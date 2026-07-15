Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

Así fue oficializado Andrés Ibargüen como nuevo jugador del Deportivo Pasto - crédito Deportivo Pasto

Andrés Ibargüen fue oficializado como nuevo jugador del Deportivo Pasto, de cara a la Liga BetPlay 2026-II. El extremo colombiano de 34 años llegó al equipo del departamento de Nariño, después de seis meses sin equipo y competencia profesional. Su último partido fue con Once Caldas, precisamente ante Deportivo Pasto, el 9 de noviembre de 2025.

Ibargüen es uno de los jugadores más recordados en Atlético Nacional por el gol catalogado como ‘El Milagro Ibargüen’. La anotación fue de su compañero Orlando Berrio, y ni siquiera la asistencia fue de Ibargüen, pero la jugada antes del gol quedó en la memoria de los hinchas de Nacional.

PUBLICIDAD

Este es el momento de celebración del gol de Atlético Nacional ante Rosario Central por Copa Libertadores 2016 - crédito AFP

La historia detrás del gol de Orlando Berrio a Rosario Central

Era el 19 de mayo de 2016, Atlético Nacional necesitaba un gol en el tiempo de reposición para eliminar a Rosario Central y avanzar a las semifinales de la Copa Libertadores. En el minuto 94, el extremo tomó la pelota sobre la banda izquierda, dejó rivales en el camino y envió un centro que Alexis Henríquez bajó de cabeza para que Orlando Berrío marcara el 3-1 definitivo. Aquella acción quedó inmortalizada y le dio el apodo con el que todavía es recordado por muchos aficionados: “El Milagro Ibargüen”.

La jugada quedó grabada, sobre todo, por la narración de Luis Fernando Múnera, “El Paisita”, quien transmitía el encuentro para radio. Su relato se convirtió en uno de los más famosos del fútbol colombiano: “¡De la hazaña al milagro!”, exclamó mientras describía la acción que terminó con el gol de Berrío. Ese relato, según recordó la Asociación Colombiana de Redactores Deportivos (Acord Antioquia), fue traducido a varios idiomas y terminó haciendo inseparable el sobrenombre de Ibargüen de aquella clasificación.

PUBLICIDAD

Imagen con la que Deportivo Pasto confirmó la llegada de Andrés Ibargüen para el segundo semestre del 2026 - crédito Deportivo Pasto

Así describió la jugada el propio Atlético Nacional

Años después, en 2018, el propio Atlético Nacional resumió la acción que dio origen al apodo. En la crónica oficial del club sobre aquella campaña de la Libertadores recordó que “Ibargüen se inventó una de crack, pasó de lado a lado en la cancha, ganó la raya final, tiró un centro que bajó Henríquez... y Berrío pescó el balón” para marcar el tanto de la clasificación.

Desde entonces, el sobrenombre acompañó al futbolista durante toda su carrera. Cuando fichó por Independiente Medellín en 2023, El Colombiano destacó que “El Milagro”, como lo apodan, llegaba como uno de los jugadores más experimentados del plantel, gracias a los títulos obtenidos con Nacional y posteriormente con América de México. En esa misma presentación, Ibargüen aseguró al diario: “Estoy contento y agradecido con Dios y con la vida por esta bella oportunidad. Espero aportar mi granito de arena... Quiero brindar siempre lo máximo al Medellín”.

PUBLICIDAD

El apodo nunca tuvo relación con un gol suyo, sino con una asistencia que terminó cambiando la historia de Nacional en aquella Copa Libertadores. De hecho, distintos medios y bases de datos deportivas siguen identificándolo como “El Milagro Ibargüen”, un reconocimiento que nació de una sola jugada, pero que quedó instalada para siempre en la memoria del fútbol colombiano.

Andrés Ibarguen fue campeón con Atlético Nacional de la Copa Libertadores 2016, y fue clave en el torneo por su jugada ante Rosario Central - crédito AFP

Estadísticas de Andrés Ibargüen

Andrés Ibargüen (Cali, 7 de mayo de 1992) es un extremo derecho que también puede jugar por la izquierda. A lo largo de su carrera profesional acumula 437 partidos oficiales, 58 goles y 33 asistencias.

Su mayor recorrido lo tuvo en la liga colombiana, donde disputó 210 encuentros, marcó 34 goles y dio 17 asistencias. En la Liga MX jugó 106 partidos, convirtió 9 goles y repartió 8 asistencias. Además, registra 26 apariciones, 3 goles y 4 asistencias en la Copa Libertadores. Con la Selección Colombia absoluta disputó un partido internacional.

PUBLICIDAD