Colombia

Pastor Alape respondió a Abelardo de la Espriella tras críticas por el viaje de ‘Timockenko’ a España: “No van a doblegarnos”

El presidente electo afirmó que el exguerrillero es un “bandido” que “debe estar preso de por vida”

Guardar
Google icon
Pastor Alape
El firmante Pastor Alape alegó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no puede desconocer el Acuerdo Final de Paz - crédito @SAADfirmantes

El exguerrillero de las Farc-EP y firmante del Acuerdo de Paz Pastor Lisandro Alape Lascarro se pronunció luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella arremetió contra la política de la Paz Total y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Según Alape, la antigua guerrilla mantendrá su respaldo a la institucionalidad surgida tras el Acuerdo Final de Paz, en respuesta a las recientes declaraciones de De la Espriella, que advirtió que no habrá “perdón ni olvido” para los exintegrantes del grupo armado.

Según el pronunciamiento del ahora miembro del partido Comunes, las afirmaciones del mandatario evocan episodios de confrontación y estigmatización vividos durante el conflicto armado, que, a juzgar por sus palabras, no modificarán el compromiso de los firmantes con la paz.

PUBLICIDAD

Durante un pronunciamiento ante los medios de comunicación, Pastor Alape, que es el coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de Comunes, instó a que cese la violencia contra los firmantes y exigió garantías para quienes han cumplido con los compromisos adquiridos.

Julian Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londono, antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters
Julian Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londono, antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

“(...) Como cuando antiguamente se lanzaban voces de aniquilamiento a la insurgencia armada. Hoy la seguimos, convencidos de que esas expresiones no van doblegarnos en el sentido de salir huyéndole al compromiso que hicimos”, dijo.

Agregó que “aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en 2016, a los que nos comprometimos. Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, que tenemos que asegurarles de que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, Abelardo de la Espriella reiteró su postura sobre la justicia transicional, y planteó posibles medidas restrictivas para los antiguos líderes de las Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño y Julián Gallo.

Sin embargo, el dirigente de Comunes, alegó que la implementación de lo pactado constituye una obligación ética con las víctimas y las nuevas generaciones.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, volvió al país, tras un viaje a España - crédito @TimoComunes/X
Rodrigo Londoño, alias Timochenko, volvió al país, tras un viaje a España - crédito @TimoComunes/X

“Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, a quienes tenemos que asegurarles que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”, expresó Alape.

Estas fueron las palabras de De la Espriella

Por su parte, las declaraciones del presidente electo se centraron en la crítica contra permiso otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España.

Por ende, el jefe de Estado electo comentó que “los principales responsables de los crímenes cometidos por esa organización guerrillera no han recibido las sanciones que corresponden”, de manera que, una vez asuma el cargo el 7 de agosto, tomará medidas drásticas respecto a este tipo de casos.

“Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, dijo.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, detalla reestructuración de la Presidencia y eliminación de consejerías nacionales incluyendo el Comisionado de Paz - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con esa información, durante la tercera alocución pública como presidente electo, lanzó una serie de anuncios sobre la dirección de su futura administración en cuanto al enfoque que tomará con los procesos de paz.

De la Espriella expresó que no habrá “más procesos de falsa paz” durante su administración y que ya dio instrucciones para iniciar el desmonte de lo que calificó como “impunidad camuflada en los esfuerzos de paz”.

Entre las medidas anunciadas, De La Espriella informó que eliminará la figura del Comisionado de Paz y que los funcionarios designados en temas de seguridad, justicia e interior tienen la orden de actuar de inmediato para desmontar estructuras que, a su juicio, han brindado protección legal injustificada a responsables de crímenes graves.

“El Comisionado para la Seguridad, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior designados tienen la orden de desmontar, de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, declaró.

Temas Relacionados

Pastor AlapeTimochenkoAbelardo de la EspriellaRodrigo LondoñoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno Petro destinó más de $130 billones a subsidios energéticos, combustibles y pago de deuda, según Germán Ávila

El ministro de Hacienda presentó un balance sobre los compromisos fiscales de la administración saliente y detalló cómo se distribuyeron los recursos destinados al sector energético y otras obligaciones del Estado

Gobierno Petro destinó más de $130 billones a subsidios energéticos, combustibles y pago de deuda, según Germán Ávila

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

El inicio de la Liga BetPlay Dimayor II-2026 está programado para el 24 de julio, por lo que los clubes de la primera división cuentan con poco tiempo para terminar de diseñar sus nóminas

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La ausencia de Iván Cepeda en la entrega de credenciales al Senado desató una tormenta política: “Solemne golpista”

Aunque el excandidato presidencial no asistió al acto oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), delegó el procedimiento en la activista Erika Isabel Prieto, que también representó a Aida Quilcué

La ausencia de Iván Cepeda en la entrega de credenciales al Senado desató una tormenta política: “Solemne golpista”

Siniestros viales son la principal causa de muerte violenta de mujeres en Colombia: la mayoría eran acompañantes

En entrevista con Infobae Colombia, el coordinador de datos de Bigrs, Hernán Ortiz, señaló que 8 de cada 10 víctimas mujeres fallecen como peatones o acompañantes, un patrón ligado a formas de movilidad distintas al medio de transporte público

Siniestros viales son la principal causa de muerte violenta de mujeres en Colombia: la mayoría eran acompañantes

Migrante colombiano se viralizó al contar su historia de amor fallida: su novia lo engañó varias veces cuando él se fue del país

El creador de contenido relató que viajó para reunir dinero y llevarse a su pareja desde Colombia, pero una cadena de engaños y excusas acabó con el plan

Migrante colombiano se viralizó al contar su historia de amor fallida: su novia lo engañó varias veces cuando él se fue del país
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

ENTRETENIMIENTO

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Pipe Bueno pidió ayuda y ofreció una recompensa para recuperar su billetera: “Más aburrido que un caballo en un balcón”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Deportes

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

Franco Armani es el segundo arquero con menos goles recibidos en la historia de Atlético Nacional: este es el primero

Recambio generacional en la Tricolor: estos son los diez futbolistas colombianos sub-23 de más alto valor económico

La Selección Colombia femenina se prepara para pelear por otro torneo: rivales y fechas en los Juegos Centroamericanos

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora