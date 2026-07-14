Deportes

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Venezuela atraviesa una emergencia nacional y una grave crisis de infraestructura tras ser sacudida por un doble terremoto que devastó el estado de La Guaira y otras regiones

Guardar
Google icon

Lucas González invitó a los hinchas de Atlético Nacional al partido ante Deportivo Táchira, afirmando que es un partido pro Venezuela, pues lo que se recaude en boletería irá destinado a enfrentar la crisis del pueblo venezolano - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional enfrentará a Deportivo Táchira, el próximo viernes 17 de julio a partir de las 7:00 p. m. en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. El club antioqueño anunció, de forma oficial, que lo recaudado en boletería será donado a fundaciones para enfrentar la crisis por la que atraviesa Venezuela, tras el doble terremoto que padeció a finales de junio.

El encuentro se desarrolla bajo el lema “Vamos todos juntos por Venezuela” y busca que los hinchas aporten a la reconstrucción y ayuda humanitaria mientras disfrutan del equipo. El director técnico de Atlético Nacional, Lucas González, invitó a los hinchas del equipo para que asistan al estadio y vean el partido: “Quería invitar a toda nuestra hermosa hinchada, es un partido pro Venezuela, para ayudar a nuestros hermanos. Tenemos varios partidos seguidos de visitante, así que esta es una buena oportunidad para que vean el equipo”, dijo el entrenador bogotano.

PUBLICIDAD

El partido amistoso busca recaudar donaciones para las víctimas del sismo en Venezuela - crédito Atlético Nacional
El partido amistoso busca recaudar donaciones para las víctimas del sismo en Venezuela - crédito Atlético Nacional

Boletería para el partido entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira

Las boletas para el partido benéfico entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira se pueden comprar de forma digital a través de la plataforma Tribuna Verde oficial o mediante la app y web oficial de Fanki Atlético Nacional.

  • Sur: $15.000
  • Norte: $15.000
  • Gramilla: $15.000
  • Oriental Baja: $23.000
  • Oriental Alta: $25.000
  • Occidental Baja: $40.000
  • Occidental Alta: $45.000
  • Platea: $65.000
-crédito David Jaramillo/Colprensa
Atlético Nacional jugará un partido amistoso ante Deportivo Táchira este viernes 17 de julio y lo que se recaude en boletería irá destinado a enfrentar la crisis de Venezuela - crédito David Jaramillo/Colprensa

¿Qué está pasando en Venezuela?

El 24 de junio de 2026, Venezuela sufrió un doblete sísmico: dos terremotos de gran magnitud ocurrieron con apenas 39 segundos de diferencia. El primero alcanzó una magnitud de 7,2 y el segundo de 7,5, con epicentros en la costa norte del país, cerca del estado La Guaira, muy próximos a Caracas. Los movimientos se sintieron también en Colombia, las Antillas y otras zonas del Caribe.

PUBLICIDAD

El desastre provocó el colapso de cientos de edificios y una grave crisis humanitaria. De acuerdo con el balance más reciente de las autoridades venezolanas, el doble terremoto dejó 4.561 muertos, más de 16.700 heridos y 17.907 personas sin hogar. Además, miles de rescatistas nacionales e internacionales participaron en las labores de búsqueda y atención de los afectados.

Los geólogos explicaron que se trató de un terremoto doblete, un fenómeno poco frecuente en el que dos sismos principales de magnitud similar ocurren casi de manera consecutiva sobre la misma zona de falla. En este caso, el origen estuvo en la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, que acumulan una elevada tensión tectónica en el norte de Venezuela.

Los muertos por el doble terremoto en Venezuela, aumentan a más de 4.700 - crédito Europa Press
Los muertos por el doble terremoto en Venezuela, aumentan a más de 4.700 - crédito Europa Press

Historial entre Atlético Nacional y Deportivo Táchira

Atlético Nacional y Deportivo Táchira se han enfrentado seis veces en la historia de la Copa Libertadores, con un balance ampliamente favorable para el conjunto colombiano:

  • Atlético Nacional: 3 victorias
  • Empates: 3
  • Deportivo Táchira: 0 victorias
  • Goles: Nacional 8 - 2 Táchira

Este es el repaso por todos los partidos en los que se han enfrentado:

Copa Libertadores 1982 (fase de grupos)

  • Deportivo Táchira 0-0 Atlético Nacional
  • Atlético Nacional 1-0 Deportivo Táchira

Copa Libertadores 1991 (fase de grupos)

  • Deportivo Táchira 1-3 Atlético Nacional
  • Atlético Nacional 0-0 Deportivo Táchira

Copa Libertadores 2025 (fase de grupos)

  • Atlético Nacional 1-0 Deportivo Táchira
  • Deportivo Táchira 0-1 Atlético Nacional.

Historial de Atlético Nacional ante equipos venezolanos

El conjunto verdolaga mantiene una de las mejores estadísticas de un club colombiano frente a rivales venezolanos en competiciones Conmebol.

Hasta sus enfrentamientos más recientes registra:

  • 19 partidos
  • 13 victorias
  • 6 empates
  • 0 derrotas
  • 33 goles a favor
  • 10 goles en contra.

Entre los equipos venezolanos que ha enfrentado aparecen:

  • Deportivo Táchira
  • Estudiantes de Mérida
  • Portuguesa
  • Valencia
  • Marítimo
  • Trujillanos
  • Deportivo La Guaira.

Posibles alineaciones titulares

Deportivo Táchira: Alejandro Araque; Carlos Vivas, Pablo Camacho, Yanniel Hernández, Roberto Rosales; Maurice Cova, Carlos Robles, Daniel Saggiomo; Felipe Pardo, Anthony Uribe y Bryan Castillo.

Atlético Nacional: Luis Marquínez; Andrés Román, César Haydar, Neider Parra, Milton Casco; Matheus Uribe, Edwin Cardona; Juan Manuel Rengifo, Eduard Bello, Marlos Moreno; Alfredo Morelos.

Temas Relacionados

Atlético NacionalDeportivo TáchiraboleteríaCuándoHoraColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

La presentadora colombiana reveló que Faustino Asprilla es más chévere que Óscar Córdoba, a quien describió como alguien más serio

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

Hasta hace unas semanas, el portero era propiedad de los azules, que lo enviaron cedido a Vélez Sarsfield, y luego lo vendieron al conjunto argentino para realizar la operación con el Xeneize

Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano

Pese a que suena con fuerza el interés del conjunto italiano, salieron a la luz una serie de declaraciones del dirigente Angelo Fabiani por el nivel del volante

La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano

El Manchester United tendrá un futbolista colombiano en sus filas: tiene proceso en Selección Colombia

El equipo de la Premier League adquirió los derechos deportivos del mediocampista por un millón de dólares, y no se había podido unir al club porque no había cumplido la mayoría de edad

El Manchester United tendrá un futbolista colombiano en sus filas: tiene proceso en Selección Colombia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Pipe Bueno pidió ayuda y ofreció una recompensa para recuperar su billetera: “Más aburrido que un caballo en un balcón”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Deportes

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano

El Manchester United tendrá un futbolista colombiano en sus filas: tiene proceso en Selección Colombia