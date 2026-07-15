Colombia

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

La artista habló sobre los cambios que atraviesa, la presión de las etiquetas y su deseo de mantener una identidad latina mientras amplía su alcance internacional

Guardar
Google icon
La famosa cantante paisa sigue descrestando al mundo con su éxito - crédito Karol G / Instagram
La famosa cantante paisa sigue descrestando al mundo con su éxito - crédito Karol G / Instagram

Karol G es la nueva portada de Elle USA en la edición publicada el 15 de julio de 2026 y compartida por la artista a través de sus redes sociales con un look diferente con el que quiso mostrar una faceta mucho más elegante, con vestidos que destacan su belleza y realzan sus curvas, aunque un poco alejado de la ropa sensual que utiliza para sus performance en tarima y la mayoría de sus videos musicales.

Y es que la artista paisa ya no solo es un referente en la música urbana y los diferentes géneros en los que ha incursionado, sino que su aparición en eventos y medios de moda y cultura la han consolidado como un referente en las tendencias actuales. Su nueva aparición como figura central de la revista la mostró con una propuesta visual de estética sofisticada.

PUBLICIDAD

En las imágenes de la sesión, a Karol G se le vio con atuendos que reforzaron esa línea de estilo. En paralelo, la artista acompañó el post de la portada con la canción Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa, una elección que se vincula con la delicadeza y sofisticación de su etapa actual.

Cabe mencionar que Elle USA es dirigida por Nina García, una de las colombianas con mayor influencia en la industria editorial y de la moda internacional, por lo que los fanáticos de las dos se mostraron orgullosos por la publicación.

La faceta que la artista muestra a sus 35 años conquista a sus seguidores - crédito Karol G / Instagram
La faceta que la artista muestra a sus 35 años conquista a sus seguidores - crédito Karol G / Instagram

En medio de la entrevista para el medio internacional, Karol G se refirió a la tensión entre etiqueta e identidad en tiempos de exposición de las redes sociales: “Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas”.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, explicó que ella no solo es lo que ven los fans en el escenario, pues entendió que debía permitirse sentir y mostrarse como es realmente: “Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable”.

Además, se refirió a su alcance a nivel mundial, puesto que es una de las artistas más famosas del país: “Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global”.

La cantante describió su manejo de la estética con su vida personal: “A veces me dejo llevar por los colores, otras veces, no. Hay una parte de mí que vibra en la oscuridad, que vibra en la soledad”.

La mayoría de los comentarios de sus seguidores son positivos - crédito Karol G / Instagram
La mayoría de los comentarios de sus seguidores son positivos - crédito Karol G / Instagram

El libro que definió uno de sus shows más impactantes de 2026

La artista reveló qué la hizo construir la idea de su espectáculo de Coachella. Se trata del texto feminista de 1992 Mujeres que corren con los lobos: Mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés: “Muchas de las cosas que he hecho desde entonces se inspiraron en ese libro, a menudo sin darme cuenta”.

Según sus palabras: “Esa imagen de ‘mujer salvaje’ es un estado al que todas deberíamos aspirar. Reconectar con nosotras mismas, con nuestra intuición, nuestra sensualidad y nuestra sexualidad: quería plasmarlo en el escenario”.

En su relato, el concepto escénico de esa presentación también estuvo basado en su identidad cultural: “Y quería capturar nuestra esencia latina: nuestra historia, nuestra música, ese espíritu apasionado que nos caracteriza. Venimos de una larga tradición de resiliencia y de superación ante la adversidad”.

Lejos de su estilo sensual de cada presentación, la famosa descrestó con un look diferente - crédito Mario Anzuoni / REUTERS
Lejos de su estilo sensual de cada presentación, la famosa descrestó con un look diferente - crédito Mario Anzuoni / REUTERS

El público elogió su nueva aparición

En Instagram, sus seguidores no dudaron en dejarle comentarios centrados en la estética del trabajo: “Cuánta elegancia mi Carolina” y “Qué belleza de fotos, son una obra de arte”.

Otros mensajes insistieron en que el concepto plasmado en la edición es uno de los más impactantes de la artista: “Creo que ha sido de los mejores trabajos fotográficos. Uuffff! A R T E” y “De las portadas más bellas que te he visto, mucho arte y creatividad, te ves preciosa, me encanta”.

Algunos comentarios estuvieron lejos de apoyar a la artista - crédito Karol G / Instagram
Algunos comentarios estuvieron lejos de apoyar a la artista - crédito Karol G / Instagram

Temas Relacionados

Karol GKarol G portadaKarol G ElleColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

El apodo nunca tuvo relación con un gol del jugador, sino con una asistencia que terminó cambiando la historia de Nacional en una Copa Libertadores

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

Congresistas tendrán reducción salarial de $18 millones desde el nuevo periodo legislativo

La eliminación de un beneficio creado hace más de una década modificará la estructura de ingresos de los próximos senadores y representantes, mientras el decreto que estableció el cambio enfrenta cuestionamientos jurídicos ante el Consejo de Estado

Congresistas tendrán reducción salarial de $18 millones desde el nuevo periodo legislativo

Abelardo de la Espriella “enterrará” la Paz Total de Gustavo Petro: estos son los retos jurídicos que tendrá según análisis de experto

El traspaso de funciones a distintas carteras ministeriales y la creación de una nueva institucionalidad en materia de seguridad generaron una serie de interrogantes sobre el futuro de la protección de los derechos humanos, la implementación de los acuerdos y la responsabilidad internacional del Estado

Abelardo de la Espriella “enterrará” la Paz Total de Gustavo Petro: estos son los retos jurídicos que tendrá según análisis de experto

Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denunció penalmente a Abelardo de la Espriella por presunta instigación y hostigamiento

La acción judicial se fundamenta en declaraciones públicas dirigidas contra Rodrigo Londoño y los firmantes del Acuerdo Final de Paz, y se conoce en medio del debate por el futuro de la institucionalidad creada para implementar lo pactado en 2016

Directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz denunció penalmente a Abelardo de la Espriella por presunta instigación y hostigamiento

Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach en Barranquilla: estos fueron los temas de la conversación

La reunión entre el presidente electo de los colombianos y el jefe del Ministerio Público abordó la necesidad de preservar el equilibrio de poderes, fortalecer la institucionalidad y garantizar que el próximo Gobierno actúe conforme a la Constitución y la ley

Abelardo de la Espriella se reunió con el procurador Gregorio Eljach en Barranquilla: estos fueron los temas de la conversación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

La propuesta que María Fernanda Cabal frenó en seco: recibió mensaje de un jugador de fútbol

‘Yo me llamo’ ya tiene fecha y hora de estreno para medir su ‘rating’ con ‘MasterChef Celebrity’

Rosalía en Colombia: este sería el ‘setlist’ de la española en el Movistar Arena de Bogotá

La actriz María Margarita Giraldo arremetió contra Gustavo Petro a solo días de terminar su gobierno: “Nos salvamos”

Deportes

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

Deportivo Pasto contrató a un histórico jugador de Atlético Nacional: la historia detrás del ‘Milagro Ibargüen’

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Esto se sabe sobre la posible salida de Nelson Deossa del Betis: un equipo brasileño avanza en las negociaciones

Nuevo presidente de la Acolfutpro criticó “jugadita” de los clubes en Colombia con jugadoras: “Solo tienen 15 contratos”

Liss Pereira reveló curiosa anécdota con un exfutbolista campeón de la Copa América 2001: “me dio pena acercarme”