La pelea por el Senado se enciende tras la advertencia de Efraín Cepeda: “¿Abelardo de la Espriella no tendrá derecho a elegir?"

Efraín Cepeda defendió el derecho político del presidente electo, Abelardo de la Espriella, a proponer el nombre de quien dirigirá el Senado durante el primer año de su mandato - crédito @SenadoGovCo/X - @delaespriella_style/Instagram

La elección del nuevo presidente del Senado, programada para el 20 de julio de 2026 —día de la instalación del nuevo Congreso de la República—, desató una intensa tormenta política dentro de los partidos oficialistas que acompañarán al gobierno entrante.

El influyente senador del Partido Conservador Efraín Cepeda, expresidente de la corporación, alzó su voz para rechazar la propuesta de definir esta importante dignidad bajo una votación incierta de “voto a voto” en la plenaria del Congreso.

Para Cepeda, esta falta de consenso previo representa un escenario sumamente arriesgado que podría terminar dejando la decisión final en manos de la oposición.

El veterano congresista insistió en que las bancadas tradicionales de derecha y centro deben unirse firmemente para respaldar la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que pidió que sea el senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, el que asuma la dirección del Legislativo durante este primer año.

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La disputa enfrenta a Alfredo Deluque, respaldado por sectores tradicionales, y Honorio Henríquez, la carta del Centro Democrático - crédito Alfredo Deluque/Facebook

El temor de que la izquierda defina el poder en el Congreso

La tensión política viene en aumento debido a la postura del Centro Democrático, partido que decidió impulsar de manera independiente la candidatura de Honorio Henríquez para la presidencia de la corporación.

Al no existir un acuerdo consolidado, la disputa por el control del Senado llegará viva hasta la sesión de instalación, una situación que Efraín Cepeda calificó como una estrategia equivocada y peligrosa.

Durante un encuentro con periodistas a las afueras del Capitolio Nacional, el líder conservador expresó su gran preocupación frente al panorama actual: “He escuchado que se está proponiendo por parte del Centro Democrático; no me consta. Ir voto a voto a la plenaria me parece mala cosa”.

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“No sé si aquí estamos dispuestos a que sea el Pacto Histórico el que defina la presidencia del Senado; sería un absoluto contrasentido. Me parece que esa no es la vía, que ese no es el camino”, señaló Cepeda ante los medios de comunicación.

Efraín Cepeda aseguró que el presidente electo debe tener la posibilidad de definir quién liderará el Congreso durante el inicio de su administración - crédito Colprensa

Para Cepeda, dividir los votos de los sectores que apoyan al nuevo gobierno solo le abriría la puerta a las bancadas de izquierda para que actúen como la balanza del poder y terminen imponiendo sus condiciones políticas dentro del Capitolio.

En su declaración, el senador conservador defendió la legitimidad política de la que goza el presidente electo tras la dura campaña electoral reciente.

Cepeda argumentó que, ante las difíciles condiciones en las que se consiguieron los votos, el nuevo mandatario nacional tiene todo el derecho político de elegir a la persona que coordinará la agenda legislativa al comienzo de su administración.

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“Esta presidencia de Abelardo de la Espriella es atípica, no llega por ningún partido tradicional. Realmente, yo digo que es la ‘presidencia milagro’, porque se enfrentó a todo el Gobierno nacional, los ministros inyectaron ríos de dinero en ese debate electoral y él ganó. ¿Será que una persona que nos ha librado de las garras de esa izquierda, que lo que ha hecho es destruir la salud e incrementar la extorsión, no tendrá derecho a elegir al presidente del primer año?”, cuestionó el legislador.

Los partidos de la coalición mayoritaria ajustaron la distribución de las presidencias del Congreso para facilitar la transición política - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Con el objetivo de facilitar la gobernabilidad del nuevo mandatario, los partidos de la coalición mayoritaria vienen rediseñando los acuerdos de distribución de las presidencias para el cuatrienio que inicia.

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Según explicó Cepeda, el Partido Conservador decidió ceder su turno original en el tercer año legislativo para dar ejemplo de madurez política y contribuir a la estabilidad del proceso de transición de poder.

“A la U le correspondía el cuarto año, sube al primero y todos bajamos uno; al Partido Conservador le tocaba el tercer año y aceptamos movernos al cuarto. Yo sí quiero hacer ese llamado a la mesura y que sin duda aceptemos esa petición del presidente de la República, un hombre que acaba de salvar a la nación y con el que volvemos otra vez a la democracia. Yo creo que es lo mínimo que él nos podría pedir”, agregó Efraín Cepeda ante los periodistas.

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La palabra definitiva sobre esta decisiva pelea de poder la tendrán los 108 senadores de la República el 20 de julio, en una jornada legislativa donde se medirá la verdadera fuerza de la coalición del gobierno entrante y la capacidad de resistencia de la derecha en el Congreso.