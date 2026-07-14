Colombia

José Manuel Restrepo advirtió en EE. UU. que Gustavo Petro deja a Colombia en crisis: “Hay una solución a esa patria miseria que heredamos”

Entre reuniones con el Atlantic Council y exposiciones sobre los problemas fiscales y energéticos, la nueva administración apuesta a una alianza con Estados Unidos como respuesta a los desafíos históricos del país

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José Manuel Restrepo, vicepresiodente electo de Colombia, dijo que "estamos aquí para gobernar y servir, y además, para fortalecer la confianza de los mercados que se traducirá en inversión y oportunidades para millones de colombianos" - crédito @Jrestrp/X

La agenda del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, en Estados Unidos antes de la posesión del nuevo Gobierno de Colombia incluyó una reunión con el Atlantic Council, donde presentó las propuestas de la administración del presidente electo Abelardo de la Espriella y expuso un diagnóstico sobre la situación del país. Dijo que el próximo gobierno buscará ampliar el comercio bilateral con Estados Unidos, atraer inversión, impulsar proyectos de infraestructura, reforzar la cooperación en seguridad y recuperar el rigor técnico en áreas sensibles.

También advirtió sobre una crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad, que describió como uno de los retos más difíciles de la historia reciente del país.

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Allí sostuvo que Colombia atraviesa un ambiente de “esperanza y optimismo”, ligado a las propuestas defendidas en campaña y al propósito de reinstalar la “integridad” en el manejo de lo público. También vinculó ese mensaje con la defensa de la democracia y de las instituciones tras las elecciones.

“Lo que tuvimos en la pasada elección fue la posibilidad de perder nuestra democracia y de perder nuestras instituciones; nosotros mantuvimos a través de nuestras elecciones la posibilidad de estar nuevamente en nuestra democracia y de mantenernos en el respeto a nuestras instituciones. Este es un momento en el que tenemos que tener presente que las instituciones y la democracia son asuntos relevantes en el futuro de nuestra región”, manifestó.

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El artículo 2 del Decreto 2959 de 1997 establece que el certificado electoral deja de ser válido al elegirse un nuevo mandato o una corporación equivalente - crédito @Registraduria/X
Abelardo de la Espriella, con el apoyo de José Manuel Restrepo, obtuvo casi 13 millones de votos en las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito @Registraduria/X

Prioridades planteadas para la relación con Estados Unidos

El vicepresidente electo afirmó que la nueva administración llegará a la Casa de Nariño con la promesa de respetar las instituciones y abrir un nuevo momento en la relación de Colombia con Estados Unidos. Añadió que ese vínculo estará respaldado por una cooperación estratégica entre ambos gobiernos, apoyada en cinco pilares, aunque no los enumeró.

“Venimos acá días después de las elecciones para enviar ese mensaje a Estados Unidos, al mundo y a las instituciones multilaterales. Estamos aquí para enviar el mensaje de que queremos expandir el comercio bilateral”, enfatizó.

Dentro de las prioridades que mencionó también figuran la atracción de inversiones, la construcción de proyectos de infraestructura con respeto a las concesiones y la seguridad de las cadenas de suministro internacionales. “También estamos acá para alentar la prosperidad, junto a Estados Unidos”, expresó.

Restrepo añadió que la administración de De la Espriella buscará convertir la esperanza en acción. Presentó ese objetivo como parte del mensaje político con el que el nuevo Gobierno quiere iniciar su gestión.

Las exportaciones de Colombia a Estados Unidos llegaron a los USD5.239 millones gracias al actual Tratado de Libre Comercio. Foto: Infobae.
El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y EE. UU. lleva 14 años en vigor - crédito Infobae.

Diagnóstico sobre la crisis en Colombia

José Manuel Restrepo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria, fiscal, energética y de seguridad durante los últimos cuatro años. Definió ese panorama como “los desafíos más difíciles de la historia reciente” para Colombia.

