Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Lucas González invitó a los hinchas de Atlético Nacional al partido ante Deportivo Táchira, afirmando que es un partido pro Venezuela, pues lo que se recaude en boletería irá destinado a enfrentar la crisis del pueblo venezolano - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional enfrentará a Deportivo Táchira, el próximo viernes 17 de julio a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El club antioqueño anunció, de forma oficial, que lo recaudado en boletería será donado a fundaciones para enfrentar la crisis por la que atraviesa Venezuela, tras el doble terremoto que padeció a finales de junio.

El encuentro se desarrolla bajo el lema “Vamos todos juntos por Venezuela” y busca que los hinchas aporten a la reconstrucción y ayuda humanitaria mientras disfrutan del equipo. El director técnico de Atlético Nacional, Lucas González, invitó a los hinchas del equipo para que asistan al estadio y vean el partido: “Quería invitar a toda nuestra hermosa hinchada, es un partido pro Venezuela, para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos varios partidos seguidos de visitante, así que esta es una buena oportunidad para que vean el equipo”, dijo el entrenador bogotano.

PUBLICIDAD

El partido amistoso busca recaudar donaciones para las víctimas del sismo en Venezuela - crédito Atlético Nacional

Boletería para el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira

Las boletas para el partido benéfico entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira se pueden comprar de forma digital a través de la plataforma Tribuna Verde oficial o mediante la app y web oficial de Fanki Atlético Nacional.

Sur: $15.000

Norte: $15.000

Gramilla: $15.000

Oriental Baja: $23.000

Oriental Alta: $25.000

Occidental Baja: $40.000

Occidental Alta: $45.000

Platea: $65.000

Atlético Nacional jugará un partido amistoso ante Deportivo Táchira este viernes 17 de julio y lo que se recaude en boletería irá destinado a enfrentar la crisis de Venezuela - crédito David Jaramillo/Colprensa

¿Qué está pasando en Venezuela?

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un doblete sísmico: dos terremotos de gran magnitud ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5, con epicentros en la costa norte del país, cerca del estado La Guaira, muy próximos a Caracas. Los movimientos se sintieron también en Colombia, las Antillas y otras zonas del Caribe.

PUBLICIDAD

El desastre provocó el colapso de cientos de edificios y una grave crisis humanitaria. De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, el doble terremoto dejó 4.561 muertos, más de 16.700 heridos y 17.907 personas sin hogar. Además, miles de rescatistas nacionales e internacionales participaron en las labores de búsqueda y atención de los afectados.

Los geólogos explicaron que se trató de un terremoto doblete, un fenómeno poco frecuente en el que dos sismos principales de magnitud similar ocurren casi de manera consecutiva sobre la misma zona de falla. En este caso, el origen estuvo en la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, que acumulan una elevada tensión tectónica en el norte de Venezuela.

PUBLICIDAD

Los muertos por el doble terremoto en Venezuela, aumentan a más de 4.700 - crédito Europa Press

Historial entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira

Atlético Nacional y Deportivo Táchira se han enfrentado seis veces en la historia de la Copa Libertadores, con un balance ampliamente favorable para el conjunto colombiano:

Atlético Nacional: 3 victorias

Empates: 3

Deportivo Táchira: 0 victorias

Goles: Nacional 8 - 2 Táchira

Este es el repaso por todos los partidos en los que se han enfrentado:

Copa Libertadores 1982 (fase de grupos)

Deportivo Táchira 0-0 Atlético Nacional

Atlético Nacional 1-0 Deportivo Táchira

Copa Libertadores 1991 (fase de grupos)

Deportivo Táchira 1-3 Atlético Nacional

Atlético Nacional 0-0 Deportivo Táchira

Copa Libertadores 2025 (fase de grupos)

Atlético Nacional 1-0 Deportivo Táchira

Deportivo Táchira 0-1 Atlético Nacional.

Historial de Atlético Nacional ante equipos venezolanos

El conjunto verdolaga mantiene una de las mejores estadísticas de un club colombiano frente a rivales venezolanos en competiciones Conmebol.

Hasta sus enfrentamientos más recientes registra:

19 partidos

13 victorias

6 empates

0 derrotas

33 goles a favor

10 goles en contra.

Entre los equipos venezolanos que ha enfrentado aparecen:

Deportivo Táchira

Estudiantes de Mérida

Portuguesa

Valencia

Marítimo

Trujillanos

Deportivo La Guaira.

Posibles alineaciones titulares

Deportivo Táchira: Alejandro Araque; Carlos Vivas, Pablo Camacho, Yanniel Hernández, Roberto Rosales; Maurice Cova, Carlos Robles, Daniel Saggiomo; Felipe Pardo, Anthony Uribe y Bryan Castillo.

PUBLICIDAD

Atlético Nacional: Luis Marquínez; Andrés Román, César Haydar, Neider Parra, Milton Casco; Matheus Uribe, Edwin Cardona; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.