Gustavo Puerta dejó huella en el Mundial 2026 con la selección Colombia: destacó en listado de juveniles

Gustavo Puerta dio la sorpresa en la selección Colombia y dejó una buena imagen para los próximos partidos tras el Mundial 2026 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

La selección Colombia, pese a su eliminación temprana en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejó huella por el trabajo del equipo y algunos de sus jugadores, a lo largo de los cinco compromisos que disputó hasta los octavos de final, fase en la que fue eliminada ante Suiza en penales por 4-3.

Gustavo Puerta fue una de las figuras de la Tricolor, empezó como una sorpresa entre los aficionados por ganarle el puesto de titular a Richard Ríos, jugó todos los compromisos y destacó por su trabajo defensivo, prueba de ello es que el combinado nacional solo recibió un tanto.

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Por lo pronto, el volante volvió a España para la pretemporada del Racing de Santander, conjunto que volvió a la primera división después de 14 años y afrontará LaLiga con mucha ilusión, ya que cuenta en sus filas con uno de los futbolistas de mayor relevancia en la Copa del Mundo.

Gustavo Puerta, entre los mejores jóvenes de la copa

No cabe duda de que el técnico Néstor Lorenzo hizo una buena elección desde el primer encuentro con el mediocampista de 22 años, pues fue clave para superar la fase de grupos como primera de la zona K, fortalecer la defensa y ser un complemento para compañeros como James Rodríguez.

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Es por eso que Gustavo Puerta apareció entre los mejores jugadores sub-23 del Mundial 2026, según un listado del observatorio Cies, especializado en estadísticas de fútbol, y el cafetero compartió grupo con estrellas del nivel de Lamine Yamal y Pau Cubarsí, finalistas del certamen.

Gustavo Puerta entre los mejores jóvenes de la Copa del mundo-crédito @CIES_Football/X

La organización presentó el análisis basado en una serie de datos sobre el rendimiento de cada futbolista menor de 23 años, en la que destacó datos como el juego aéreo, tanto en defensa como en ataque, creación de opciones, finalización de jugadas, entre otros factores.

Puerta se ubicó en la séptima posición del listado de jugadores sub-23 con un puntaje de 1.09, por encima de otra figura como Ayyoub Bouaddi, una de las estrellas juveniles de Marruecos que llegó a los cuartos de final, al que calificaron con 1.08, el mismo de Alessandro Circati, de Australia, y el argelino Ibrahim Maza.

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Así se vio el rendimiento de Gustavo Puerta con la selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Cies

Una de las sorpresas en ese ranking es el primer puesto de Julio Enciso, el mediocampista ofensivo de Paraguay que fue pieza clave para avanzar a octavos de final y quedó por encima de los dos finalistas españoles, Yamal y Cubarsí, además del estadounidense Alex Freeman.

Colombia se acerca a un reconocimiento en el Mundial 2026

El trabajo de Gustavo Puerta se ve reflejado en el combinado nacional por el trabajo defensivo en los cinco compromisos en la Copa del Mundo, en la que destacó por cerrar los espacios para evitar cualquier gol, aunque el equipo sacrificó la parte ofensiva porque ningún jugador de ataque tuvo brillo.

La selección Colombia terminará el Mundial 2026 como una de las mejores defensas, junto con España, debido a que solo recibió un gol en su participación en el certamen de la FIFA, además de cuatro porterías en cero, pese a que Camilo Vargas no logró muchas atajadas.

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La Selección Colombia puede terminar como el equipo con la mejor defensa del Mundial 2026 si España recibe un gol en la final - crédito FIFA

Si los ibéricos reciben un gol en la final contra Argentina, la Tricolor acabará en el primer puesto de ese ranking, lo que sería un reconocimiento a jugadores como Dávinson Sánchez y Daniel Muñoz, dos de las figuras de los cafeteros por su esfuerzo.

Casualmente, el lateral derecho terminó como el goleador de la Selección Colombia en el Mundial 2026, marcó dos de las cinco anotaciones del equipo frente a Uzbekistán y la República Democrática del Congo, mientras que el resto de tantos fueron para Luis Díaz, Jhon Arias y Jáminton Campaz.