Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Al parecer, el animal habría reaccionado al escuchar la música de Yeison Jiménez, lo que causó toda una conversación digital - crédito toyo_4x4 / Instagram

Un video viral tiene sorprendidos a los seguidores de Yeison Jiménez, pues allí se ve a Capricho, uno de los caballos del cantante, en el preciso momento en el que reaccionó de una forma muy curiosa mientras sonaban canciones del artista.

La escena se difundió después de que se cumplieran seis meses de la partida del intérprete, que murió en un accidente aéreo en Boyacá el 10 de enero de 2026.

El material fue grabado, al parecer, por un allegado que estaba en la finca escuchando sus canciones, en el momento en el que el caballo se movió de la misma manera que lo hacía cuando Jiménez cabalgaba junto a él en vida.

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Una parte de los internautas interpretó que el animal reconocía la voz del cantante y destacó la relación entre ambos. En contraste, otros lo atribuyeron a una coincidencia.

El artista siempre mostró cariño por sus caballos y muchos se sorprendieron por la reacción de uno de ellos - crédito @yeison_jimenez / Instagram

El video de Capricho se volvió tema de conversación en redes

En el clip se vio al animal dando pasos mientras sonaban canciones de Yeison, lo que llevó a muchos a hablar del supuesto vínculo entre el cantante y el animal.

Entre los comentarios que más se repitieron en las redes sociales se encuentran frases como: “Sintió la energía del papá”, “Los animales siempre recuerdan a los que aman”, “Dios mío hasta su caballito lo extraña”, “Qué triste el fallecimiento de Yeison”, “Los animales nunca se olvidan de los dueños”, “Como se le explica a un ser tan maravilloso, que su papá nunca más lo volverá a montar” y “Se puso contento al escuchar a su amo, Yeison”.

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El registro audiovisual siguió acumulando reproducciones y mensajes, con seguidores que usaron el clip para hablar del artista. Incluso, algunos llegaron a afirmar que no solo reaccionó al escuchar su voz, sino que lo hizo porque el artista seguía rondando el lugar: “Creo que él estaba ahí” y “Ellos los sienten”.

En contraste, otros aseguran que el animal solo recordaba las canciones por lo que realizaba los movimientos de forma involuntaria.

Yeison Jiménez llegó a llevar a sus caballos a sus conciertos - crédito Colprensa

El 10 de julio se cumplieron seis meses sin Yeison Jiménez

El cantante de música popular es recordado por sus allegados y seguidores que lo mantienen vigente al escuchar sus canciones. Desde su partida se siguen publicando mensajes y homenajes musicales que tienen su figura activa en redes.

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Así, el video de Capricho se convirtió en un “homenaje espontáneo” por parte del animal que no dejó de bailar y moverse mientras que se reproducía la canción MLP, una de las más exitosas de su dueño.

Precisamente, la parte que sonaba cuando el caballo se movía era: “Que sigan hablando, yo aquí facturando, los perros ladrando y la cuenta llenando y pa’ que les duela yo sigo cantando. Ya me cansé de callarles la boca. Soy el original y ustedes una copia, tampoco me importa si están ofendidos camino de frente, yo sigo en lo mío ¿De dónde es que sale tanto malparido?”.

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Muchos hablan de la conexión de estos animales con sus amos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Yeison Jiménez y su amor por los caballos

Cabe mencionar que el cantante siempre expresó su deseo por tener un equino, incluso en una canción llamada El mejor caballo:

“Desde muy pequeño, siempre había soñado tener un caballo que fuera el mejor, que fuera el más grande, bueno pa’ la silla y que yo pudiera ser el montador. Miraba a los ricos montando en las calles y los perseguía pidiendo un favor: si quiere lo cuido no me pague un peso, tan solo una vuelta le pido señor. Fueron tantas noches frías de esquina en esquina, vendiendo de todo en busca de honor, más en el fondo sabía que llegaría el día que tendría un caballo que sería el mejor”.

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Esa afición fue conocida por sus seguidores porque el cantante compartió momentos con sus ejemplares en su criadero La Cumbre.