Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

La famosa cantante paisa sigue descrestando al mundo con su éxito - crédito Karol G / Instagram

Karol G es la nueva portada de Elle USA en la edición publicada el 15 de julio de 2026 y compartida por la artista a través de sus redes sociales con un look diferente con el que quiso mostrar una faceta mucho más elegante, con vestidos que destacan su belleza y realzan sus curvas, aunque un poco alejado de la ropa sensual que utiliza para sus performance en tarima y la mayoría de sus videos musicales.

Y es que la artista paisa ya no solo es un referente en la música urbana y los diferentes géneros en los que ha incursionado, sino que su aparición en eventos y medios de moda y cultura la han consolidado como un referente en las tendencias actuales. Su nueva aparición como figura central de la revista la mostró con una propuesta visual de estética sofisticada.

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En las imágenes de la sesión, a Karol G se le vio con atuendos que reforzaron esa línea de estilo. En paralelo, la artista acompañó el post de la portada con la canción Alfonsina y el mar de Mercedes Sosa, una elección que se vincula con la delicadeza y sofisticación de su etapa actual.

Cabe mencionar que Elle USA es dirigida por Nina García, una de las colombianas con mayor influencia en la industria editorial y de la moda internacional, por lo que los fanáticos de las dos se mostraron orgullosos por la publicación.

La faceta que la artista muestra a sus 35 años conquista a sus seguidores - crédito Karol G / Instagram

En medio de la entrevista para el medio internacional, Karol G se refirió a la tensión entre etiqueta e identidad en tiempos de exposición de las redes sociales: “Las mujeres estamos en constante transformación, tratando de encontrar nuestro lugar. La gente intenta encasillarme, pero soy muchas cosas”.

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Del mismo modo, explicó que ella no solo es lo que ven los fans en el escenario, pues entendió que debía permitirse sentir y mostrarse como es realmente: “Claro, soy una bichota, pero también soy vulnerable”.

Además, se refirió a su alcance a nivel mundial, puesto que es una de las artistas más famosas del país: “Me encanta que mi imagen y lo que represento sean profundamente latinos, pero también quiero ser una artista global”.

La cantante describió su manejo de la estética con su vida personal: “A veces me dejo llevar por los colores, otras veces, no. Hay una parte de mí que vibra en la oscuridad, que vibra en la soledad”.

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La mayoría de los comentarios de sus seguidores son positivos - crédito Karol G / Instagram

El libro que definió uno de sus shows más impactantes de 2026

La artista reveló qué la hizo construir la idea de su espectáculo de Coachella. Se trata del texto feminista de 1992 Mujeres que corren con los lobos: Mitos e historias del arquetipo de la mujer salvaje de la psicoanalista Clarissa Pinkola Estés: “Muchas de las cosas que he hecho desde entonces se inspiraron en ese libro, a menudo sin darme cuenta”.

Según sus palabras: “Esa imagen de ‘mujer salvaje’ es un estado al que todas deberíamos aspirar. Reconectar con nosotras mismas, con nuestra intuición, nuestra sensualidad y nuestra sexualidad: quería plasmarlo en el escenario”.

En su relato, el concepto escénico de esa presentación también estuvo basado en su identidad cultural: “Y quería capturar nuestra esencia latina: nuestra historia, nuestra música, ese espíritu apasionado que nos caracteriza. Venimos de una larga tradición de resiliencia y de superación ante la adversidad”.

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Lejos de su estilo sensual de cada presentación, la famosa descrestó con un look diferente - crédito Mario Anzuoni / REUTERS

El público elogió su nueva aparición

En Instagram, sus seguidores no dudaron en dejarle comentarios centrados en la estética del trabajo: “Cuánta elegancia mi Carolina” y “Qué belleza de fotos, son una obra de arte”.

Otros mensajes insistieron en que el concepto plasmado en la edición es uno de los más impactantes de la artista: “Creo que ha sido de los mejores trabajos fotográficos. Uuffff! A R T E” y “De las portadas más bellas que te he visto, mucho arte y creatividad, te ves preciosa, me encanta”.

Algunos comentarios estuvieron lejos de apoyar a la artista - crédito Karol G / Instagram