Colombia

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

La colombiana prendió la expectativa entre la fanaticada que la verá en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, con un anuncio a través de sus redes sociales

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A través de sus redes sociales, la barranquillera confirmó que su colaborador en "Hips Don't Lie" se subira con ella a la tarima - crédito @shakira/Instagram

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está en su recta final y también lo está la manga estadounidense de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que desarrolló Shakira entre junio y julio, a tono con el torneo, al que le aportó su canción oficial, Dai Dai, que interpretará el domingo 19 de julio en el espectáculo de medio tiempo de la gran final, que ya cuenta con España como su primer finalista.

A falta de cinco fechas de cerrar esta fase de la gira, la colombiana sigue causando sensación en redes sociales con sus anuncios, siendo algunos de los más esperados los que involucran artistas invitados. Cabe señalar que poco antes de iniciar esta serie de presentaciones, la artista había anticipado que algunas de las fechas contarían con artistas invitados, pero hasta ahora solo se había confirmado la presencia de Ed Sheeran para sus apariciones en Nueva York.

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Shakira emitió un comunicado en el que denunció la circulación de imagenes suyas fabricadas con inteligencia artificial - crédito @shakira/Instagram
Shakira confirmó la presencia de Ed Sheeran como invitado en Nueva York, y ahora de Wyclef Jean en Nueva Jersey - crédito @shakira/Instagram

Fue así que en sus historias de Instagram la cantante anunció que para su presentación de este martes 14 de julio en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, contará con un viejo conocido por sus fans: el rapero Wyclef Jean, reconocido por su trabajo con The Fugees y por aparecer como invitado de Shakira en su éxito Hips Don’t Lie.

“¿Quién irá al show de Newark esta noche? Estoy muy emocionada de que mi amigo Wyclef Jean vaya a acompañarme”, escribió Shakira en sus historias de Instagram, acompañando un fragmento de la presentación especial que dieron ambos artistas en 2025, durante el show de Jimmy Fallon como celebración de los 20 años del lanzamiento de la canción, la más recordada del proyecto Fijación Oral, publicado como álbum doble.

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La historia detrás de “Hips Don’t Lie”: de las dudas al éxito internacional

La canción que a la postre se convirtió en el mayor éxito internacional de Shakira, es una adaptación de Dance Like This, tema que Wyclef Jean había grabado en 2004 como solista junto a Claudette Ortiz para la banda sonora de la película Dirty Dancing: Havana Nights.

Tras juntarse con Shakira para colaborar con ella en Fijación Oral, añadieron detalles como el sampleo de las trompetas usadas en Amores como el nuestro de Jerry Rivera, que terminaron por definir esta nueva versión y ratificar el éxito obtendio previamente por la colombiana con Servicio de Lavandería/Laundry Service.

La colombiana recordó esa historia durante su paso por The Tonight Show with Jimmy Fallon en mayo de 2025, con motivo del 20 aniversario del estreno del sencillo. Sin embargo, debido a que el tema se concibió justo cuando ya se estaba iniciando la impresión del segundo volumen de Fijación Oral, la cantante tuvo que convencer a Donny Ienner, el entonces presidente de Sony Music, para retirar los discos ya impresos del mercado, con el fin de que se sumara Hips Don’t Lie en la lista de canciones.

Wyclef Jean, que acompañará a Shakira en el programa de Jimmy Fallon, será invitado en algunas de sus fechas por Estados Unidos en 'Las mujeres ya no lloran World Tour' - crédito @wyclef/X
Wyclef Jean ya había aparecido como invitado en algunas de sus fechas por Estados Unidos de 'Las mujeres ya no lloran World Tour', en 2025 - crédito @wyclef/X

“Le dije: ‘Tienes que creerme. Tienes que confiar en mí. Si lo haces, tendremos un éxito’”, recordó Shakira en la entrevista con Fallon. Pese al riesgo y las demoras logísticas que implicó esta petición, los instintos de la barranquillera fueron correctos, pues Hips Don’t Lie encabezó el Hot 100 de Billboard en 2005, transformándose en uno de los mayores éxitos de su carrera.

Apenas un año después se usó una versión renovada del tema titulada Hips Don’t Lie - Bamboo para incluirse en Voices from the FIFA World Cup, el álbum oficial del Mundial de Alemania 2006 con una introducción nueva y algunas variantes en su estructura y tono.

Gracias a que fue elegido como sencillo oficial del disco, su popularidad durante el Mundial fue rotunda y le permitió a la barranquillera ser la elegida para el acto de clausura en el Olympia Stadion de Berlín, acompañada de Wyclef Jean, previo a la gran final entre Italia y Francia.

La colombiana cantó la versión especialmente pensada para el Mundial de Alemania 2006 de "Hips Don't Lie" junto a Wyclef Jean, en la previa de la final, gracias al éxito internacional del que gozó - crédito TFI

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