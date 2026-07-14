Colombia

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

El cantante se refirió a las críticas y cuestionamientos que enfrenta junto a su pareja, señalando que en ocasiones atraviesan momentos incómodos debido a los comentarios que circulan sobre su relación

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El cantante de música popular abordó los comentarios sobre su vida en pareja y compartió los motivos detrás de los periodos en los que ambos deciden no mostrar contenido conjunto en redes sociales - crédito @enlamovidacol/ Instagram

En los últimos días, los nombres de Jessi Uribe y Paola Jara volvieron a situarse en el centro de la conversación pública tras la aparición de rumores sobre una supuesta separación.

Ambos artistas, reconocidos exponentes de la música popular en Colombia, afrontaron comentarios y especulaciones en redes sociales debido a la disminución de publicaciones conjuntas después del nacimiento de su hija Emilia.

La pareja, que recientemente celebró tres años de matrimonio, anunció hace poco la llegada de su primera hija. Este acontecimiento sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que durante varios años manifestaron que la maternidad y la paternidad no estaban entre sus prioridades más inmediatas. Desde que compartieron la noticia del embarazo, tanto Jessi Uribe como Paola Jara permitieron que sus seguidores acompañaran de cerca esa etapa, mostrando a través de redes sociales distintos momentos de la espera y del nacimiento.

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Paola Jara y Jessi Uribe están a la expectativa por el nacimiento de su hija Emilia, en noviembre - crédito @paolajarapj/Instagram
Jessi Uribe y Paola Jara volvieron a ser tema de conversación pública debido a versiones sobre una supuesta ruptura - crédito @paolajarapj/Instagram

Con la llegada de Emilia, la familia se amplió. Para Uribe, la experiencia no era del todo nueva, ya que tiene cuatro hijos de una relación anterior con Sandra Barrios. A pesar del cambio en la dinámica familiar y los compromisos que implica la crianza de una recién nacida, ambos artistas retomaron paulatinamente sus actividades profesionales y regresaron a los escenarios musicales, reanudando giras y proyectos.

El regreso a la vida pública y profesional no estuvo exento de comentarios. La disminución de publicaciones donde ambos aparecen juntos dio pie a especulaciones sobre una posible crisis o distanciamiento. En este contexto, Jessi Uribe decidió responder de manera directa a las inquietudes de sus seguidores, utilizando una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales para abordar el tema.

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Paola Jara y Jessi Uribe celebran el primer mes de su hija con un emotivo obsequio - crédito @paolajarapj/ Instagram
La ausencia de imágenes conjuntas alimentó rumores de crisis, hasta que Jessi Uribe decidió responder las inquietudes directamente en redes sociales - crédito @paolajarapj/ Instagram

Ante la pregunta “¿Y Pao? ¿Por qué no subes nada con ella? ¿Es verdad que se han separado? Ya no eres expresivo con ella”, el cantante fue enfático: “Me han preguntado mucho esto y lo voy a responder. Marica, la gente sí es cansona. No entiendo. Con Pao nos sentamos… Bueno, primero que todo, no estamos separados y estamos muy felices, gloria a Dios, muy bien. Anulen”, expresó Uribe.

El artista dejó claro que la relación con Paola Jara sigue sólida y que los rumores sobre una ruptura carecen de fundamento. En sus propias palabras, subrayó el desgaste que provocan las constantes especulaciones: “Con Pao, hemos hablado, marica, subimos cosas juntos. Tenemos un álbum juntos. Que por derecha, pues hay que subir contenido juntos. y cuando eso pasa, nos dicen que somos cansones. Igual yo no caigo en eso, y cuando decimos: ‘no subamos tanta vaina’, dicen que ya estamos separados”, dijo Uribe.

Jessi Uribe explicó que la decisión de no compartir contenido conjunto durante algunos días no significa una crisis o una ruptura, sino una elección sobre su vida privada y el manejo de su exposición pública. Según el cantante, ambos prefieren no dejarse llevar por comentarios ajenos ni por la presión de las redes sociales.

Nació la hija de Jessi Uribe y Paola Jara - crédito @jessiuribe/IG
Uribe explicó que la decisión de no publicar contenido en pareja responde a una elección personal y al deseo de proteger su vida privada - crédito @jessiuribe/IG

“La gente quiere verlos mal, por eso es que preguntan tanto”, “la gente sí es sapa”, “a quién le importa si están o no”, “por eso es mejor cuando uno no muestra nada”, “qué pereza dar explicaciones por todo”, “ellos no tienen que mostrar todo”, “la gente que muestra todo, siempre terminan”, son algunos de los comentarios que se fueron sumando en redes sociales.

La pareja, además de compartir la vida personal, mantiene proyectos profesionales juntos, como la producción de un álbum en colaboración, lo que refuerza la imagen de unión tanto en lo privado como en lo artístico. Jessi Uribe recalcó que no permiten que la opinión pública influya en su relación y que se mantienen enfocados en sus prioridades familiares y laborales.

Una jornada cargada de mensajes emotivos, obsequios lujosos - crédito @paolajarapj / IG
Jessi Uribe llamó a sus seguidores a no dejarse llevar por rumores y a respetar los espacios de intimidad que han decidido mantener como familia - crédito @paolajarapj / IG

Con este mensaje, Jessi Uribe busca poner fin a los rumores y reafirmar la estabilidad de su relación con Paola Jara, invitando a sus seguidores a no dejarse llevar por especulaciones y a respetar los espacios de privacidad que han decidido establecer como familia.

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