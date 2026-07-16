Colombia

Ambulancias acumulan 130 comparendos en Bogotá durante 2026: choque de Jeisson Rojas reveló fallas en el sector

Los registros oficiales incluyen contravía, licencias vencidas, falta de Soat y fallas mecánicas, mientras en el Concejo piden más supervisión, mantenimiento y formación para quienes conducen estos automotores

Guardar
Google icon
Actualmente, solo entre 70 y 80 de las 90 ambulancias públicas de Bogotá están habilitadas cada día para emergencias prioritarias y urbanas - crédito Alcaldía de Bogotá
La infracción más frecuente de las ambulancias fue transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, seguida por la falta de revisión técnico-mecánica - crédito Alcaldía de Bogotá

El caso de Jeisson Julián Rojas, un joven motociclista de 25 años que permanece en coma inducido tras ser embestido por una ambulancia del Distrito en Bogotá, puso en evidencia los riesgos crecientes derivados del comportamiento de estos vehículos en la vía pública.

Un informe conocido por el concejal David Saavedra reveló que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las ambulancias acumularon 130 comparendos por diversas infracciones de tránsito, muchas de ellas por conductas que ponen en peligro la vida de ciudadanos y peatones.

La noche del 10 de julio, Rojas, estudiante de Filología de la Universidad Nacional, fue atropellado mientras circulaba en motocicleta por la intersección de la calle 13 con carrera 65. De acuerdo con Saavedra, la ambulancia implicada no llevaba luces ni sirenas encendidas y cruzó el semáforo en rojo, sin advertir a otros actores viales de su presencia.

PUBLICIDAD

Una ambulancia del Distrito embistió a Jeisson Julián Rojas en la calle 13 con carrera 65 y, según David Saavedra, cruzó en rojo sin luces ni sirenas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
Una ambulancia del Distrito embistió a Jeisson Julián Rojas en la calle 13 con carrera 65 y, según David Saavedra, cruzó en rojo sin luces ni sirenas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia del joven aseguró que existe un video que respalda esta versión y pide a las autoridades que investiguen tanto el accidente como posibles irregularidades en la atención del caso. El joven fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente, donde su estado sigue siendo crítico por trauma craneoencefálico y múltiples fracturas.

Infracciones recurrentes y riesgos para la seguridad vial

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, la infracción más común cometida por ambulancias fue la C14, con 28 sanciones por transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, una falta que lleva a la inmovilización del vehículo. Le sigue la infracción C35, con 25 comparendos por no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y también puede acarrear la inmovilización del automotor.

PUBLICIDAD

El informe también identificó 11 comparendos por estacionar en sitios prohibidos (C02), 10 por bloquear intersecciones (C03) y 10 por desacatar señales o instrucciones de tránsito (C31). Otras sanciones incluyen no usar cinturón de seguridad, transitar en sentido contrario, conducir con licencia vencida, invadir andenes, obstaculizar la movilidad, y cruzar semáforos en rojo. En total, se suman más de 15 infracciones adicionales que reflejan un patrón de reiteradas faltas a la normativa.

Choque de bus del SITP y ambulancia en calle 127 con carrera 58, en la localidad de Suba - crédito Emergencias Bogotá/X.
Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las ambulancias recibieron 130 comparendos por infracciones de tránsito en Bogotá - crédito Emergencias Bogotá/X.

Patrón de irregularidades y alerta en el Concejo

El concejal Saavedra advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de una problemática estructural. Desde febrero de 2025, el cabildante viene alertando sobre graves deficiencias en el servicio de ambulancias, muchas de ellas privadas. El cabildante presentó videos en los que se evidenció, por ejemplo, a un paramédico intentando frenar una ambulancia en movimiento debido a fallos mecánicos, situación que pudo haber puesto en riesgo la vida de los pacientes.

Las investigaciones permitieron identificar que 315 ambulancias han sido sancionadas en Bogotá por diferentes motivos. De estas, 31 fueron inmovilizadas por no cumplir estándares mínimos de seguridad, principalmente por no tener revisión técnico-mecánica. Además, 16 ambulancias circulaban en contravía, 15 desobedecieron señales de tránsito, 12 no contaban con Soat vigente, 12 tenían permisos de tránsito irregulares y 11 vehículos fueron conducidos con licencias vencidas.

