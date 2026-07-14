Colombia

El INS desarrolla el primer suero antiescorpiónico en Colombia y marca un hito en la soberanía sanitaria

La entidad pública desarrolló un antiveneno polivalente para varias familias de escorpiones tras años de investigación y prevé tenerlo disponible hacia octubre, con la meta de mejorar el acceso en zonas vulnerables

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Escorpión oscuro y frasco de vidrio con líquido amarillo. Etiqueta del frasco: Suero Antiescorpiónico INS Colombia. Fondo con tubos de ensayo y microscopio.
El Instituto Nacional de Salud produjo el primer suero antiescorpiónico desarrollado en Colombia para tratar picaduras de escorpión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Instituto Nacional de Salud logró un avance inédito al producir el primer suero antiescorpiónico desarrollado en Colombia, una herramienta clave para el tratamiento de picaduras en el país, según confirmó la directora de la entidad, Diana Pava, en entrevista con Semana.

El proyecto representa un paso decisivo en la reducción de la dependencia de insumos médicos importados y fortalece la capacidad científica nacional para responder a emergencias de salud pública.

Una apuesta por la independencia sanitaria

De acuerdo con lo publicado por la revista citada, la soberanía sanitaria se convirtió en uno de los objetivos prioritarios de Colombia durante 2026. La directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Diana Pava, explicó que el concepto va mucho más allá de la producción de vacunas y comprende el desarrollo de soluciones científicas y la formación de talento en todo el territorio nacional.

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“La soberanía sanitaria no se limita únicamente a la producción de vacunas. También se construye formando epidemiólogos de campo en los 32 departamentos del país y fortaleciendo nuestras capacidades científicas. Igualmente, se refleja en la producción de sueros hiperinmunes de origen equino, un campo en el que el Instituto Nacional de Salud es el único productor público del país”, afirmó Pava en diálogo con Semana.

Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
El suero antiescorpiónico del INS reduce la dependencia de insumos médicos importados y refuerza la soberanía sanitaria en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El INS consolidó su rol como único productor público de antivenenos en Colombia, fabricando sueros para mordeduras de serpiente, entre ellos los dirigidos contra Bothrops, mapaná y especies de corales, además de contar con antídotos para la oruga venenosa Lonomia. Según la funcionaria, el valor de estos desarrollos radica en que responden a una misión de salud pública y no a criterios de rentabilidad económica.

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El primer suero antiescorpiónico hecho en el país

El lanzamiento del suero antiescorpiónico constituye el avance más reciente y relevante del INS. Se trata de un producto polivalente, capaz de neutralizar varias familias de escorpiones con una sola dosis.

“Nuestro objetivo no es obtener rentabilidad. Somos una institución pública financiada con recursos del Presupuesto General de la Nación. Nuestra misión es salvar vidas. Ese es nuestro propósito”, explicó Pava al medio. La fabricación de este suero exigió años de investigación y el uso de equinos, a los que se administraron dosis mínimas y no letales de veneno para inducir una respuesta inmunológica adecuada y segura.

El INS planea que el nuevo suero esté disponible hacia octubre, una fecha significativa si se considera que las picaduras de escorpión han causado muertes en Colombia, especialmente en menores de edad. La entidad espera que este avance permita un acceso más oportuno a tratamientos en zonas vulnerables, donde la presencia de escorpiones representa un riesgo permanente para la población.

Un escorpión marrón y un vial de suero amarillo rotulado con la bandera de Colombia y Suero Antiescorpiónico, en un laboratorio.
El nuevo suero antiescorpiónico es polivalente y puede neutralizar varias familias de escorpiones con una sola dosis - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más allá de los antivenenos: nuevos desarrollos en curso

Las líneas de investigación del Instituto Nacional de Salud no se limitan al suero antiescorpiónico. La institución también trabaja en la producción nacional de suero antirrábico y suero antidiftérico, dos insumos que actualmente se importan y cuya elaboración local está prevista para finales de 2026.

Según datos recopilados por Semana, cada año en Colombia se registran aproximadamente 46.000 mordeduras de perros y gatos, situaciones que requieren una evaluación de riesgo y, en algunos casos, la administración de suero antirrábico junto con la vacunación.

El INS desarrolló además el test de ditionita, una prueba diseñada para diagnosticar intoxicaciones por herbicidas, problemática frecuente en departamentos con alta actividad agrícola. Este avance refuerza la capacidad del país para responder a emergencias derivadas del uso de agroquímicos y contribuye a la vigilancia epidemiológica en regiones rurales.

Ciencia y salud pública: una estrategia integral

Un alacrán Centruroides marrón claro con manchas oscuras y cola levantada se posa sobre una roca texturizada, con un fondo desértico difuso.
El INS prevé que el suero antiescorpiónico esté disponible hacia octubre para ampliar el acceso al tratamiento en zonas vulnerables de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La directora Diana Pava subrayó que la soberanía sanitaria debe entenderse como el resultado de la ciencia puesta al servicio de la protección de la población. Para la funcionaria, fortalecer la producción propia de insumos médicos y el conocimiento científico nacional es un objetivo que trasciende los cambios políticos y responde a una visión de largo plazo en salud pública.

Según Semana, el proceso de innovación y desarrollo impulsado por el INS refleja un esfuerzo sostenido por dotar al país de soluciones autónomas frente a riesgos epidemiológicos y toxicológicos. La oferta de sueros hiperinmunes y pruebas diagnósticas fabricadas localmente fortalece la infraestructura sanitaria y disminuye la vulnerabilidad ante crisis de abastecimiento o emergencias biológicas.

El primer suero antiescorpiónico colombiano, que será distribuido por el sector público, materializa una política orientada a la autosuficiencia y a la protección de la vida, sin perseguir objetivos comerciales. El horizonte inmediato del INS incluye consolidar la producción nacional de otros antivenenos y reactivos clave, reforzando la capacidad de respuesta ante desafíos persistentes, como la rabia, la difteria y las intoxicaciones por agroquímicos.

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