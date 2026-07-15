Yaya Muñoz se pronunció sobre la historia viral de la hamburguesa triple: “Ni mi 50/50 llegó tan lejos”

La creadora de contenido se sumó a una de las discusiones del momento en las redes sociales - crédito @dahianlorena/Instagram

La creadora de contenido colombiana Yaya Muñoz se sumó al debate que sacudió las redes sociales esta semana con una reacción en su cuenta de Instagram al video del tiktoker venezolano Luis Miguel Castillo, quien relató que una mujer lo dejó incómodo durante una primera cita por pedir una hamburguesa triple carne antes de que él hubiera ordenado.

El video de Castillo acumuló millones de reproducciones en TikTok, alcanzó difusión durante la última semana y dividió a los usuarios hispanohablantes entre quienes lo respaldaron por la postura asumida ante la situación, y quienes lo atacaron por juzgar a la mujer con base en su pedido.

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La historia de la hamburguesa triple sumó un nuevo capítulo: él la llamó “interesada” y ella respondió con una versión que ya supera los 10 millones de reproducciones - crédito @castillaneando/tiktok

Según el relato del hombre, la cita ocurrió hace aproximadamente cuatro años: él tenía 37 años y ella, 27. Luego de que la joven rechazara el primer lugar al que la llevó —un sector de comida rápida conocido en Venezuela como “las calles del hambre”— él la condujo a un restaurante de dos pisos. Allí, ella pidió la hamburguesa triple antes de que él hubiera ordenado, lo que Castillo describió como una señal de que la mujer buscaba un sugar daddy. También señaló que durante buena parte de la cita estuvo mirando su celular, algo que consideró irrespetuoso.

Al final de la noche, cuando la llevó de regreso a su casa, le comunicó que no volvería a salir con ella.

No mucho después la mujer señalada dio su versión de los hechos y contó que la cita fue organizada por su madre, que pidió cambiar de restaurante porque no le gustaba el ambiente.

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Kerstin Guenther responde al video viral de Luis Miguel Castillo y rechaza que una hamburguesa la vuelva interesada - crédito @kerstinguenther/tiktok

Añadió que cuando hizo su pedido notó un gesto extraño en el hombre, pero no consideró que hubiese un abuso de confianza por pedir una hamburguesa triple, explicando que no hubo química entre ellos y por eso en un punto de la cita se concentró en su celular. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó después, cuando descubrió que la experiencia se difundió en TikTok.

La postura de Yaya Muñoz

Yaya Muñoz calificó la historia como un ejemplo de la importancia de dejar las cosas claras antes de una cita - crédito @dahianlorena/Instagram

La creadora de contenido abordó el caso con su característico tono directo, mientras se maquillaba delante de la cámara. “¿Cómo es posible que este hombre se hiciera viral por esto?”, preguntó en su video. “El colmo de los colmos. Y peor aún, hombres apoyándolo”.

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La influenciadora también cuestionó la etiqueta que Castillo le puso a la joven: “Entonces, ¿yo qué soy? Porque siempre que voy a comer me pido una hamburguesa de tres carnes y en combo con postre”, admitió entre risas.

Muñoz no tardó en conectar la polémica con su propio pasado viral: “Ni mi 50/50 llegó tan lejos”, dijo entre risas, haciendo referencia al malentendido viral que protagonizó cuando mantenía una relación con Jose Rodríguez, misma que inició cuando ambos coincidieron en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Fue precisamente ese antecedente el que Muñoz evocó al reaccionar al video de Castillo. “De los mismos creadores del 50/50 llega mi amigo el de la hamburguesa triple carne”, dijo al inicio de su reacción, antes de lanzar su veredicto sobre el fondo del asunto.

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Por un lado, señaló que era un ejemplo de la importancia del diálogo y de marcar limites desde el principio de cualquier relación, sea sentimental o no. “Vean lo importante que es tomar decisiones desde el comienzo, cuando no hay vínculos amorosos, cuando no hay apegos emocionales. Son red flags que se ven desde el primer día y que es muy fácil para una mujer tomar una decisión. ‘Esto no me funciona, esto no es, adiós’“, apuntó.

Sobre la historia de la hamburguesa triple, en concreto, Yaya concluyó: “Todas estamos aquí de acuerdo que el problema no era la hamburguesa, es que si no estaba financieramente bien, pues no debió invitarla, o hablarle con claridad. No debemos aceptar menos de lo que valemos”.

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