La videollamada no fue suficiente, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella

El presidente electo no solo se contactó con los jugadores, sino que los invitó a compartir con su familia - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

El 15 de julio de 2026, Abelardo de la Espriella publicó un video de la visita de Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado a su casa, lo que terminó de confirmar el apoyo político que los dos le expresaron tras la eliminación de la selección Colombia del Mundial 2026 mediante una videollamada difundida por el mandatario después de la derrota ante Suiza en octavos de final del torneo.

En dicha llamada, los famosos le dijeron al presidente electo que se sentían “muy tristes por no haber pasado” a la siguiente ronda, aunque en contraste aseguraron que estaban “contentos” porque él había sido el elegido, refiriéndose al resultado de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio.

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En el video oficial del encuentro, publicado por De la Espriella, se ve a Mina y Cuadrado llegar a la casa del mandatario para saludarlo con cercanía e interactuar con su familia, pues compartieron y bromearon con los hijos del abogado y saludaron con cercanía a su esposa.

La escena fue acompañada por un mensaje en redes sociales en el que el presidente vinculó la visita con una prioridad de su gobierno: “En la Patria Milagro, el deporte será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno”.

Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado llevaron una camiseta de Colombia a la casa de Abelardo de la Espriella - crédito Abelardo de la Espriella / Instagram

La conversación posterior a la eliminación fue divulgada por el propio mandatario en sus cuentas oficiales. En esa llamada, los futbolistas alimentaron la controversia y la respuesta del presidente también mezcló fútbol y política, al agradecer el mensaje y asegurar que “el partido más importante” se ganó en las urnas.

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Tras el nuevo encuentro, De la Espriella no solo difundió las imágenes de la visita, sino que además destacó que recibió a “dos grandes referentes del deporte colombiano” y les agradeció “la conversación, la camiseta y, sobre todo, por llevar el nombre de Colombia con orgullo en cada cancha del mundo”.

El mensaje que acompañó el video mostró cómo el presidente buscó incorporar la escena a su discurso de gobierno: “En la Patria Milagro, el deporte será una de las grandes prioridades de nuestro Gobierno, porque creemos en su capacidad para transformar vidas, abrir oportunidades y construir país”.

De la Espriella agregó lo siguiente: “Nuestros niños y jóvenes necesitan referentes como ustedes: ejemplos de disciplina, perseverancia, talento y amor por Colombia” y terminó con su popular lema: “¡Firme por el deporte y Firme por la Patria!”.

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En la publicación, el mandatario electo aprovechó nuevamente para vincular el reconocimiento a los jugadores con una narrativa política propia. Y es que después del contacto telefónico, ya había escrito: “Más allá de los resultados en la cancha, su amor por la Patria permanece intacto” por apoyar su camino a la presidencia.

Los jugadores le expresaron todo su apoyo a Abelardo de la Espriella tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Después del partido, De la Espriella se refirió a las críticas que recibieron los jugadores tras la eliminación por penales. El presidente cuestionó a aquellos que opinaron sobre las decisiones tomadas en la cancha y les expresó a los futbolistas su “respeto” y “admiración”, además de calificarlos como “tesos”.

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El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella utilizó la camiseta durante su campaña - crédito Europa Press

Después de ese primer contacto, los jugadores recibieron críticas y tras la segunda aparición, los internautas comentaron cosas como: “Los negros colonizados dichosos con su verdugo”, “Vendidos, arrodillados (...) pobres de dignidad”, “Unos pesitos y se olvidan de dónde vienen” y “Que tristeza ver estos dos apoyando a semejante corrupto una decepción total”.

En contraste, otros celebraron la reunión: “Mientras nuestro actual presidente los recibe con reconocimiento, el Petro los ofendió que diferencia”, “Tiene que estar Petro y Antonella mordiéndose los codos” y “Lo que tenemos es presidente, la lloratón mamerta sobra en esta mondá”.