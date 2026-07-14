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Franco Armani es el segundo arquero con menos goles recibidos en la historia de Atlético Nacional: este es el primero

El arquero argentino regresará al club donde se convirtió en el máximo ganador de títulos en su historia con 13 conquistas

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Franco Armani, arquero argentino, será nuevo jugador de Atlético Nacional y lo confirmó en medio de su despedida de River Plate de Argentina - crédito River Plate/YouTube

Franco Armani es el segundo arquero que menos goles ha recibido en la historia de Atlético Nacional, entre los jugadores de esa posición que superaron los 40 partidos con el equipo Verdolaga y que, por consiguiente, fueron importantes para el equipo. Al portero argentino le marcaron 206 goles en 249 partidos jugados para un promedio de 0,83 anotaciones recibidas por juego. Solamente lo supera David Ospina, a quien le anotaron 150 goles en 188 juegos, para un promedio de 0,80 por compromiso.

Un dato que dicta la importancia del regreso de Franco Armani a Atlético Nacional, que el propio jugador confirmó el pasado 13 de julio en medio de su despedida con River Plate de Argentina. Armani jugó entre 2010 y 2017 con el equipo colombiano, y se convirtió en el jugador con más títulos en su historia al alcanzar las 13 conquistas.

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Franco Armani arribará a las 7:00 a. m. a Rionegro, Colombia, para realizarse los exámenes médicos y firmar su contrato con Atlético Nacional, que tendrá como duración un año.

Atlético Nacional vs. Sao Paulo - Semifinal - Copa Libertadores 2016
Franco Armani jugó entre 2010 y 2017 con Atlético Nacional - crédito Colprensa

Ranking de los arqueros menos goleados de Atlético Nacional en su historia

1. David Ospina: 0,80 (150/188)

2. Franco Armani: 0,83 (206/249)

3. Christian Vargas: 0,85 (63/74)

4. Cristian Bonilla: 0,86 (65/76)

5. René Higuita: 0,87 (331/379)

6. Kevin Mier: 0,91 (95/104)

7. Luis Enrique Martínez: 0,96 (52/54)

8. Otoniel Quintana: 1,00 (44/44)

9. Edigson Velásquez: 1,00 (96/96)

10. Aldair Quintana: 1,01 (82/81)

-crédito David Jaramillo/Colprensa
David Ospina despidiéndose de Atlético Nacional, como el arquero que menos recibió goles y superaron los 40 juegos con el equipo - crédito David Jaramillo/Colprensa

El otro registro histórico de Franco Armani

El arquero argentino también aparece en el registro histórico de los arqueros que más veces sacaron el arco en cero de Atlético Nacional.

  1. Raúl Navarro: 169 goles (475 Partidos jugados)
  2. René Higuita: 150 (379 PJ)
  3. Lorenzo Carrabs: 121 (354 PJ)
  4. Franco Armani: 108 (249 PJ)
  5. David Ospina: 75 (174 PJ)
  6. Milton Patiño: 72 (190 PJ)
  7. Kevin Mier: 40 (104 PJ)
  8. Miguel Calero: 36 (103 PJ)
  9. José Fernando Castañeda: 36 (106 PJ)
  10. Luis Ángel Largacha: 34 (133 PJ)

La historia de Franco Armani con Atlético Nacional

La relación de Franco Armani con Atlético Nacional comenzó en junio de 2010, cuando llegó procedente de Deportivo Merlo, Argentina. Aunque aterrizó como suplente, su oportunidad llegó el 22 de septiembre de 2010, día en que debutó oficialmente en la vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia frente a Itagüí Ditaires, en el estadio Atanasio Girardot.

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Con el paso de las temporadas se adueñó del arco verdolaga y terminó disputando 249 partidos oficiales, con un balance de 137 victorias, 56 empates y 56 derrotas. Durante ese período recibió 206 goles y mantuvo su portería invicta en 108 encuentros, cifras que lo consolidaron como uno de los grandes ídolos de la institución.

Armani conquistó 13 títulos con Nacional: seis Ligas colombianas (2011-I, 2013-I, 2013-II, 2014-I, 2015-II y 2017-I), tres Copas Colombia (2012, 2013 y 2016), dos Superligas (2012 y 2016), la Copa Libertadores 2016 y la Recopa Sudamericana 2017. Su actuación en la Libertadores de 2016, especialmente en la serie contra Rosario Central y la final frente a Independiente del Valle, quedó grabada entre las mejores de la historia del club.

Franco Armani en medio de su despedida de Atlético Nacional en 2018, mismo día en el que prometió que regresaría al club para retirarse como profesional - crédito Atlético Nacional
Franco Armani en medio de su despedida de Atlético Nacional en 2018, mismo día en el que prometió que regresaría al club para retirarse como profesional - crédito Atlético Nacional

Su ciclo terminó en enero de 2018, cuando fue transferido a River Plate. Antes de partir recibió una despedida multitudinaria en el Atanasio Girardot, donde más de 31.000 aficionados lo homenajearon como una leyenda de Atlético Nacional.

Además de los títulos, Armani dejó una huella por su regularidad. Entre 2013 y 2017 fue considerado de manera constante como uno de los mejores arqueros del fútbol colombiano y pieza clave del exitoso ciclo dirigido por Reinaldo Rueda. Su rendimiento en Nacional le abrió las puertas de la selección argentina, con la que fue convocado para el Mundial de Rusia 2018 pocos meses después de fichar por River Plate, un reconocimiento al nivel que había exhibido durante casi ocho años en Medellín.

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