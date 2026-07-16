Colombia

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

A seis meses de su partida, el entorno del cantante anunció el próximo lanzamiento de un tema inédito escrito por él, una novedad con la que buscan celebrar su memoria y agradecer el cariño del público

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Las cuentas oficiales del artista compartieron un adelanto del sencillo dedicado a unas mujeres “sin corazón”, una publicación que se movió con fuerza entre seguidores atentos a lo nuevo del intérprete caldense - crédito yeison_jimenez / Instagram

Seis meses después del fallecimiento de Yeison Jiménez en un accidente aéreo en Boyacá, su equipo de trabajo comunicó a través de las redes oficiales que próximamente se estrenará un tema inédito escrito por el artista. La canción estaría dedicada a esas mujeres “sin corazón” y se perfila como un nuevo éxito en la carrera del intérprete caldense.

Parte de la letra fue compartida en la publicación viralizada: “El diablo la ve y se esconde. La reina de la mentira, le gusta jugar con hombres; pobre el que tenga en la mira. El diablo la ve y se esconde, tan bella y sin corazón, un alma sin sentimientos, es mala de profesión”.

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La familia de Jiménez expresó en el comunicado que este lanzamiento busca mantener vivo el legado del artista y agradecer a quienes han seguido escuchando su música. “Han sido seis meses leyendo cada mensaje, cada historia y cada comentario donde nos cuentan cuánto extrañan a Yeison. Y sabemos que hay cosas que el tiempo no cambia... El amor es una de ellas”, manifestaron en una historia de Instagram.

El equipo de Yeison Jiménez anunció en redes oficiales el estreno de una canción inédita escrita por el artista antes de su muerte en el accidente aéreo en Boyacá - crédito yeison_jimenez / Instagram
El equipo de Yeison Jiménez anunció en redes oficiales el estreno de una canción inédita escrita por el artista antes de su muerte en el accidente aéreo en Boyacá - crédito yeison_jimenez / Instagram

La publicación de este nuevo tema inédito del caldense marca un nuevo capítulo en la historia del artista y su relación con el público. La familia, a través de sus canales oficiales, aseguró: “Después de estos meses, llegó el momento de compartir con ustedes una parte muy especial de Yeison: la primera canción que conoceremos desde su partida. Sin duda, esta también será otro de esos éxitos que Yeison soñó compartir con ustedes. YJ POR SIEMPRE”.

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Seis meses de homenajes, cifras récord y vacío entre los fans

Desde la muerte del cantante el 10 de enero, las muestras de cariño y los homenajes no han cesado en la escena de la música popular colombiana. En estos seis meses, el nombre del artista y empresario ha estado presente en redes sociales, conciertos, tributos y publicaciones de seguidores que crecieron con temas como Aventurero, Tenías razón y Destino final.

El impacto de su partida también se reflejó en el consumo digital de su obra. Datos de Luminate —la consultora líder en datos de la industria musical— muestran que en la semana posterior al accidente, las reproducciones del artista crecieron un 888%, alcanzando 3.211 millones de reproducciones.

Las escuchas en cuentas premium y con publicidad subieron 1.089%, llegando a más de 80,6 millones de interacciones, mientras que las ventas de pistas aumentaron un 4.900% con 100 canciones vendidas en ese corto periodo.

La primera canción de Yeison Jiménez que se conocerá tras su partida fue presentada por su familia como un nuevo capítulo en la relación del artista con el público - crédito @yeison_jimenez/Instagram
La primera canción de Yeison Jiménez que se conocerá tras su partida fue presentada por su familia como un nuevo capítulo en la relación del artista con el público - crédito @yeison_jimenez/Instagram

El segundo trimestre de 2026 cerró con Yeison Jiménez como el segundo artista colombiano más reproducido en plataformas de streaming, solo detrás de Blessd, con 158.478.935 reproducciones y diez canciones posicionadas entre las más escuchadas del país. Según el ranking trimestral de Colombia Songs publicado por Billboard, en ese periodo el mercado musical creció un 7,93% respecto al año anterior.

Tributos y unión de la música popular para despedir a un referente

La muerte de Yeison Jiménez provocó una ola de homenajes en la industria musical. Artistas como Jhon Alex Castaño, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Francy, Alzate, Paola Jara, Arelys Henao y El Charrito Negro participaron en eventos y producciones para honrar su memoria. Uno de los tributos más significativos fue el video de El Aventurero en el Cielo, una colaboración que reunió a varias voces del género en torno a la figura de Jiménez.

Así fue el lanzamiento de la canción 'Aventurero en el cielo', el homenaje a Yeison Jiménez - crédito Paola España
La muerte de Yeison Jiménez generó homenajes de figuras de la música popular colombiana y actos multitudinarios en El Campín y el Movistar Arena - crédito Paola España

El público también se sumó al duelo en escenarios como el estadio El Campín y el Movistar Arena, donde se realizaron actos multitudinarios en honor al artista. La música y los aplausos se mezclaron con el sentimiento de pérdida.

A seis meses de su partida, Yeison Jiménez continúa vigente en la memoria de sus seguidores, en los números de la industria musical y en la agenda de la música popular de Colombia.

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