

Dos propuestas del pop urbano colombiano se encontrarán en el escenario capitalino para brindar una noche de éxitos y sabor latino

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

A seis meses de su partida, el entorno del cantante anunció el próximo lanzamiento de un tema inédito escrito por él, una novedad con la que buscan celebrar su memoria y agradecer el cariño del público

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

Corte Constitucional avaló medidas extraordinarias para el sector transporte, pero tumbó apartes clave del decreto de emergencia económica

La decisión de la Sala Plena permitió mantener las medidas para la reconstrucción de la infraestructura de transporte afectada por la crisis climática, pero estableció condiciones para su aplicación

Corte Constitucional avaló medidas extraordinarias para el sector transporte, pero tumbó apartes clave del decreto de emergencia económica

Exministro culpó al Gobierno Duque por crecimiento de grupos armados, pero recalcó fallas en la Paz Total de Petro: “Fue un poco ingenuo”

Guillermo Rivera aseguró que la falta de implementación del Acuerdo de Paz derivó en el fortalecimiento de las organizaciones criminales

Exministro culpó al Gobierno Duque por crecimiento de grupos armados, pero recalcó fallas en la Paz Total de Petro: “Fue un poco ingenuo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

Yaya Muñoz se pronunció sobre la historia viral de la hamburguesa triple: “Ni mi 50/50 llegó tan lejos”

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Así se despidió Harlen Castillo de los hinchas de Atlético Nacional: “Más que un adiós, es un hasta luego”

Pablo Repetto habló del mercado de pases de Santa Fe: los que faltan por salir y quienes llegarán

Gustavo Puerta dejó huella en el Mundial 2026 con la selección Colombia: destacó en listado de juveniles

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’