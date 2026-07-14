Colombia

“Hay que cortar la grasa”: Abelardo de la Espriella recibió respaldo para eliminar más de 200 cargos del Estado y ahorrar dinero

La reestructuración anunciada busca reasignar funciones y fortalecer la coordinación estatal a través de nuevos equipos y ministerios, según el presidente electo

Guardar
Google icon
Dinero - Colombia
Con la eliminación de 229 cargos, Colombia se ahorraría $10.000 millones anuales - crédito Colprensa

Un recorte de cargos fue la fórmula que defendió el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, al respaldar la propuesta del presidente electo, Abelardo de la Espriella, de eliminar plazas en la estructura estatal y recortar gasto público. Lara dijo que el Gobierno debe reducir el gasto para enfrentar el déficit fiscal, equilibrar las finanzas y destinar recursos a políticas sociales y de seguridad. Así las cosas, defendió la eliminación de 229 cargos y sostuvo que el ajuste debe concentrarse en el gasto que, a su juicio, no beneficia a los colombianos.

“No se puede seguir derrochando cuando tenemos un déficit fiscal tan importante”, afirmó el próximo funcionario a La FM. Luego añadió que “si tú no equilibras las finanzas de tu casa, como del gobierno, tú nunca vas a poder darle gusto a tu familia o no vas a poder ayudarle a los colombianos con política social y con política de seguridad”.

PUBLICIDAD

Apuntó que “hay que cortar la grasa, el gasto público malo, perverso, no el bueno que es el que ayuda a los colombianos”. Antes había señalado que no se puede seguir “cobrándole impuestos a los colombianos como se le viene haciendo”.

El Consejo de Estado admitió una tutela con la que Rodrigo Lara Restrepo busca recuperar la personería jurídica de Dignidad Liberal - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rodrigo Lara fue designado como ministro del Interior por Abelardo de la Espriella - crédito Diego Pineda/Colprensa

Cómo sería la reestructuración de la Presidencia

Durante su tercera alocución, Abelardo de la Espriella presentó además a María Nohemí Arboleda como nueva ministra de Minas y Energía. Allí anunció una reestructuración de la Presidencia de la República que implicará la eliminación de cerca de 229 cargos y un ahorro aproximado de $10.000 millones anuales. Dijo que esos recursos serán redirigidos a programas que beneficien de manera directa a los colombianos. También ordenó eliminar la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

PUBLICIDAD

Las funciones de esas dependencias pasarán a los ministerios del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Además, las agencias radicadas en la Presidencia desaparecerán y sus competencias pasarán a carteras que ya tienen mandato legal para ejercerlas, para evitar duplicidad y sobrecostos.

La Consejería Presidencial para las Regiones no desaparecerá, pero cambiará para convertirse en la nueva Gerencia de las Regiones. “Aquí hay que gerenciar”, dijo De la Espriella.

Con el objetivo de reducir la burocracia y optimizar recursos, el presidente electo comunica la eliminación de 229 cargos - crédito DE LA ESPRIELLA STYLE/YouTube

Los argumentos del presidente electo para eliminar oficinas de paz

El presidente electo justificó el rediseño con una crítica a la administración de Gustavo Petro. “Durante los últimos cuatro años, Colombia perdió el rumbo: se debilitó la energía, se dispararon las tarifas, se erosionó la confianza y se continuó incumpliendo la promesa del cambio, con un modelo de política basado en recomendaciones, roscas, influencias, politiquería, corrupción y palancas”, afirmó.

También sostuvo que, durante ese gobierno, la corrupción se elevó a “niveles inconmensurables”. Además, dijo que transformará la Presidencia en un “centro de coordinación ejecutiva” y que el Gobierno “ahora será una estructura austera, eficiente y orientada siempre a los resultados”.

Dentro de ese rediseño, anunció el fin del Comisionado para la Paz y de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final. De la Espriella afirmó que no habrá más procesos de “falsa paz” y dijo que “A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento”.

