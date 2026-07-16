Colombia alcanzó récord de medallas en los paralímpicos: esta es su posición en el escalafón general

Los hermanos Chica representan en conjunto a Colombia en los Paralímpicos de Valledupar 2026, aquí cuentan cuánto se conocen entre sí - crédito Ministerio del Deporte

Colombia continúa consolidando su desempeño en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026. A falta de la última jornada de competencias, la delegación nacional llegó a un total de 193 preseas, resultado que la mantiene en el segundo lugar del medallero general y con opciones de seguir ampliando su cosecha en el cierre del certamen.

La penúltima jornada dejó un balance de 37 nuevas medallas para el equipo colombiano, impulsadas principalmente por las actuaciones de la paranatación, el paraatletismo, el para tiro con arco y el para bádminton. Con la entrada en competencia de disciplinas en las que Colombia tiene una amplia representación, el país también quedó cerca de alcanzar las 50 medallas de oro.

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Esta es toda la delegación paralímpica que representó a Colombia en Valledupar 2026 - crédito Comité Paralímpico Colombiano

Los deportistas destacados con Colombia

La mayor contribución llegó desde el Complejo Acuático de la Universidad Popular del Cesar, donde la paranatación obtuvo 23 medallas, distribuidas en 9 de oro, 5 de plata y 9 de bronce. María Paula Barrera y Sara Vargas fueron las principales protagonistas de la jornada al conquistar dos títulos cada una. Barrera se impuso en los 100 metros espalda S10 y los 50 metros libre S10, mientras que Vargas ganó los 100 metros espalda S6-S7 y los 50 metros libre S7.

También alcanzaron el primer lugar Nelson Crispín en los 50 metros libre S6, Mariana Guerrero en los 50 metros libre S4-S6, Leider Lemus en los 100 metros espalda S11, Laura González en los 100 metros espalda S8 y Carlos Serrano en los 50 metros libre S7-S8.

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Esteban Montaño, Camilo Trejos y Juana Salas conquistaron la medalla de bronce en la prueba por equipos BC1/BC2 de Boccia en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 - crédito @colparalimpico/Instagram

El paraatletismo colombiano y su cosecha de medallas

Con estos resultados, Colombia se consolidó como líder de la paranatación al acumular 52 medallas, de las cuales 22 son de oro, 17 de plata y 13 de bronce. Entre los deportistas más destacados aparecen Carlos Daniel Serrano, con cuatro preseas, tres de ellas doradas, además de Sara Vargas, María Paula Barrera y Sharit Yunque, quienes completan tres títulos cada una durante las competencias.

El paraatletismo también incrementó la cuenta nacional. Mayerli Buitrago obtuvo la medalla de oro en la impulsión de bala F41 tras registrar 9,74 metros, mientras que Yeferson Suárez fue plata en los 200 metros T35-T37, Javier Rojas consiguió el segundo lugar en los 800 metros T54 y Sebastián Gómez terminó segundo en el salto largo T37-T38.

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En el balance general de la disciplina, Colombia acumula 28 medallas, incluidas 11 de oro, gracias a los triunfos de Karen Palomeque, Yeferson Suárez, Angie Pabón, Kelly Aponza, Xiomara Saldarriaga, Angie Mejía, Jhon Obando, Mauricio Valencia, Samuel Guarín, Yamil Acosta y Yeniffer Paredes.

El para tiro con arco también aportó al medallero. Héctor Ramírez y Fabián Burgos conquistaron la medalla de oro en dobles masculino recurvo 70 metros. Además, los equipos masculino y femenino de compuesto obtuvieron dos medallas de plata en la modalidad de 50 metros. En jornadas anteriores, esta disciplina ya había sumado dos oros adicionales en las pruebas por equipos mixtos de compuesto y recurvo, además de una plata en la modalidad W1.

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En el para bádminton, Colombia consiguió tres medallas. Diana León y Víctor Aragón alcanzaron las finales de sus respectivas categorías y finalizaron con preseas de plata, mientras que Jorge Moreno obtuvo la medalla de bronce en la categoría individual SL4.

La delegación colombiana también mantuvo su protagonismo en la boccia. Los hermanos Edilson y Leidy Chica se adjudicaron las medallas de oro en la categoría individual BC4, mientras que Jesús Romero hizo lo propio en la modalidad BC3. A ellos se sumaron Juana Salas, con plata en BC1, y Juan Camilo Trelos, quien obtuvo el bronce en esa misma categoría.

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Laura García y Jesús Romero conquistaron la medalla de oro en la prueba de parejas BC3 de Boccia en los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026, luego de imponerse con autoridad en su último compromiso - crédito @colparalimpico/Instagram

Escalafón medallas de los paralímpicos Valledupar 2026

Brasil: 107 medallas de oro, 82 de plata y 51 de bronce, para un total de 240 medallas. Colombia: 73 medallas de oro, 58 de plata y 62 de bronce, para un total de 193 medallas. Argentina: 38 medallas de oro, 49 de plata y 39 de bronce, para un total de 126 medallas. Chile: 26 medallas de oro, 27 de plata y 44 de bronce, para un total de 97 medallas. Venezuela: 25 medallas de oro, 39 de plata y 24 de bronce, para un total de 88 medallas. Perú: 12 medallas de oro, 17 de plata y 12 de bronce, para un total de 41 medallas. Ecuador: 10 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce, para un total de 23 medallas. Panamá: 1 medalla de oro, 1 de plata y 5 de bronce, para un total de 7 medallas.