Agencia Nacional de Tierras negó incumplimientos en entrega de predios tras altercados con comunidades afro en la tarde del 15 de julio

El enfrentamiento en la Agencia Nacional de Tierras en Bogotá comenzó el 15 de julio tras el bloqueo de las entradas y salidas de la sede - crédito @MAYORGAMAURICIO/X

Un fuerte enfrentamiento se presentó en la tarde del miércoles 15 de julio en las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), ubicadas en el Centro Administrativo Nacional (CAN) de Bogotá, cuando miembros de comunidades afro del Valle y funcionarios de la entidad se vieron envueltos en una confrontación derivada del bloqueo de las entradas y salidas de la sede.

El hecho, confirmado por el secretario distrital de Gobierno, Gustavo Quintero, comenzó a las 2:39 p. m. y generó momentos de tensión que obligaron a los empleados a buscar salidas de emergencia, llegando incluso a romper vidrios para evacuar el edificio.

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Según el reporte oficial, los manifestantes denunciaban presuntos incumplimientos de la Agencia Nacional de Tierras en acuerdos previos relacionados con la recuperación e incorporación de predios al Fondo de Tierras, lo que motivó la vía de hecho. Por varios minutos, la movilidad de funcionarios quedó completamente restringida, mientras equipos de gestores de convivencia y autoridades distritales monitoreaban la situación en el lugar.

Gustavo Quintero pidió a los manifestantes y a la Agencia Nacional de Tierras priorizar el diálogo y las vías institucionales para evitar riesgos de seguridad - crédito Gustavo Quintero/X

A las 4:45 p. m., la totalidad del personal de la ANT fue evacuada de las instalaciones. Los manifestantes, sin embargo, permanecieron al interior de la entidad, mientras en el punto se mantuvo la presencia de funcionarios del Ministerio del Interior, medios de comunicación y el equipo de Diálogo Social, encargado del acompañamiento y monitoreo.

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Reclamos y postura oficial de la ANT

Los representantes de las comunidades afro argumentaron que la protesta surgió por supuestos incumplimientos del Gobierno nacional en la entrega de tierras y el avance de los compromisos pactados, una versión que fue desmentida categóricamente por la ANT.

En un comunicado difundido tras los hechos, la agencia aseguró que “se han venido cumpliendo de manera rigurosa los compromisos acordados con Frenacol, respetando en todo momento los procedimientos administrativos y el marco legal que rige los procesos de recuperación e incorporación de predios al Fondo de Tierras”.

La ANT negó incumplimientos y afirmó que cumple los compromisos con Frenacol dentro del marco legal de los procesos de tierras - crédito ANT

La entidad aclaró que la semana anterior (5 al 11 de julio) se convocó y realizó el Comité de Aprehensión, donde varios predios fueron aprobados para continuar el proceso de incorporación al Fondo de Tierras, y resaltó que estas actuaciones requieren etapas administrativas obligatorias —como la solicitud de vinculación, la caracterización técnica y jurídica, y visitas de verificación— que no pueden ser omitidas ni aceleradas por fuera de la ley.

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La ANT también informó que el acompañamiento de la fuerza pública necesario para ciertas diligencias solo podrá realizarse después del 21 de julio, fecha que fue notificada a los representantes de las comunidades. Por ello, la entidad considera que las afirmaciones sobre supuestos incumplimientos no corresponden a la realidad, ya que todos los actores conocen el estado de los procesos y los tiempos legales requeridos.

Llamado al diálogo y garantía de vías institucionales

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, instó a que “tanto los manifestantes como las directivas de la Agencia Nacional de Tierras prioricen el diálogo y la búsqueda de acuerdos sobre las acciones directas”, subrayando la importancia de mantener abiertos los canales institucionales y evitar situaciones que comprometan la seguridad de los funcionarios y de quienes protestan.

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Funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras evacuaron el edificio del CAN por salidas de emergencia ante la restricción de movilidad en la protesta - crédito Captura Video/X

En su comunicado, la ANT transmitió un mensaje de tranquilidad, asegurando que no hay personas retenidas y que los ejercicios de diálogo y concertación con los representantes de las comunidades se mantienen de manera permanente, con el fin de garantizar soluciones en el marco de la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos de campesinos y comunidades étnicas del país.

Otras manifestaciones y balance de la jornada

La jornada del miércoles no solo involucró a comunidades afro del Valle. También se registró la presencia de la Confederación Gremio Pacto Campesino en las inmediaciones de la ANT. Para la tarde, la mayoría de los integrantes de esta movilización se retiraron hacia sus lugares de origen, aunque algunos líderes permanecieron en el punto para participar en una mesa de diálogo programada para el día siguiente.

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La Agencia Nacional de Tierras reiteró su disposición a avanzar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos y llamó a privilegiar el diálogo y el respeto a los acuerdos construidos conjuntamente. Las vías institucionales —afirmó la entidad— continúan abiertas para buscar soluciones estructurales a las demandas de las comunidades, en un contexto que exige garantías para todos los actores.