Ambulancias acumulan 130 comparendos en Bogotá durante 2026: choque de Jeisson Rojas reveló fallas en el sector

La infracción más frecuente de las ambulancias fue transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, seguida por la falta de revisión técnico-mecánica - crédito Alcaldía de Bogotá

El caso de Jeisson Julián Rojas, un joven motociclista de 25 años que permanece en coma inducido tras ser embestido por una ambulancia del Distrito en Bogotá, puso en evidencia los riesgos crecientes derivados del comportamiento de estos vehículos en la vía pública.

Un informe conocido por el concejal David Saavedra reveló que, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las ambulancias acumularon 130 comparendos por diversas infracciones de tránsito, muchas de ellas por conductas que ponen en peligro la vida de ciudadanos y peatones.

La noche del 10 de julio, Rojas, estudiante de Filología de la Universidad Nacional, fue atropellado mientras circulaba en motocicleta por la intersección de la calle 13 con carrera 65. De acuerdo con Saavedra, la ambulancia implicada no llevaba luces ni sirenas encendidas y cruzó el semáforo en rojo, sin advertir a otros actores viales de su presencia.

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Una ambulancia del Distrito embistió a Jeisson Julián Rojas en la calle 13 con carrera 65 y, según David Saavedra, cruzó en rojo sin luces ni sirenas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia del joven aseguró que existe un video que respalda esta versión y pide a las autoridades que investiguen tanto el accidente como posibles irregularidades en la atención del caso. El joven fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica de Occidente, donde su estado sigue siendo crítico por trauma craneoencefálico y múltiples fracturas.

Infracciones recurrentes y riesgos para la seguridad vial

Según datos de la Secretaría Distrital de Movilidad, la infracción más común cometida por ambulancias fue la C14, con 28 sanciones por transitar por sitios restringidos o en horarios no autorizados, una falta que lleva a la inmovilización del vehículo. Le sigue la infracción C35, con 25 comparendos por no realizar la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, lo que representa un riesgo para la seguridad vial y también puede acarrear la inmovilización del automotor.

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El informe también identificó 11 comparendos por estacionar en sitios prohibidos (C02), 10 por bloquear intersecciones (C03) y 10 por desacatar señales o instrucciones de tránsito (C31). Otras sanciones incluyen no usar cinturón de seguridad, transitar en sentido contrario, conducir con licencia vencida, invadir andenes, obstaculizar la movilidad, y cruzar semáforos en rojo. En total, se suman más de 15 infracciones adicionales que reflejan un patrón de reiteradas faltas a la normativa.

Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, las ambulancias recibieron 130 comparendos por infracciones de tránsito en Bogotá - crédito Emergencias Bogotá/X.

Patrón de irregularidades y alerta en el Concejo

El concejal Saavedra advirtió que estos hechos no son aislados, sino parte de una problemática estructural. Desde febrero de 2025, el cabildante viene alertando sobre graves deficiencias en el servicio de ambulancias, muchas de ellas privadas. El cabildante presentó videos en los que se evidenció, por ejemplo, a un paramédico intentando frenar una ambulancia en movimiento debido a fallos mecánicos, situación que pudo haber puesto en riesgo la vida de los pacientes.

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Las investigaciones permitieron identificar que 315 ambulancias han sido sancionadas en Bogotá por diferentes motivos. De estas, 31 fueron inmovilizadas por no cumplir estándares mínimos de seguridad, principalmente por no tener revisión técnico-mecánica. Además, 16 ambulancias circulaban en contravía, 15 desobedecieron señales de tránsito, 12 no contaban con Soat vigente, 12 tenían permisos de tránsito irregulares y 11 vehículos fueron conducidos con licencias vencidas.

En 2025, 101 ambulancias fueron sancionadas por usar de forma indebida los carriles exclusivos de Transmilenio, mientras Kennedy y Puente Aranda concentraron más infracciones - crédito @BogotaTransito /X (Twitter)

Exceso de velocidad y circulación indebida

Uno de los problemas más notorios es el uso indebido de los carriles exclusivos de Transmilenio; en 2025, 101 ambulancias fueron sancionadas por circular en estos espacios restringidos con el pretexto de evitar trancones, poniendo en riesgo a los usuarios del sistema y la movilidad general de la ciudad.

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Las localidades con mayor cantidad de infracciones fueron Kennedy (44 casos), Puente Aranda (31), Rafael Uribe Uribe (25), Teusaquillo (24), Suba (22) y Bosa (20), lo que evidencia un patrón reiterado en varias zonas de Bogotá.

Ante dicho panorama recurrente, el concejal Saavedra subrayó que es urgente fortalecer los controles sobre los vehículos de atención prehospitalaria y exigir que quienes prestan este servicio esencial cumplan rigurosamente con las normas de tránsito. El respeto a la regulación protege la vida no solo de los pacientes y el personal asistencial, sino también de los peatones y demás actores viales.