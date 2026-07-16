Colombia

En el Gobierno Petro disminuyeron las muertes de policías y militares, según cifras reveladas por Gustavo Bolívar: “Cuando se intenta con diálogo”

Para mayo de 2026, el número de uniformados muertos fue de 726. En la administración de Iván Duque hubo más de 1.000

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El Gaula cuenta con una estructura dividida entre el Gaula Militar y el Gaula de la Policía, cada uno con funciones específicas dentro de la Fuerza Pública de Colombia - crédito Colprensa
En la administración de Juan Manuel Santos murieron más de 2.300 uniformados - crédito Colprensa

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar presentó datos que evidencian el nivel de violencia que han sufrido los integrantes de la fuerza pública en Colombia desde 2002. De acuerdo con el exfuncionario, afín al Gobierno del presidente Gustavo Petro, las cifras muestran que, si bien en todas las administraciones han muerto muchos miembros de las Fuerzas Militares (Ejército Nacional, Armada de Colombia y Fuerza Aeroespacial Colombiana) y de la Policía Nacional, los casos cayeron en el actual Gobierno.

“Ahora que la derecha llega a desbaratar el Acuerdo de Paz toca revisar cifras. Es verdad que ni Pastrana, ni Uribe, ni Santos, ni Duque ni Petro pudieron derrotar a los grupos armados pero hay una diferencia. Cuando se intenta con guerra han muerto miles de militares. Cuando se intenta con diálogo la tasa de militares muertos cae a la mitad (sic)”, precisó Bolívar en una publicación en su cuenta de X.

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Los números oficiales que compartió, que yacen en documentos del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional, están desagregados de la siguiente manera:

  • Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): 3.842 militares y policías muertos.
  • Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018): 2.315 militares y policías muertos.
  • Gobierno de Iván Duque Márquez (2018-2022): 1.102 militares y policías muertos.
  • Gobierno de Gustavo Petro Urrego (2022-mayo de 2026): 726 militares y policías muertos.
Cifras oficiales indican que en el Gobierno Petro hubo menos militares y policías muertos - crédito @GustavoBolivar/X
Cifras oficiales indican que en el Gobierno Petro hubo menos militares y policías muertos - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar recordó que las administraciones de Uribe Vélez y Santos presentan cifras mayores, en parte, porque tuvieron un doble mandato (ocho años cada uno). Además, precisó que, durante el Gobierno de Iván Duque hubo una “tregua forzada” de aproximadamente un año, debido a la pandemia por covid-19, que derivó en la muerte de miles de personas y en el confinamiento de la población.

Así las cosas, el exdirector del DPS hizo una crítica dirigida a quienes resten importancia a los datos que expuso. Afirmó que la muerte de los uniformados es irrelevante para algunas personas, debido a que no necesariamente hacen parte de los grupos sociales más adinerados de Colombia.

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Es un dato menor (ironía) los soldados y los policías no son hijos de senadores, ministros o empresarios. “Es gentecita del pueblo”. “Dos mil o tres mil más no son importantes” (ironía)”, señaló.

El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que los diálogos de paz han servido para disminuir la muerte de uniformados en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X
El exdirector del DPS Gustavo Bolívar aseguró que los diálogos de paz han servido para disminuir la muerte de uniformados en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

De acuerdo con Bolívar, la política de Paz Total del Gobierno Petro, enfocada en el desarrollo de negociaciones con grupos armados al margen de la ley, sería la causa de la reducción de la muerte de los uniformados. En su momento, la administración acordó ceses al fuego con algunas organizaciones criminales con las que buscó avanzar en los diálogos; sin embargo, actualmente, el Gobierno no tiene pactado ningún cese de hostilidades.

En diálogo con la presentadora Eva Rey, en el programa de entrevistas Me Vale, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aseguró que la situación de inseguridad en el país debe resolverse a través de las armas, pero también apuntándole a la desmovilización de los actores ilegales. Afirmó que la política de paz del Gobierno ha servido para ello, pero reconoció que también ha tenido “muchísimas debilidades” que han impedido alcanzar los resultados esperados.

Ministro de Defensa anunció que votará en el colegio Calasanz en el barrio la Esmeralda en Bogotá - crédito Ministerio de Defensa
El ministro de Defensa aseguró que solucionar la situación de orden público en Colombia requiere de una mirada integral - crédito Ministerio de Defensa

Sánchez indicó que cientos de uniformados han sido asesinados en los últimos cuatro años y que miles de ellos también han resultado heridos en combates con los grupos armados. Esto, pese a que las autoridades han logrado dar de baja a peligrosos criminales.

Hemos perdido 400 militares y policías que nos han asesinado y 1.600 más heridos. Ellos no estaban jugando fútbol en un parque infantil, estaban operando, estaban combatiendo. Y entonces uno dice: ‘Oiga, pero si hemos neutralizado tantos, ¿por qué no se ha solucionado el problema?’”, cuestionó el jefe de la cartera en la entrevista.

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