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La propuesta que María Fernanda Cabal frenó en seco: recibió mensaje de un jugador de fútbol

La exsenadora contó en una entrevista que recibe mensajes privados de jugadores de varios clubes y del combinado nacional

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- crédito @mariafernandacabal/Instagram
María Fernanda Cabal contó qué le escriben futbolistas - crédito @mariafernandacabal/Instagram

A pocos días de cumplir 60 años, el 8 de agosto, la dirigente política María Fernanda Cabal llevó su exposición pública a un terreno personal y describió una relación inesperada con parte del mundo del fútbol, pues más allá de su interés por el deporte dijo que recibe mensajes privados de jugadores de distintos equipos, de la selección Colombia e incluso de la sub-17, lo que llamó la atención en su entrevista con Soho.

En esa conversación, la exsenadora relató que uno de los contactos con una joven promesa del deporte fue más allá del saludo y terminó en una propuesta que ella cortó de inmediato.

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“Uno de Cali me escribió que me quería conocer y yo, toda ingenua, me metí a ver quién era. Era un peladito chiquito y yo le dije: ‘Sí, claro, yo tengo mi equipo de trabajo, qué quieres hacer’, y me dice: ‘De todo’. Obviamente no le volví a contestar”, contó.

Cabal indicó que esos mensajes no son casos aislados. Según explicó, en varias oportunidades le han escrito futbolistas de varios clubes y también integrantes de la selección nacional, una insistencia que ya había revelado antes en otra entrevista y que ahora quedó confirmada como parte de los mensajes que recibe en sus redes sociales.

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María Fernanda Cabal relató el caso de un jugador caleño cuya propuesta frenó en cuanto leyó la intención - crédito Prensa María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal relató el caso de un jugador caleño cuya propuesta frenó en cuanto leyó la intención - crédito Prensa María Fernanda Cabal

Aunque Cabal no identificó a ninguno de los jugadores, sí dio detalles del contacto que recibe. Primero ubicó a los hinchas que la siguen por sus posiciones públicas y después a aquellos que trasladan ese interés al plano privado. El episodio del jugador de Cali fue el ejemplo más preciso porque incluyó una propuesta explícita.

Sin embargo, esta no es la primera vez que ella menciona el contacto con jugadores de renombre, pues ya había hablado de un caso puntual con nombre propio. Durante el Mundial 2026, en una entrevista con la emisora La Kalle, se refirió Juan Fernando Quintero: “Saludos a Quintero. Porque Quintero a veces me escribe”.

Ante la repregunta sobre el contenido de esos mensajes, indicó que el contacto era breve y directo, puesto que solo la saluda: “A mi Instagram. Entonces, yo digo: ‘Yo quiero conocerlo’”.

La senadora María Fernanda Cabal se fotografió al interior de la Casa Blanca, donde aparece un cuadro de una pintura de Donald Trump - crédito @MariaFdaCabal/X
La exsenadora reveló que Quintero es uno de sus jugadores favoritos y que él le envía saludos en redes sociales - crédito @MariaFdaCabal/X

Las admiradoras mujeres le piden “abandonar la heterosexualidad”

En la misma conversación con Soho, Cabal dijo que no solo recibe atención de hombres, sino de mujeres que la siguen por afinidad política y de otras que avanzan hacia un interés personal.

“He tenido la admiración de mujeres por las ideas, desde las luchas políticas, pero también admiradoras que van mucho más allá. Me han dicho de todo”, afirmó. Luego agregó que algunas incluso le preguntaron si no estaba “cansada de lo mismo”.

María Fernanda Cabal dijo que aunque rechaza de inmediato los mensajes o avances que cruzan un límite personal, los episodios no solo ocurren en redes sociales, sino fuera de ellas.

- crédito @MariaFernandaCabal/X
María Fernanda Cabal también habló de admiradoras y de los piropos que considera agresivos - crédito @MariaFernandaCabal/X

El acoso de hombres con poder

Fuera de internet, la exsenadora afirmó que también se ha enfrentado a aproximaciones que considera agresivas. Según relató, se trata de hombres mayores que, por su posición de poder, creen que pueden dirigirse a ella de una manera invasiva.

“Eso sí me ofende terriblemente, que saludan pero miran hacia abajo y te echan un piropo feo o algo de tu físico que les gusta lo vuelven morboso, entonces hacen alusión a los labios. Ese tipo de piropos me parecen desastrosos, agresivos. A mí me espantan”, dijo.

Sobre la forma en que responde en esas situaciones, explicó que evita el escándalo y fija un límite inmediato para que el episodio no se repita, pues ella está casada con José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), hace 34 años.

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