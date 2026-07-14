Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Melissa Martínez contó cómo ha sido trabajar con los exfutbolistas profesionales Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, mientras uno la defiende y es más chévere, otro la confronta más - crédito Ajá Hey/YouTube

Melissa Martínez, periodista deportiva colombiana, confesó que trabajar con exfutbolistas profesionales la ha nutrido para su profesión. En los casos específicos de Faustino Asprilla y Óscar Córdoba, con quienes comparte en ESPN Colombia, aseguró que mientras Asprilla es más chévere y la defiende, Córdoba la combate mucho más. Lo cierto es que, bajo su concepto, en un panel de debate son necesarios ambos perfiles: el de la experiencia de lo que sucede dentro de la cancha, los ex futbolistas, y la visión del periodista.

“Los dos son muy diferentes. Si me dices que necesitas algo chévere, es Faustino Asprilla, pero si por el contrario es algo serio, debe ser Óscar Córdoba”, confesó Martínez en el podcast Hey Ajá. En línea con esas características de cada uno, la periodista barranquillera contó una anécdota con Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno. Estábamos en debate y me dijo ‘Ahorita te ves el partido’ y yo me puse súper seria, él se hace al lado mío, lo miré y fuera del aire le dije que a mí no me dijera eso, que yo me veía mis partidos y hacía mis análisis”, contó Martínez en ese diálogo.

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Los ex futbolistas Óscar Córdoba, a la derecha de la imagen, Faustino Asprilla, a la izquierda, trabajan con la periodista deportiva Melissa Martínez en ESPN Colombia - crédito Melissa Martínez/ESPN

¿Por qué es importante la opinión de los ex futbolistas profesionales?

Melissa Martínez se refirió al debate que existe en Colombia sobre el papel que deben desempeñar los exfutbolistas en los medios de comunicación y defendió la convivencia entre periodistas y antiguos jugadores en los programas de análisis deportivo.

“Hay un debate muy fuerte en el país sobre si los exfutbolistas deberían ocupar un rol de periodista, y yo creo que no somos excluyentes; se necesitan ambas cosas”, afirmó en esa conversación con Hey Ajá. Para la comunicadora, la experiencia de quienes estuvieron dentro de una cancha aporta una mirada distinta que complementa el trabajo periodístico.

Según explicó, los exjugadores cuentan con una ventaja que difícilmente puede igualar un periodista. “Han tenido la oportunidad de acceder a espacios a los que un periodista apenas se asoma. Aunque uno tenga amigos dentro del camerino, ellos crean unos lazos y tienen unos códigos que permanecen incluso después de retirarse”. De hecho, aseguró que “treinta o cuarenta años después, ellos nunca se creen exfutbolistas”.

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Melissa Martínez en el estadio Nemesio Camacho el Campín - crédito @Melissamartineza/Instagram

La amistad entre Faustino Asprilla y Melissa Martínez

Martínez también reveló cómo son las discusiones al aire con Faustino Asprilla. Lejos de convertirse en enfrentamientos personales, explicó que suelen ser intercambios de opiniones. “Faustino no me combate; cuando no está de acuerdo simplemente me hace un gesto”, contó entre risas.

La periodista reconoció que con el paso de los años también ha cambiado su manera de asumir los debates. “Ya he madurado eso de pensar que los debates debo ganarlos todos”, confesó. Incluso comparó esa evolución con el funcionamiento del VAR en el fútbol. “Ahora, con el VAR, uno puede ver varias veces la jugada y puede reversar. Estamos moldeando posturas, ¿y cuál es el problema?”, reflexionó.

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Al hablar de la personalidad de sus compañeros de panel, dejó una frase que resume la relación que tiene con ambos. “Faustino siempre me va a tirar el salvavidas”, aseguró sobre el exdelantero de la Selección Colombia. En contraste, describió el estilo de Óscar Córdoba con humor: “Óscar me puede dejar morir”, afirmó.

Un momento curioso entre el "Tino" Asprilla y Melissa Martínez tras el duelo entre Junior, del cual es hincha Martínez, y Nacional, del cual es hincha Asprilla - crédito ESPN

¿De qué equipo es hincha Melissa Martínez?

Melissa Martínez es hincha del Junior de Barranquilla, el equipo de su ciudad de origen. Lo ha reconocido públicamente desde el inicio de su carrera en el periodismo deportivo y lo mantiene en la actualidad. A eso también se refirió en ese diálogo con Hey Ajá.

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“Yo entiendo a algunos periodistas que han mantenido eso en reserva, yo no lo he hecho porque soy auténtica y contra eso no hay rivales. No puedo negarme a lo que me llevó al estadio Metropolitano de Barranquilla desde los 7 años”, dijo Martínez.