Un camión chocó contra ambulancia y afecta la movilidad en el norte de Bogotá - crédito @BogotaTransito /X (Twitter)
En 2025, 101 ambulancias fueron sancionadas por usar de forma indebida los carriles exclusivos de Transmilenio, mientras Kennedy y Puente Aranda concentraron más infracciones - crédito @BogotaTransito /X (Twitter)

Exceso de velocidad y circulación indebida

Uno de los problemas más notorios es el uso indebido de los carriles exclusivos de Transmilenio; en 2025, 101 ambulancias fueron sancionadas por circular en estos espacios restringidos con el pretexto de evitar trancones, poniendo en riesgo a los usuarios del sistema y la movilidad general de la ciudad.

Las localidades con mayor cantidad de infracciones fueron Kennedy (44 casos), Puente Aranda (31), Rafael Uribe Uribe (25), Teusaquillo (24), Suba (22) y Bosa (20), lo que evidencia un patrón reiterado en varias zonas de Bogotá.

Ante dicho panorama recurrente, el concejal Saavedra subrayó que es urgente fortalecer los controles sobre los vehículos de atención prehospitalaria y exigir que quienes prestan este servicio esencial cumplan rigurosamente con las normas de tránsito. El respeto a la regulación protege la vida no solo de los pacientes y el personal asistencial, sino también de los peatones y demás actores viales.

Temas Relacionados

AmbulanciasInfracciones de tránsitoConcejo de BogotáJeisson Julián RojasDavid SaavedraColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La videollamada no fue suficiente, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella

Los jugadores le regalaron una camiseta de la selección Colombia al presidente electo que, al parecer, está firmada por los jugadores del plantel

La videollamada no fue suficiente, Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado visitaron a Abelardo de la Espriella

Locura por precio de la boletería para la final del Mundial 2026: hay entradas hasta de 7.000 millones de pesos colombianos

Los hinchas colombianos que deseen ver el encuentro entre España y Argentina en Nueva York se encontrarán con valores exorbitantes en reventa y otros portales autorizados

Locura por precio de la boletería para la final del Mundial 2026: hay entradas hasta de 7.000 millones de pesos colombianos

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

A nueve días para el inicio de la Liga, Deportivo Pereira y Boyacá Chicó no han confirmado novedades en sus plantillas, en el semestre en el que se juegan la permanencia en primera división

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

Dos propuestas del pop urbano colombiano se encontrarán en el escenario capitalino para brindar una noche de éxitos y sabor latino

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

A seis meses de su partida, el entorno del cantante anunció el próximo lanzamiento de un tema inédito escrito por él, una novedad con la que buscan celebrar su memoria y agradecer el cariño del público

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Reportan enfrentamientos entre el Ejército Nacional y presuntos integrantes del Clan del Golfo en Jericó, Antioquia

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

ENTRETENIMIENTO

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

Piso 21 y Juan Duque anuncian su primer show conjunto en el Movistar Arena: todo lo que debe saber

La primera canción inédita de Yeison Jiménez tras su muerte ya calienta motores en redes: “Será otro de esos éxitos”

Yaya Muñoz se pronunció sobre la historia viral de la hamburguesa triple: “Ni mi 50/50 llegó tan lejos”

Karol G descrestó como portada de ‘Elle USA’: “Soy una bichota, pero también soy vulnerable”

‘Sin senos sí hay paraíso’ presentó el primer adelanto de su cuarta temporada: esto es lo que se sabe de su estreno

Deportes

Locura por precio de la boletería para la final del Mundial 2026: hay entradas hasta de 7.000 millones de pesos colombianos

Locura por precio de la boletería para la final del Mundial 2026: hay entradas hasta de 7.000 millones de pesos colombianos

EN VIVO - Mercado de fichajes del fútbol colombiano: altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 15 de julio

Así se despidió Harlen Castillo de los hinchas de Atlético Nacional: “Más que un adiós, es un hasta luego”

Pablo Repetto habló del mercado de pases de Santa Fe: los que faltan por salir y quienes llegarán

Gustavo Puerta dejó huella en el Mundial 2026 con la selección Colombia: destacó en listado de juveniles