Recambio generacional en la Tricolor: estos son los diez futbolistas colombianos sub-23 de más alto valor económico

La opinión de Andrés Orozco, ex futbolista colombiano, sobre Jhon Jader Durán, que lidera el listado de los futbolistas sub-23 de más alto valor económico - crédito Diego Suárez/Infobae

Jhon Jader Durán es el futbolista de más alto valor económico, en el ranking de los sub-23 nacidos en Colombia. El delantero del Al Nassr nació el 13 de diciembre de 2003, tiene 22 años y está tasado en 15 millones de euros, según el portal especializado en la valoración de los futbolistas en el mundo, Transfermarkt.

Ante una Selección Colombia que fue la cuarta de mayor promedio de edad en la Copa del Mundo 2026, este ranking podría dar luces de los futbolistas que podrían incorporarse a la Tricolor.

Jhon Jader Durán podría liderar el recambio generacional de la Selección Colombia, que tiene como capitán actual a James Rodríguez - crédito AFP

Ranking de los futbolistas colombianos sub-23 de más alto valor económico

Jhon Durán – Al-Nassr (Arabia Saudita) – Delantero centro – 13/12/2003 (22 años) – Estatura: 1,85 m – 15,00 millones de euros. Yáser Asprilla – Girona (España) – Extremo derecho – 19/11/2003 (22 años) – Estatura: 1,76 m – 14,00 millones de euros. Gustavo Puerta – Hull City (Inglaterra) – Mediocentro – 23/07/2003 (22 años) – Estatura: 1,73 m – 10,00 millones de euros. Juan Rengifo – Atlético Nacional (Colombia) – Mediocentro ofensivo – 02/04/2005 (21 años) – Estatura: 1,73 m – 5,00 millones de euros. Santiago Castañeda – Paderborn 07 (Alemania) – Pivote – 13/11/2004 (21 años) – Estatura: 1,91 m – 5,00 millones de euros. Jhon Solís – Girona (España) – Mediocentro – 03/10/2004 (21 años) – Estatura: 1,86 m – 4,50 millones de euros. Néiser Villarreal – Cruzeiro (Brasil) – Delantero centro – 24/04/2005 (21 años) – Estatura: 1,86 m – 4,00 millones de euros. Juan Arizala – Udinese (Italia) – Interior izquierdo – 10/10/2005 (20 años) – Estatura: 1,83 m – 3,50 millones de euros. Édier Ocampo – Vancouver Whitecaps (Canadá / MLS) – Lateral derecho – 03/10/2003 (22 años) – Estatura: 1,71 m – 3,50 millones de euros. Miguel Monsalve – Grêmio (Brasil) – Mediocentro ofensivo – 27/02/2004 (22 años) – Estatura: 1,78 m – 3,50 millones de euros.

Así está el ranking de los futbolistas colombianos, menores de 23 años, de mayor valor económico en el mundo - crédito @Andres25400

¿Cuántos de ellos han jugado en la Selección Colombia de mayores?

Cinco de ellos ya debutaron en la Selección Colombia de mayores, solamente uno hizo parte de los convocados al Mundial 2026, dos han repetido convocatorias y han hecho parte del proceso, y otros dos han apenas jugado minutos. Gustavo Puerta hizo parte de los convocados por Colombia a la Copa del Mundo 2026. Mientras que, Jhon Jader Durán, que ha jugado 17 partidos; y Yáser Asprilla, que ha disputado seis juegos, son los otros jugadores que han hecho parte del proceso.

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Jhon Solís, con un partido en el 2025 y Édier Ocampo en el 2023, son los otros dos futbolistas que ya disputaron al menos un minuto con la Selección Colombia.

Once inicial con los jugadores colombianos sub-23 de más alto valor económico

Portero: Jordan García (casilla 13: Portero, 20/06/2005 (21 años), 1,86 m, valor de mercado: 2,50 millones de euros).

Defensas:

Édier Ocampo (lateral derecho)

Simón García (casilla 25: Defensa central, 11/01/2005 (21 años), 1,90 m, Atlético Nacional, valor de mercado: 1,40 millones de euros).

Royer Caicedo (casilla 20: Defensa central, 05/05/2006 (20 años), 1,95 m, valor de mercado: 1,50 millones de euros).

Luis Angulo (casilla 18: Extremo izquierdo, 23/03/2004 (22 años), 1,74 m, valor de mercado: 2,00 millones de euros).

Mediocampistas:

Santiago Castañeda

Gustavo Puerta

Miguel Monsalve

Delanteros:

Yáser Asprilla

Jhon Durán

Juan Rengifo

Él es Santiago Castañeda, el futbolista de doble nacionalidad, colombiana y estadounidense - crédito Reuters

El caso de Santiago Castañeda, que tiene doble nacionalidad

Santiago Castañeda es un mediocampista con doble nacionalidad, estadounidense y colombiana. Nacido en Tampa, Florida, EE. UU., de padres colombianos, actualmente juega para el SC Paderborn 07 en la Bundesliga de Alemania.

Tras formarse en Estados Unidos, dio el salto al fútbol europeo con el MSV Duisburg en 2023. Posteriormente se destacó en el Paderborn, logrando el ascenso a la máxima categoría del fútbol alemán (Bundesliga). Aunque en el pasado fue un talento en la órbita de la Selección Colombia, a finales de 2025 fue convocado y ha estado participando con la Selección Sub-23 de Estados Unidos.

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