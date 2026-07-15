‘Yo me llamo’ ya tiene fecha y hora de estreno para medir su ‘rating’ con ‘MasterChef Celebrity’

'Yo me llamo' retará a 'MasterChef' en horario estelar con César Escola, Amparo Grisales, Elder Dayán Díaz y Aurelio Cheveroni - crédito @cesarescola/Instagram

A través de las redes sociales oficiales del programa de talentos Yo me llamo, se confirmó el estreno de la nueva temporada el martes 21 de julio de 2026 a las 8:00 p. m., por lo que lo convierte nuevamente en la competencia directa del concurso de cocina MasterChef Celebrity Colombia, que también programó su regreso ese mismo día y en la misma franja.

Este año, la nueva temporada incorporó un cambio en la mesa de evaluación de cada uno de los artistas que se presentarán para demostrar su parecido con su artista favorito. Y es que Elder Dayán Díaz, hijo de Diomedes Díaz, se sumó como jurado invitado para acompañar a los jurados de siempre: Amparo Grisales y César Escola, después de que en la edición anterior, el programa contara con el salsero Rey Ruiz, cuyas opiniones no pasaron desapercibidas.

PUBLICIDAD

En su convocatoria para 2026, el formato nuevamente permitirá la participación de niños y adultos, debido a que la producción ha comprobado que al público le gusta ver a talentos de todas las edades, lo que también permite al programa llegar a una audiencia más amplia.

La confirmación del estreno emocionó a los seguidores del concurso - crédito Yo me llamo / Instagram

Cabe mencionar que a nivel de audiencia, el concurso sostuvo un desempeño de liderazgo durante su emisión de 2025 frente al formato de cocina, puesto que se ubicó en el primer lugar la mayoría de las noches en las que se emitió, de acuerdo con las mediciones del rating en la televisión colombiana.

PUBLICIDAD

Ese rendimiento se apoyó en la conexión del público con los imitadores de artistas de talla internacional y con la presencia de Aurelio Cheveroni, uno de los personajes más populares del país, pues acompañó la infancia de muchas generaciones y sigue vigente con sus comentarios y carisma que lo caracterizan, por lo que sigue conquistando a los más pequeños que siempre lo quieren abrazar.

El lobo aulló con fuerza y su participación se sintió - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La guerra del horario ‘prime’: ‘Yo me llamo’ vs. ‘MasterChef Celebrity’

La coincidencia de fecha y horario volvió a poner frente a frente a Caracol Televisión y el Canal RCN, debido a que no es la primera vez que las producciones se disputan el rating en la misma franja horaria. Y es que el concurso de imitadores y el reality de cocina compiten por llegar a más personas cada año con personajes innovadores y controversias que llaman la atención de los televidentes.

PUBLICIDAD

Cabe mencionar que la competencia entre ambos formatos tuvo un claro ganador en su emisión de 2025. En ese cruce, el concurso de talento sostuvo el primer lugar desde su estreno en enero de 2025.

‘Rating’ Kantar Ibope Media: la final que marcó la diferencia

La final de 2025, que se llevó a cabo el martes 1 de julio de 2025, dejó sorprendentes cifras, teniendo en cuenta que Yo me llamo registró 14,40 de rating en personas y 31,49 en hogares, cifras entregadas por el monitoreo de Kantar Ibope Media que lo ubicaron en la cima de la tabla de lo más visto.

En la misma jornada, MasterChef Celebrity Colombia quedó por debajo con 4,78 en personas y 9,99 en hogares.

Sin embargo, la guerra no es solo en la pantalla chica, teniendo en cuenta que las redes sociales también se han convertido en uno de los canales más importantes para que los usuarios comenten sobre lo que está pasando en tiempo real en cada una de las emisiones.

PUBLICIDAD

Datos del rating diario en el país para la final de 2025 - crédito Kantar IBOPE Media

Así, no solo está en juego el rating, que se convierte en uno de los aspectos más importantes para que las marcas pauten en los canales, sino que los programas se disputan el cariño del público.