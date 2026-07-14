Posesión de De la Espriella en una guarnición militar se dificulta: presentaron proposición para que se haga ante el Congreso

El presidente electo Abelardo de la Espriella insiste en posesionarse en una guarnición militar y no en el Capitolio Nacional, donde sesiona el Congreso de la República. Esto, pese a que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 192, establece que el acto protocolario debe efectuarse ante el Legislativo. También indica que se puede hacer ante la Corte Suprema de Justicia o en presencia de dos testigos, solo en caso de que no sea posible tomar posesión ante el Congreso.

El equipo del mandatario electo ya tiene lista una proposición para que la ceremonia se realice ante los senadores y representantes a la Cámara, pero en una sede distinta: una guarnición militar. Esto, con el fin de rendir un homenaje a la fuerza pública.

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“Se solicita aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede del Congreso de la República, para que sesione en pleno en las instalaciones en la guarnición militar, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión del Presidente y del Vicepresidente de la República electos para el período constitucional 2026-2030”, indica la proposición.

Entre los argumentos expuestos, el borrador señala que la solicitud responde a la voluntad expresada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, de realizar el acto de posesión en una guarnición militar como reconocimiento institucional a lafuerza pública - crédito @CarolBordaA/X

Proposición para impedir la posesión de De la Espriella en una guarnición militar

El representante a la Cámara y director nacional del Pacto Histórico Gabriel Becerra rechazó las intenciones de De la Espriella de posesionarse en una guarnición militar. Por eso, el 14 de julio de 2026, presentó una proposición a la Mesa Directiva del Congreso en pleno y a los congresistas del Senado y de la Cámara para que la posesión del presidente electo se lleve a cabo ante el Legislativo y en las condiciones que dicta la normativa vigente.

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De acuerdo con el documento que presentó, la realización del acto protocolario ante el Congreso es uno de los principios esenciales de la democracia y una “expresión” de la soberanía popular.

Gabriel Becerra cuestionó las razones por las cuales Abelardo de la Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar - crédito @BecerraGabo

Becerra explicó que, si de reconocer la importancia de la fuerza pública se trata, el Gobierno del saliente presidente de Colombia, Gustavo Petro, implementó políticas concretas que sirvieron para dignificar las condiciones de vida de los uniformados, como por ejemplo la nivelación salarial de los cabos primeros, segundos y terceros, así como el pago a soldados y auxiliares por sus servicios. También mencionó la recuperación de la mesada 14 para los uniformados pensionados.

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“Precisamente por ese respeto considero que el mayor homenaje que puede rendírseles no consiste en trasladar a una instalación militar un acto propio del poder civil, sino en preservar el carácter profesional, no deliberante y subordinado a la autoridad civil que les asignan los artículos 188, 189 y 219 de la Constitución Política (sic)”, precisó el congresista en la proposición que allegó al Legislativo.

Abelardo de la Espriella quiere posesionarse en una guarnición militar para rendir un homenaje a la fuerza pública - crédito Sergio Acero/Reuters

En un video publicado en sus redes sociales, Becerra recordó que los integrantes del Congreso de la República están en la obligación de cumplir con todo lo estipulado en la Constitución, que es la norma de normas, así como con el reglamento del Senado de la República y la Cámara de Representantes, expedido a través de la Ley 5 de 1992.

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“No se equivoque, Abelardo de la Espriella. El Congreso de la República es una rama independiente del poder civil y, como tal, su función es cumplir con la Constitución, con la Ley Quinta y con lo que mandata la Corte Constitucional (...). Rendir honor a nuestros militares y a nuestros policías no es irrespetar el carácter civil de la posesión presidencial”, señaló.

El congresista Gabriel Becerra aseguró que pedirá a la bancada del Pacto Histórico no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella si se hace en una guarnición militar - crédito @BecerraGabo/X

El director nacional del Pacto Histórico aclaró que, en caso de que se avale la posesión de Abelardo de la Espriella en una guarnición militar, propondrá a la bancada del partido y a otros congresistas abstenerse de asistir a la ceremonia. “La República se respeta”, indicó.

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