La Selección Colombia femenina se prepara para pelear por otro torneo: rivales y fechas en los Juegos Centroamericanos

La selección Colombia femenina se volverá a reunir después de ganar la Liga de Naciones Conmebol, ahora en los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito FCF

La Selección Colombia femenina consiguió hace más de un mes el primer trofeo a nivel de mayores con la Liga de Naciones Conmebol, un título que la plantilla del técnico Ángelo Marsiglia buscó durante muchos años.

El combinado nacional ahora le apunta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a realizarse en Santo Domingo y con la posibilidad de llamar a jugadoras de la base actual, para buscar la medalla de oro y continuar con el buen momento del equipo camino al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Un dato curioso de las participaciones de Colombia en el fútbol de los Centroamericanos es que no disputó todas las ediciones de la rama de mujeres, incluso se ausentó de una por temas de calendario, y llevaba más de una década sin decir presente en el certamen realizado por Centro Caribe Sports, organizador de las justas.

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Colombia buscará el oro centroamericano

La Tricolor se encuentra en proceso de preparación para la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027, torneo en el que tiene el objetivo de volver a llegar a cuartos y aspirar a terminar entre las cuatro primeras, así que necesita que la plantilla llegue en las mejores condiciones.

Colombia usaría los Juegos Centroamericanos y del Caribe para probar el nivel de la plantilla actual, ya que la organización permite que, en la rama de mujeres, se usen jugadoras de la categoría de mayores, a diferencia de la masculina, en la que solo se permiten menores de 21 años.

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La selección Colombia femenina viene de levantar el primer título de la Liga de Naciones Conmebol y es favorito al oro en los Juegos Centroamericanos - crédito Conmebol

El combinado nacional jugará del 29 de julio al 6 de agosto, así que no será un período extenso para la plantilla que viaje a República Dominicana, debido a que algunas de ellas retoman la Liga Femenina en el país y otras se encuentran a mitad de competencia y en pretemporada.

El grupo de la Selección Colombia femenina es el B, en el que se verá con nada menos que México, Jamaica y Puerto Rico, los dos primeros son rivales complicados en esa rama y pueden arruinarle los planes a Ángelo Marsiglia, además de que las enfrentará en las primeras dos jornadas.

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Colombia quiere salir campeona por primera vez del fútbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Cabe recordar que la nómina para los Juegos Centroamericanos y del Caribe es más corta de lo acostumbrado, pues las reglas indican que se pueden inscribir un máximo de 18 futbolistas y dos porteros, además de que el formato será de tres rondas: una fase de grupos (pasan los dos primeros de cada zona), semifinal y final, además de un juego por la medalla de bronce.

Calendario de Colombia en los Juegos Centroamericanos

Colombia vs. Jamaica: 29 de julio, 3:00 p. m. (Estadio El Cóndor, La Vega)

Colombia vs. México: 31 de julio, 6:00 p. m. (Estadio Moca 85, Moca)

Colombia vs. Puerto Rico: 2 de agosto, 3:00 p. m. (Estadio Moca 85, Moca)

¿Cómo fueron las participaciones de Colombia?

A nivel de justas deportivas, el combinado nacional ha conseguido la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos y los Juegos Panamericanos, uno de sus mayores logros en mayores, mientras que en los Olímpicos aún no pasa de los cuartos de final, dado el nivel de dificultad.

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Con respecto a los Juegos Centroamericanos, la Selección Colombia femenina participó en dos de las cuatro ediciones realizadas por Centro Caribe Sports, pero no asiste al torneo desde 2018, lo que demuestra las dificultades para asistir al torneo internacional en su historia.

Esta fue la Selección Colombia femenina de 2014 que fue subcampeona de la Copa América y los Juegos Centroamericanos y del Caribe - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

La primera participación de la Tricolor fue en Veracruz 2014, donde también logró su mejor resultado con la medalla de plata, por detrás del anfitrión México al perder la final por 2-0, y en Barranquilla 2018 sorprendió porque fue eliminada en primera ronda a manos de Venezuela, Costa Rica y Jamaica.

Con respecto a las ausencias de Colombia, no fue a la edición de 2010 y tampoco a la de San Salvador 2023, en esta última porque su calendario se cruzaba con el del Mundial Femenino de Australia/Nueva Zelanda, así que declinó ante la organización y esperó ocho años para regresar a unas justas.

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