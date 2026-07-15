Petro pidió perdón a Hollman Morris y su familia en nombre del Estado por persecución: “Aquí no hay un victimario”

Durante su intervención, Hollman Morris cuestionó la manera en que algunos medios calificaron como presuntos los hechos que, según él, ya fueron reconocidos judicialmente - crédito @infopresidencia/X

En una emotiva ceremonia en el Salón Bolívar de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lideró el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y petición de perdón en favor del periodista Hollman Morris, gerente de Inravisión, y su familia.

Este evento se dio como cumplimiento de un Acuerdo de Solución Amistosa suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), luego de años de litigio por las graves persecuciones de las que fueron víctimas por parte de agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Acompañado por su esposa Patricia Casas, sus hijos Daniela y Felipe, y figuras políticas como los senadores Iván Cepeda, Gloria Flórez, entre otros, Hollman Morris recibió las disculpas oficiales de la nación.

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Cada integrante de la familia Morris Casas relató desde su propia experiencia los momentos de miedo, amenazas y exilio que enfrentaron - crédito @infopresidencia/X

Durante el encuentro se recordó cómo el comunicador y su núcleo familiar sufrieron seguimientos ilegales, interceptaciones telefónicas y constantes amenazas de muerte entre los años 2004 y 2009, periodo en el que dirigía el programa periodístico e investigativo Contravía.

Un reclamo directo a los medios y al gobierno de la época

Durante su intervención, el hoy gerente del sistema de medios públicos Inravisión no ocultó su indignación frente a la forma en que algunos sectores de la opinión pública y la prensa escrita registraron su caso.

Con un discurso vehemente, el periodista defendió la veracidad de los hechos probados por la justicia y arremetió directamente contra la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez, época en la que ocurrieron las agresiones estatales.

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“Ayer, grandes medios tradicionales de este país daban cuenta de este acto diciendo que se llevaba a cabo por las amenazas y seguimientos que, ‘al parecer’, el DAS habría cometido en mi contra. No, señores de los grandes medios de comunicación, no fue ‘al parecer’", leyó Morris durante el evento.

Hollman Morris aseguró que los seguimientos generaron una sensación permanente de vigilancia y miedo dentro de su propia vivienda - crédito @infopresidencia/X

“La verdad es que mi familia y yo fuimos víctimas de la más terrible cacería criminal por parte de los servicios de seguridad conocidos como DAS del gobierno y en el periodo del presidente Álvaro Uribe Vélez”, sentenció Morris.

El comunicador detalló con angustia que las operaciones de inteligencia no solo buscaban silenciar su labor periodística, sino destruir por completo la tranquilidad de su hogar mediante una estrategia sistemática de terror psicológico que afectó directamente el bienestar de sus seres queridos.

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El momento más sensible de la jornada se vivió cuando la familia tomó la palabra entre lágrimas para relatar los dolorosos años de exilio y el miedo constante con el que tuvieron que convivir en su propia vivienda.

Morris recordó con crudeza cómo los agentes estatales violaban su intimidad de manera silenciosa, generando una paranoia constante en su núcleo familiar.

Hollman Morris señaló directamente al periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez como el contexto en el que ocurrieron las agresiones denunciadas - crédito @infopresidencia/X

“Una de las órdenes fue la desestabilización psicológica del núcleo familiar, la desestabilización psicológica de dos menores de edad, de la madre de mis hijos y la mía. Cada vez que veo esta orden, no alcanzo a imaginar de todo lo que fueron capaces, de algo que nos dimos cuenta".

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Hollman relató entre lágrimas las dificultades que enfrentó su familia, cómo con el paso del tiempo comenzaron a sentirse perseguidos al encontrar señales y detalles que evidenciaban seguimientos dentro de su vivienda.

“Por ejemplo, que sentíamos que se perdían cosas en el apartamento, que entraban a escondidas a nuestra casa, que alguien tomaba fotos a nuestros hijos. De eso nos dimos cuenta, pero ¿de qué no nos dimos cuenta, Patricia? ¿Y de qué cosas nos habremos salvado?”, se preguntó conmovido el periodista mirando a su esposa.

Patricia Casas habló de la manera en cómo libró la persecución del Estado con el extinto DAS a ella, su esposo y sus hijos - crédito @infopresidencia/X

Así, cada uno de los cuatro integrantes de la familia compartió su propia versión de lo ocurrido, recordando el dolor, las amenazas y el temor que marcaron esos años.

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Felipe Morris, por ejemplo, contó uno de los episodios que más lo impactó: una mañana llegó al colegio usando sus zapatos rojos favoritos, mientras su madre recibió una llamada en la que le advirtieron que, si Hollman Morris seguía “metido en lo que no le importaba”, su hijo terminaría “del mismo color” que sus zapatos.

El relato fue presentado como una muestra del nivel de intimidación que enfrentó la familia durante ese periodo; sus integrantes señalaron que nadie pudo ponerse en sus zapatos ni comprender la dimensión de lo vivido, pero destacaron que, pese al miedo y la incertidumbre, lograron salir adelante.

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Sin embargo, aseguraron que las heridas y los recuerdos de aquellos años permanecen como una marca difícil de borrar.

El presidente Gustavo Petro lideró el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y perdón a Hollman Morris y su familia, como parte de un acuerdo ante la Cidh - crédito @infopresidencia/X

Las palabras de Petro en la ceremonia de perdón a la familia Hollman Morris

Durante el acto de reconocimiento y perdón a Hollman Morris y su familia, el presidente Gustavo Petro aseguró que comprende parte del impacto que tuvo la persecución denunciada por el periodista, al recordar que él también vivió episodios de estigmatización y afectaciones a su entorno familiar por su trayectoria política.

En su intervención, Petro destacó que la familia Morris Casas nunca recurrió a la violencia y cuestionó las etiquetas que, según él, se utilizaron contra quienes ejercían una labor crítica desde el periodismo: “Aquí hay una familia que nunca cogió un arma para rebelarse; sin embargo, le dicen ‘guerrillera’, solamente por cómo piensa, cómo escribe, cómo muestra la realidad”.

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El presidente también hizo un llamado a evitar que hechos similares vuelvan a repetirse y señaló que el reconocimiento entregado hacía parte de una obligación asumida por el Estado: “Ustedes solicitaron el perdón judicial, ganarlo, y a mí entregarlo a nombre del Estado, y creo que aquí no hay un victimario”.