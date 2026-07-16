Pablo Repetto habló del mercado de pases de Santa Fe: los que faltan por salir y quienes llegarán

La recopilación de una jornada de partidos amistosos de Independiente Santa Fe en esta pretemporada, con jugadores como Daniel Torres, Iván Scarpetta y Nahuel Bustos - crédito Independiente Santa Fe

El director técnico de Independiente Santa Fe, Pablo Repetto, afirmó que el mercado de pases no está cerrado para el equipo. Un extremo habilidoso, rápido y bueno en el uno contra uno es la posición que está buscando para reforzar el plantel, que se mantendrá en un 90%. No están descartadas más salidas de la plantilla y están sujetas a las ofertas que lleguen, pero la base se mantendrá.

El entrenador uruguayo afirmó lo anterior en diálogo con Sí Era Gol: “La primera incorporación que tenemos confirmada es la de Kevin Balanta, un jugador que suplirá la lesión de Juan Sebastián Quintero para nuestra defensa central. Tiene experiencia en el exterior y se unirá este martes al club”, dijo Repetto.

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Kevin Balanta tuvo pasado por Deportivo Quito, después hizo la mayoría de su carrera en el exterior. También estuvo en Defensa y Justicia y en Santos Laguna. “Estábamos necesitando un defensa central a raíz de la lesión de Juan Quintero”, explicó el entrenador.

Así fue presentado Kevin Balanta en Santa Fe para el segundo semestre de 2026 - crédito Santa Fe

¿Quién es el jugador que llegará a Independiente Santa Fe?

Repetto no reveló el nombre, pero sí dejó en claro el perfil: extremo, habilidoso, rápido y bueno en el uno contra uno. “Esto porque debemos suplir la salida de Edwin Mosquera”, dijo el entrenador. Y es que es tal lo enigmático del nombre, que no se ha filtrado entre los periodistas especializados en mercado de pases.

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Lo cierto es que, si no sale otro jugador de Independiente Santa Fe, con ese nombre del extremo se cerraría el mercado de pases para el equipo, de acuerdo con lo que afirmó Repetto en Sí Era Gol.

Pablo Repetto es director técnico de Independiente Santa Fe desde enero de 2026 y tiene contrato por dos años - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El cuerpo técnico y la plantilla de jugadores de Santa Fe vieron el Mundial 2026 juntos

El entrenador uruguayo contó que siguió buena parte del torneo junto a sus dirigidos durante las concentraciones del equipo. “Compartimos mucho los partidos con los jugadores en la concentración. Se disfruta, aunque también hay nostalgia cuando te toca quedar por fuera, en el caso de Uruguay y Colombia. En esa etapa del último tramo del Mundial uno sigue con la motivación de su país”, afirmó.

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Repetto recordó que, por la programación de los entrenamientos, muchas veces debieron ver los encuentros en el hotel. “Había partidos a las tres de la tarde y nosotros salíamos a entrenar a las 3:30. Los veíamos en el hotel. Me tocó ver así el de Uruguay y España”, explicó.

Hugo Rodallega es el capitán de Independiente Santa Fe y su continuidad fue confirmada para el segundo semestre de 2026 - crédito Mauricio Dueñas/EFE

La opinión de Pablo Repetto sobre la eliminación de Uruguay

Sobre la eliminación de la Celeste, evitó dramatizar el resultado. “Nadie hizo bromas por la eliminación de Uruguay. Si uno analiza los partidos, fue parejo y tocó perder”, comentó. Además, señaló que la ausencia de Giorgian De Arrascaeta pesó durante el campeonato. “La baja más importante fue la de De Arrascaeta. Era el número 10, el que tiene el pase y el uno contra uno. Uruguay no contó con ese jugador y creo que eso influyó. Hubo varios errores puntuales también”, agregó.

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Al referirse a la campaña de Colombia, Repetto destacó el rendimiento general, aunque consideró que faltó contundencia en ataque. “Colombia hizo un muy buen Mundial, pero le faltó al final un toque de calidad en la parte ofensiva. Cumplió, aunque se esperaba un poquito más por la ilusión que generó. Faltó eso para que estuviera cerca de llegar a la fase definitoria”, analizó.

Finalmente, confesó que le habría gustado ver a Hugo Rodallega en la cita orbital. “A mí me hubiera gustado Rodallega. Le tengo un cariño especial y admiro lo que hizo en el último tiempo. Seguramente, en su interior, tenía la ilusión. No lo he hablado con él por respeto, pero seguramente estaba dolido porque tenía muchas ganas de estar”, concluyó.

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