En lugar de esa estructura, el futuro mandatario dijo que creará un Comisionado Nacional de Seguridad. Según explicó, ese cargo trabajará junto con los ministros de Justicia e Interior para desmontar “toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”.

Roy Barreras, exsenador, dijo que la eliminación de la Consejeria Presidencial para la Paz es un error - crédito @RoyBarreras/X
Roy Barreras, exsenador, dijo que la eliminación de la Consejeria Presidencial para la Paz es un error - crédito @RoyBarreras/X

Objeción a la eliminación de la Consejería para la Paz

El exsenador Roy Barreras, excandidato presidencial, cuestionó la posible eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz y dijo que la medida afectaría al propio nuevo gobierno. “La eliminación de la Consejería Presidencial para la Paz es un error que perjudica al propio nuevo gobierno”, afirmó.

Barreras sostuvo que esa oficina tiene respaldo en la ley y la Constitución y que no puede desaparecer por decreto. “Tiene anclaje en la ley y en la constitución e implica un mensaje de negación de la implementación del Acuerdo de Paz que es una obligación del Estado con rango constitucional”, dijo.

Agregó que todos los gobiernos han contado con esa instancia y la consideró necesaria para procesos de sometimiento, desmovilización e implementación de acuerdos. También advirtió que desmontarla “es un proceso mucho más complejo que lo que supone el nuevo gobierno porque la Consejería para la Paz tiene anclaje legal y constitucional que le implicaría reformas de la ley y de la Constitución”. Barreras extendió su reparo a la Agencia de Reincorporación y afirmó que tampoco podría eliminarse sin una ley. Su advertencia puso el foco en quién asumiría la responsabilidad sobre la vida y los procesos de reintegración de miles de excombatientes si esa estructura institucional deja de existir.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaRodrigo LaraPresidencia de ColombiaColombia-EconomíaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Carnaval de Barranquilla 2027 podría cambiar de escenario: analizan llevar los grandes desfiles al Malecón del Río

La organización de la fiesta más importante del país evalúa alternativas para adaptar sus recorridos a la evolución urbana de la ciudad y fortalecer la experiencia de asistentes y participantes

Carnaval de Barranquilla 2027 podría cambiar de escenario: analizan llevar los grandes desfiles al Malecón del Río

Mafe Carrascal acusó a De la Espriella de querer “borrar la paz” con la eliminación de varias consejerías: “No es austeridad”

La representante del Pacto Histórico aseguró que la implementación del Acuerdo de Paz constituye una obligación del Estado y no una política que pueda modificarse según cada gobierno

Mafe Carrascal acusó a De la Espriella de querer “borrar la paz” con la eliminación de varias consejerías: “No es austeridad”

Colombia Mayor 2026: cientos de adultos podrán acceder al programa, consulta de inscritos en julio y nuevas inscripciones desde agosto

La inscripción al programa se realiza de forma presencial en la alcaldía del municipio con la cédula, y luego el sistema valida pensión, renta y condiciones de vulnerabilidad

Colombia Mayor 2026: cientos de adultos podrán acceder al programa, consulta de inscritos en julio y nuevas inscripciones desde agosto

Gobierno Petro modificó el cobro por el uso del agua en Colombia: así cambiará la tasa por utilización desde 2027

El nuevo decreto incorpora criterios sociales y territoriales en la fórmula de cobro, mantiene la destinación ambiental de los recursos y establece un periodo de transición para las autoridades

Gobierno Petro modificó el cobro por el uso del agua en Colombia: así cambiará la tasa por utilización desde 2027

Daniel Quintero reaccionó a la nulidad de la formulación de cargos en su contra y pidió investigaciones: “Me persiguieron”

Una jueza concluyó que el ente acusador cometió varios errores al imputar al exalcalde de Medellín y a otros procesados

Daniel Quintero reaccionó a la nulidad de la formulación de cargos en su contra y pidió investigaciones: “Me persiguieron”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Pipe Bueno pidió ayuda y ofreció una recompensa para recuperar su billetera: “Más aburrido que un caballo en un balcón”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Deportes

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano