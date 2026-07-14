Pastor Alape respondió a Abelardo de la Espriella tras críticas por el viaje de ‘Timockenko’ a España: “No van a doblegarnos”

El firmante Pastor Alape alegó que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, no puede desconocer el Acuerdo Final de Paz - crédito @SAADfirmantes

El exguerrillero de las Farc-EP y firmante del Acuerdo de Paz Pastor Lisandro Alape Lascarro se pronunció luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella arremetió contra la política de la Paz Total y el Acuerdo de Paz firmado en 2016.

Según Alape, la antigua guerrilla mantendrá su respaldo a la institucionalidad surgida tras el Acuerdo Final de Paz, en respuesta a las recientes declaraciones de De la Espriella, que advirtió que no habrá “perdón ni olvido” para los exintegrantes del grupo armado.

Según el pronunciamiento del ahora miembro del partido Comunes, las afirmaciones del mandatario evocan episodios de confrontación y estigmatización vividos durante el conflicto armado, que, a juzgar por sus palabras, no modificarán el compromiso de los firmantes con la paz.

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Durante un pronunciamiento ante los medios de comunicación, Pastor Alape, que es el coordinador general de la implementación del Acuerdo de Paz por parte de Comunes, instó a que cese la violencia contra los firmantes y exigió garantías para quienes han cumplido con los compromisos adquiridos.

Julian Gallo, Pastor Alape y Rodrigo Londono, antiguos comandantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) arremetieron contra Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/Reuters

“(...) Como cuando antiguamente se lanzaban voces de aniquilamiento a la insurgencia armada. Hoy la seguimos, convencidos de que esas expresiones no van doblegarnos en el sentido de salir huyéndole al compromiso que hicimos”, dijo.

Agregó que “aquí nos mantendremos hasta nuestro último respiro defendiendo la institucionalidad que aprobamos en 2016, a los que nos comprometimos. Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, que tenemos que asegurarles de que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”.

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Mientras tanto, Abelardo de la Espriella reiteró su postura sobre la justicia transicional, y planteó posibles medidas restrictivas para los antiguos líderes de las Farc-EP, entre ellos Rodrigo Londoño y Julián Gallo.

Sin embargo, el dirigente de Comunes, alegó que la implementación de lo pactado constituye una obligación ética con las víctimas y las nuevas generaciones.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, volvió al país, tras un viaje a España - crédito @TimoComunes/X

“Es un compromiso ético con el país, con las víctimas y con los jóvenes, a quienes tenemos que asegurarles que la guerra no vuelva a apoderarse de nuestro país”, expresó Alape.

Estas fueron las palabras de De la Espriella

Por su parte, las declaraciones del presidente electo se centraron en la crítica contra permiso otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al exjefe de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, para viajar a España.

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Por ende, el jefe de Estado electo comentó que “los principales responsables de los crímenes cometidos por esa organización guerrillera no han recibido las sanciones que corresponden”, de manera que, una vez asuma el cargo el 7 de agosto, tomará medidas drásticas respecto a este tipo de casos.

“Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido debe estar preso de por vida y voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de la Farc siguen impunes”, dijo.

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Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, detalla reestructuración de la Presidencia y eliminación de consejerías nacionales incluyendo el Comisionado de Paz - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Con esa información, durante la tercera alocución pública como presidente electo, lanzó una serie de anuncios sobre la dirección de su futura administración en cuanto al enfoque que tomará con los procesos de paz.

De la Espriella expresó que no habrá “más procesos de falsa paz” durante su administración y que ya dio instrucciones para iniciar el desmonte de lo que calificó como “impunidad camuflada en los esfuerzos de paz”.

Entre las medidas anunciadas, De La Espriella informó que eliminará la figura del Comisionado de Paz y que los funcionarios designados en temas de seguridad, justicia e interior tienen la orden de actuar de inmediato para desmontar estructuras que, a su juicio, han brindado protección legal injustificada a responsables de crímenes graves.

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“El Comisionado para la Seguridad, el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior designados tienen la orden de desmontar, de manera inmediata, cumpliendo con la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz”, declaró.