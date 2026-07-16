Locura por precio de la boletería para la final del Mundial 2026: hay entradas hasta de 7.000 millones de pesos colombianos

El estadio de Nueva York, que puede acoger a más de 80.000 espectadores, será el escenario donde se coronará al campeón del Mundial 2026 - crédito Brian Snyder/REUTERS

La Copa Mundial de la FIFA 2026 definió a sus finalistas el miércoles 15 de julio, cuando Argentina venció a Inglaterra por 2-1 en Atlanta y se citó con España para coronar al campeón el domingo 19 del mismo mes en Nueva York, un día después de la disputa por el tercer y cuarto lugar.

Pocos minutos después de las semifinales, se disparó la venta de boletería para la final del Mundial 2026, con precios por las nubes para los aficionados colombianos que deseen ver el compromiso entre ibéricos y la Albiceleste.

Otro encuentro con precios elevados es el que protagonizarán Francia e Inglaterra en Miami, donde pelearán por terminar en el podio del certamen y culminar su actuación de manera decorosa, aunque se trata de un premio que no esperaban porque ambos eran candidatos al título.

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Los precios para la final

Desde hace meses la FIFA abrió la venta al público para todos los partidos del certamen, sin importar si su equipo llega o no a determinada fase, y para eso habilitó una página especial llamada “FIFA Tickets” para los hinchas en el mundo, ya sea para comprar o revender a otros simpatizantes.

Según la página de reventa de la FIFA, la boleta más económica para los hinchas colombianos se encuentra desde los 29.733.462 pesos, que son 9.200 dólares, hasta alcanzar la cifra de nada menos que 2,3 millones de dólares, son más de 7.400 millones de pesos.

La página de reventa de boletería de la FIFA tiene precios de entradas que superan los 7.000 millones de pesos - crédito FIFA

Ese valor astronómico que se encontró en el portal web de la organización se registró en una de las zonas más cercanas al campo de juego, así como en otros tres sectores del estadio de Nueva York.

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Por otro lado, se han reportado largas filas en la página de venta de entradas de último momento para la final, el otro camino autorizado de la FIFA para los hinchas, y los precios se encuentran desde los 2.030 dólares ($6.558.637) hasta los 6.730 dólares ($21.743.660).

Este es el mensaje de la página de FIFA Tickets para los hinchas que desean comprar boletas para la final del Mundial 2026 - crédito FIFA

Se espera que en las próximas horas termine el proceso de venta boletería para el compromiso del 19 de julio en Nueva York, cuyo escenario tiene capacidad para 80.600 espectadores, para así darle cierre a la Copa del Mundo con la mayor cantidad de encuentros en la historia, con 104 juegos.

Otras opciones de compra

Aunque el portal de la FIFA ha sido uno de los más confiables para que los aficionados consigan entradas para los encuentros, hay otros medios oficiales de venta de boletería en Estados Unidos para los hinchas que se encuentren allí, aunque también con precios altos.

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Ese es el caso de StubHub, cuyos valores van desde los 25.878.756 pesos colombianos, en una de las ubicaciones más lejanas al campo de juego, hasta los 160.694.773 pesos por quedar a pocos metros de los bancos de suplentes de España y Argentina, con una vista central.

Otras páginas de ventas de boletería cuentan con entradas desde los 25 millones de pesos para los hinchas colombianos - crédito StubHub

Sin embargo, conforme van pasando las horas para el encuentro, los precios varían por la demanda y la disponibilidad, por lo que pueden subir en los días previos al juego, así que se le pide a los hinchas que aseguren con anticipación su asiento para ver la final.

Finalmente, la FIFA ha tenido éxito con la venta de las entradas, pese a que algunas escuadras no eran de mucha historia y se registraron casos como el de Costa de Marfil, país que, por restricciones migratorias, no pudo traer hinchas y fue apoyado por los compatriotas que vivían en Norteamérica.

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