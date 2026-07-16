Colombia

Exministro culpó al Gobierno Duque por crecimiento de grupos armados, pero recalcó fallas en la Paz Total de Petro: “Fue un poco ingenuo”

Guillermo Rivera aseguró que la falta de implementación del Acuerdo de Paz derivó en el fortalecimiento de las organizaciones criminales

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Grupos armados-Colombia
Los grupos armados en Colombia ya tienen más de 27.000 integrantes - crédito Colprensa

El crecimiento de los grupos armados en Colombia es un tema de debate que se centra en la adjudicación de responsabilidades a los gobiernos de turno. A poco tiempo de finalizar la administración del presidente Gustavo Petro (2022-2026), políticos de la oposición y organizaciones sociales han advertido sobre el aumento de los integrantes de las estructuras al margen de la ley y han señalado como culpable al Gobierno, debido a la implementación de políticas de paz que consideran fallidas.

Sin embargo, expertos aseguran que la responsabilidad no recae únicamente en la administración actual. De acuerdo con el ex ministro del Interior Guillermo Rivera, que fungió como tal durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), y exembajador de Colombia en Brasil en el Gobierno Petro, el crecimiento de los grupos armados se dio, sobre todo, durante la administración del expresidente Iván Duque (2018-2022).

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El exministro Rivera aseguró que hizo falta una adecuada implementación del Acuerdo de Paz en el Gobierno de Iván Duque - crédito Gastón Taylor/Infobae Argentina
El exministro Rivera aseguró que hizo falta una adecuada implementación del Acuerdo de Paz en el Gobierno de Iván Duque - crédito Gastón Taylor/Infobae Argentina

“El crecimiento de estos grupos ocurrió durante el Gobierno del expresidente Duque y, a mi juicio, y a juicio también de Naciones Unidas, y a juicio de muchos académicos, fue consecuencia de la no implementación del Acuerdo de Paz”, precisó el ex jefe de cartera, en diálogo con Red+ Noticias.

Según explicó, el cumplimiento de lo pactado hace 10 años implica, además de la creación de instituciones orientadas a brindar garantías de justicia, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el desarrollo de los territorios, la transformación de economías ilícitas y la protección de zonas apetecidas por otras organizaciones criminales. “Fue desafortunadamente lo que ocurrió”, dijo el exembajador.

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El exministro Guillermo Rivera aseguró que el Acuerdo de Paz de 2016 implica velar por la transformación de los territorios e impedir que otras organizaciones criminales tomen el control - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE
El exministro Guillermo Rivera aseguró que el Acuerdo de Paz de 2016 implica velar por la transformación de los territorios e impedir que otras organizaciones criminales tomen el control - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Grupos armados se expandieron en ambos gobiernos, pero más en el de Petro

No obstante, hay cifras oficiales que contradicen las declaraciones del exministro. Según el informe “El poder armado en expansión. Entre el fortalecimiento y la fragmentación de los grupos armados en Colombia” (mayo de 2026), de la fundación Conflict Responses (Core), entre 2018 y diciembre de 2025 –durante las administraciones de Duque y Petro– los grupos armados organizados pasaron de tener 12.883 integrantes a contar con 27.121 combatientes, lo que equivale a un aumento del 110%.

Sin embargo, el incremento más alto se evidenció en el Gobierno Petro, que fue del 79%. Pues, según los datos que reveló la fundación, las organizaciones criminales pasaron de tener 15.120 integrantes en 2022 a contar con 27.121 personas armadas en 2025. Por otro lado, al inicio del Gobierno Duque (2018), había 12.883 combatientes, y en 2022 la cifra se elevó a más de 15.000.

Las fallas en la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro

Ahora bien, el ex jefe de cartera indicó que la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro incidió en la situación actual que enfrenta el país en materia de seguridad y en el crecimiento de los grupos armados. De acuerdo con su explicación, la iniciativa del Gobierno no tuvo una planificación adecuada y no tuvo los resultados que se esperaban porque se optó por llevar a cabo negociaciones de paz de manera simultánea, con distintas organizaciones criminales.

“A mí me parece que la Paz Total no tuvo una buena planificación, no tuvo una buena metodología y fue un poco ingenuo eso de hablar en simultánea con cuánta organización criminal había en el país, porque lo que hizo fue hacer perder el foco en la implementación del Acuerdo de Paz del 2016″, detalló el exfuncionario al medio de comunicación citado.

Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
El exministro aseguró que la Paz Total de Gustavo Petro falló por negociar de manera simultánea con varios grupos armados - crédito Presidencia de la República

A juicio del exembajador, si lo pactado con las extintas Farc se hubiera implementado de manera integral, la realidad de Colombia sería otra. Probablemente, la ciudadanía no estaría sufriendo por el actuar criminal de otros grupos al margen de la ley y los niveles de extorsión serían más bajos.

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