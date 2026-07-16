Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

Piso 21 y Juan Duque se presentarán juntos por primera vez en el concierto “Un Plancito en el 21” en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Piso 21 y @juanduque/Instagram

Piso 21 y Juan Duque se suman a la agenda de conciertos en Colombia para el segundo semestre de 2026. Los artistas compartirán escenario por primera vez en sus carreras en un show especial que tendrá lugar en el Movistar Arena de Bogotá y llevará por nombre “Un Plancito en el 21” que reunirá dos generaciones del pop urbano colombiano en una misma noche.

La cita será el 26 de noviembre, según se dio a conocer en las redes sociales de ambos artistas. De este modo, uno de los grupos clave para moldear la identidad del pop latino hecho en Colombia, que se encuentra a punto de celebrar 20 años de carrera, con colaboraciones de alto perfil con figuras como Maluma, Manuel Turizo, Nicky Jam y Christian Nodal y éxitos como Déjala Que Vuelva, Me Llamas, Te Vi, Pa’ Olvidarme de Ella, Los Cachos y Querida; compartirá tarima con uno de los talentos en ascenso del género en los últimos años.

PUBLICIDAD

El show de Piso 21 y Juan Duque en Bogotá se realizará el 26 de noviembre de 2026, según anunciaron los artistas en sus redes sociales - crédito cortesía Breakfast Live

Juan Duque, nacido en Marinilla, Antioquia, alcanzó notoriedad con su sencillo María y su remix junto a Ryan Castro en 2023, que sirvió como antesala para su primer álbum de larga duración, Mis Traumas, Mis Chistes, con el que se ha presentado en Colombia, México, Estados Unidos, España y Perú. Canciones como Lejos de Mis Ojos, Solcito y Ni Con Todo el Dinero forman parte de su repertorio actual.

Las entradas están disponibles a través de Tuboleta, con precios que van desde los $64.000 hasta los $329.000, mismos a los que se les debe sumar el concepto del servicio de la tiquetera, dependiendo de la localidad y la etapa de venta.

PUBLICIDAD

La boletería para Piso 21 y Juan Duque en el Movistar Arena estará disponible en Tuboleta a partir del 16 de julio - crédito cortesía Breakfast Live

La boletería arranca con preventa para artistas y preventa Movistar desde el jueves 16 de julio a las 10:00 a. m. y se extenderá hasta el sábado 18 de julio a las 9:59 a. m., sujeta a disponibilidad. La venta general se abre el sábado 18 de julio a las 10:00 a. m. El evento permitirá el ingreso a personas desde los 12 años en adelante, por lo que se anunció la implementación de zonas libres de alcohol dentro del recinto donde, se recomienda, se ubiquen los menores de edad durante la presentación.

Piso 21 y su mirada sobre el futuro

El álbum 'Trescender' de Piso 21 marca el inicio de una nueva etapa con tres integrantes, consolidando la transformación del grupo tras la salida de Lorduy en 2025. Entre los temas se incluye una colaboración con Juan Duque - crédito cortesía Piso 21

En diálogo con Infobae Colombia, el hoy trío de pop latino reflexionó sobre el futuro poco después del lanzamiento de Trescender, su más reciente placa en la que se incluye una colaboración con el propio Juan Duque en Regalito, que interpretarán juntos en vivo durante el concierto en el Movistar Arena y que anticipa la dinámica del evento.

PUBLICIDAD

“Nosotros nunca hemos sido solamente tres, ni fuimos solamente cuatro. Detrás de Piso hay mucha más gente. Y todo eso fue mutando, y el resultado fue Trescender, que es ser mucho más que solamente tres individuos que están aportando a un conjunto", comentó el cantante David Escobar. “Somos más y estamos intentando hacer la mejor música posible, y es un álbum que es una muestra de nuestra esencia (...) Fue un álbum que nos llevó por un viaje increíble, colaborar con gente que tanto soñábamos, como Andrés Cepeda, Marc Anthony, poder trabajar con Bacilos y también, como siempre, apoyándonos talentos que les creemos del todo, como Beéle, Juan Duque, Yami Safdie de Argentina”.

“Nos motiva que la gente siga amando nuestra música, desde la primera hasta la que seguimos haciendo”, expresó Juan David Huertas, guitarrista de la agrupación. “Nos llena mucho el corazón ver en shows, no solamente la gente que nos creyó desde el comienzo, sino que ahora están con sus hijos, y sus hijos consumen nuestra música y mandan videos bailando nuestra música. Y pensar que eso puede pasar hasta con los hijos de sus hijos, que podemos estar haciendo como los grandes artistas, Maná, Rolling Stones, Bon Jovi, gente que ve en su público tres generaciones completas y la gente sigue emocionada de verlos. Tener una de las carreras más longevas como grupo a nivel Latinoamérica, creo que se ha convertido en nuestro objetivo.

PUBLICIDAD