Sobre la salud pública, afirmó que el país atraviesa una emergencia sin precedentes. “El 90% de los pacientes de Colombia no acceden hoy a medicamentos de manera plena. Eso no ocurría antes. Es un fenómeno de los últimos cuatro años en los que el sistema ha sido destruido”, dijo.

También señaló que la administración actual reconoció el problema sin ofrecer una respuesta eficaz. “El presidente lo llamó ‘zapato’, y estamos en ese zapato”, afirmó.

En el frente fiscal, sostuvo que existe un riesgo para las cuentas públicas. Según su balance, “el déficit fiscal primario pasó de -0,3% a más de -4,2% en solo dos años”. A partir de ese dato, afirmó que la deuda pública alcanzó cifras récord en la historia de Colombia, incluso por encima de las registradas durante la pandemia de covid-19. “No hemos estado en pandemia en los últimos cuatro años, o tal vez vivimos otro tipo de pandemia”, declaró.

En energía, advirtió sobre una amenaza para la estabilidad del sistema. Afirmó que existe una “posibilidad real de un apagón energético en Colombia” y la relacionó con la falta de inversiones en generación y transmisión.

“Tenemos que enfrentar esa situación ahora”, sostuvo. También indicó que su advertencia se apoya en informes de firmas y expertos nacionales.

La seguridad ocupó otro tramo de su exposición. Al comparar 2022 y 2025, dijo que los secuestros aumentaron más de 100%, los actos terroristas crecieron más de 60% y la extorsión subió 50%. “Estamos en una auténtica pandemia de inseguridad y criminalidad, y el Ministerio de Defensa lo sabe”, manifestó.

Las soluciones que propone el vicepresidente electo

Frente a ese panorama, Restrepo sostuvo que el objetivo debe ser buscar soluciones y no quedarse en el diagnóstico. Aseguró que la prioridad es “promover más inversión” para mejorar los ingresos nacionales. Añadió que ese propósito exige restablecer la confianza y la seguridad jurídica. “Para lograrlo, hay que eliminar trámites de manera profunda y construir una mejor gestión pública, lo que implica cooperación con el sector privado y asistencia técnica”, explicó.

Afirmó que ya acudieron al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en busca de apoyo internacional para ese proceso. También planteó la necesidad de recuperar el rigor técnico en sectores como energía, finanzas y salud. “Hemos perdido el rigor técnico en estos sectores. Hay que volver a construirlo”, declaró. A la vez, propuso fortalecer la cooperación en seguridad con más inteligencia para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Saludo de la directora del FMI al Gobierno de Abelardo de la Espriella
La directora del FMI, Kristalina Georgieva, saludó al Gobierno de Abelardo de la Espriella tras la visita del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo - crédito @KGeorgieva/X

A esa agenda sumó el impulso a la innovación y al desarrollo en tecnologías de la información y energías del futuro. En el cierre de su mensaje, planteó que la nueva etapa de Gobierno debe afrontar la crisis y abrir más oportunidades para el país.

Luego, en rueda de prensa improvisada, José Manuel Restrepo expresó su preocupación por la situación actual de Colombia, al señalar que el país atraviesa una profunda crisis en indicadores económicos y sociales. Afirmó que “hemos encontrado que aquí hay un camino de solución a esa patria miseria que heredamos”, pero advirtió sobre el impacto de los últimos años en distintas áreas clave.

Restrepo detalló que la economía nacional enfrenta graves desafíos. Según su análisis, Colombia registra altísimos niveles de desempleo, inflación, costo fiscal y un deterioro importante en la deuda pública, lo que contrasta con la reputación de estabilidad macroeconómica que el país mantuvo durante décadas. El exministro de Hacienda sostuvo que estos problemas despertaron enormes preocupaciones en Estados Unidos sobre lo que ha sucedido en estos cuatro años en Colombia.

A las dificultades en materia económica, Restrepo sumó la destrucción de sistemas fundamentales para el desarrollo y el bienestar social. En sus palabras, alertó sobre la destrucción del sistema de salud y del sistema energético, dos pilares que considera esenciales para garantizar calidad de vida y crecimiento sostenible.

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