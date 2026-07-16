Colombia

Victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales mejoró la disposición de los colombianos a comprar vivienda y carro

Fedesarrollo reveló los resultados del Índice de Confianza del Consumidor y la opinión sobre la situación del país subió 28,5 puntos porcentuales (pp)

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El Ministerio de Vivienda tramita un decreto para que el valor acordado en la promesa de compra no cambie hasta el día de la escrituración- crédito VisualesIA
Las ventas de vivienda nueva cayeron 8,0% y las iniciaciones de obra cayeron 17,6%, según Camacol - crédito VisualesIA

El Índice de Confianza del Consumidor en Colombia, indicador económico de Fedesarrollo que mide el optimismo de las personas sobre la situación de su economía familiar y del país, se ubicó en 24,3% en junio de 2026, con un aumento de 6,5 puntos porcentuales (pp) frente a mayo, cuando marcó 17,8%. Además, acumuló un alza anual de 22,1 pp frente al 2,2% de junio de 2025. El avance, en medio de la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales, respondió a un aumento de 4,9 pp en el Índice de Expectativas del Consumidor (IEC) y de 9,4 pp en el Índice de Condiciones Económicas (ICE).

Precisamente, el IEC quedó en 31,4%, por encima del 26,7% de mayo. Frente a junio de 2025, cuando ese componente se ubicó en 3,8%, el incremento fue de 27,6 PP. Mientras que el ICE subió a 13,8% desde 4,4% en mayo. En comparación con el -0,2% de un año antes, el aumento fue de 14 pp.

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En este componente, mejoró la percepción sobre las condiciones del país dentro de un año, que pasó de 16,8% en mayo a 22,5% en junio. También aumentó la expectativa sobre buenos tiempos para la economía nacional en los próximos 12 meses, de 21,1% a 31,3%.

En junio de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 24,3%, aumentando en 6,5 puntos porcentuales frente al mes de mayo de 2026 (17,8%) - crédito Fedesarrollo
En junio de 2026, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) alcanzó un balance de 24,3%, aumentando en 6,5 puntos porcentuales frente al mes de mayo de 2026 (17,8%) - crédito Fedesarrollo

Qué explica el avance y cómo quedó el trimestre

Al comparar el segundo trimestre de 2026 con el primero, Fedesarrollo indicó que “la confianza de los consumidores se mantuvo estable”. Otra formulación del balance señaló que “se mantuvo constante en un 18,6%”.

Dicho resultado trimestral se explicó por un alza de 1,9 pp en la disposición a comprar bienes durables. Al mismo tiempo, la valoración sobre la situación del país cayó 0,3 pp y la de los hogares bajó 1,7 pp.

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Frente al trimestre abril-junio de 2025, la opinión sobre la situación del país subió 28,5 pp. La de los hogares aumentó 17,6 pp y la intención de comprar bienes durables avanzó 9,8 pp.

Cómo se movió la confianza en ciudades y estratos

En el plano territorial, Fedesarrollo señaló que “la confianza de los consumidores aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas”. Los incrementos se concentraron en Bogotá y Medellín, con 10,9 y 5,9 pp, respectivamente.

La disposición a comprar bienes durables aumentó 1,9 pp en comparación con el balance registrado en el primer trimestre de 2026 - crédito Fedesarrollo
La disposición a comprar bienes durables aumentó 1,9 pp en comparación con el balance registrado en el primer trimestre de 2026 - crédito Fedesarrollo

Con esos movimientos, Bogotá cerró con un balance de 27,3% y Medellín con 13,6%. Barranquilla retrocedió 0,3 puntos porcentuales y quedó en 24,4%, Cali cayó 2,2 pp y se situó en 25,1%, mientras Bucaramanga descendió 13,6 puntos porcentuales hasta 22,5%.

Por nivel socioeconómico, la confianza subió en las tres categorías analizadas frente a mayo. El mayor avance fue el del estrato medio, con 10,8 pp y un balance de 28,3%.

El estrato alto aumentó 3,7 pp y llegó a 10,5%. El estrato bajo avanzó 3,5 pp y alcanzó 22,5%.

En junio de 2026, el ICC aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas respecto al mes de mayo de 2026 - crédito Fedesarrollo
En junio de 2026, el ICC aumentó en dos de las cinco ciudades analizadas respecto al mes de mayo de 2026 - crédito Fedesarrollo

Vivienda, bienes durables y vehículos

La disposición a comprar vivienda aumentó 6,5 pp en junio y pasó de -27,5% a -21%. Por ciudades, subió 14,3 pp en Bogotá, 1,6 pp en Barranquilla y 1,3 pp en Bucaramanga. Por su parte, Medellín registró una caída de 7,7 pp y Cali una de 2,4 pp.

Por estratos, la intención de compra de vivienda aumentó 16,6 pp en el alto y 13 pp en el medio, mientras en el bajo cayó 0,1 pp.

En muebles y electrodomésticos, el balance nacional fue de 16,1%, tras un aumento de 10,3 pp frente a mayo. El interés subió 28,5 pp en Bogotá y 5,2 en Barranquilla, pero bajó 35,4 en Medellín, 12,6 en Bucaramanga y 1,4 en Cali.

La intención de comprar vehículo también mejoró en junio. El balance quedó en -18,9%, por encima del -21,2% de mayo y 10,6 pp arriba del nivel observado un año antes.

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