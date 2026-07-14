Colombia

José Obdulio Gaviria advirtió sobre el futuro del Centro Democrático con dura crítica a senador electo: “Colombia necesita un partido cohesionado”

El exsenador le salió al paso a las declaraciones del congresista Rafael Nieto Loaiza y defendió la necesidad de mantener un partido cohesionado, con debate democrático interno y sin actitudes de derrota anticipada con respecto a los temas en los que confluyen con la administración de Abelardo de la Espriella

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José Obdulio Gaviria y sus comentarios sobre el Centro Democrático
El ideólogo José Obdulio Gaviria fue autocrítico con la manera en que asuntos claves del Centro Democrático no se están discutiendo de manera interna - crédito Colprensa - @cedemocratico/X

Vientos de crisis soplarían en la interna del Centro Democrático, a juzgar por la advertencia de uno de sus ideólogos, cercano al expresidente Álvaro Uribe, como lo es el excongresista José Obdulio Gaviria. El abogado, con un extenso mensaje en sus redes sociales, fue enfático en señalar que “Colombia necesita un partido cohesionado, no fragmentado”, en respuesta a recientes declaraciones del senador electo Rafael Nieto Loaiza.

En efecto, las afirmaciones de Nieto Loaiza sobre las limitaciones políticas del nuevo gobierno han generado una reacción del exsenador y figura histórica de la colectividad, que señaló que el retiro de Colombia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), así como el desmonte de la Justicia Especial de Paz (JEP), serían “promesas difíciles de cumplir”.

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Además, el elegido congresista, uno de los 17 miembros que tendrá la bancada en la cámara alta, anticipó que el Ejecutivo se verá obligado a negociar con partidos tradicionales para alcanzar mayorías legislativas. Estas posturas ameritaron una reacción enérgica de Gaviria, que le recordó a su interlocutor la importancia de no poner en tela de juicio la viabilidad de las promesas del presidente electo Abelardo de la Espriella.

José Obdulio Gaviria le respondió a Rafael Nieto Loaiza
Con este extenso mensaje, José Obdulio Gaviria le respondió al senador electo Rafael Nieto Loaiza sobre su análisis a algunas de las propuestas de Abelardo de la Espriella - crédito @JoseObdulio/X

Y es que, según Nieto, la coalición oficialista parte con una base insuficiente en el Congreso. “En principio, cuenta con seis congresistas: cuatro senadores de Salvación Nacional, un representante de ese partido y los de Creemos. Para construir una mayoría necesitará sumar otros partidos”, expresó en sus declaraciones el entrante senador de la República, entregadas a El Colombiano, al ser enfático que “no existe” esa mayoría.

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De hecho, el abogado advirtió que no se puede “perder de vista” que, del otro lado, está un grupo cohesionado. “Hay 25 senadores del Pacto Histórico, 10 de la Alianza Verde, los de la circunscripción indígena... Ahí hay cerca de 38 senadores, y para tener mayoría se necesitan 53 votos”, remarcó Nieto Loaiza, que provocó con ello la dura respuesta de José Obdulio, que es uno de los consejeros de Uribe Vélez.

José Obdulio Gaviria insistió en la cohesión partidaria del Centro Democrático

Gaviria publicó un comentario que refutó la visión de Nieto sobre el margen político del partido y la viabilidad de las reformas propuestas por De la Espriella. “El senador Nieto califica como ‘promesas difíciles de cumplir’ tres compromisos del presidente electo (...) Estas afirmaciones transmiten un tono altanero y provocador (‘no van a poder’, ‘contrario a lo que dijeron en campaña’) que no cuadra con el estilo del CD”, dijo.

Rafael Nieto sostuvo que la promesa de gobernar sin “los de siempre” no será viable y dijo que los primeros nombramientos ya la desmienten - crédito Diego Pineda/Colprensa
Rafael Nieto sostuvo que la promesa de gobernar sin “los de siempre” no será viable y dijo que los primeros nombramientos ya la desmienten - crédito Diego Pineda/Colprensa

Y acotó que el Centro Democrático no debe dar por cerrados estos temas, sino debatirlos de forma interna, para evitar estas interpretaciones. “En lugar de asumir que ciertos temas están cerrados de antemano, la bancada del CD los debe discutir democráticamente”, reiteró el ideólogo, que destacó que la colectividad tiene derecho a buscar la presidencia del Senado como fuerza principal de la coalición, con Honorio Henríquez.

En esta naciente controversia, uno de los ejes fue la política exterior y la presencia en organismos multilaterales. Frente a esto, Gaviria cuestionó la sacralización de la presencia de Colombia en la ONU y la OEA y no dudó en señalar en que “no son intocables”, pues en la administración de Gustavo Petro el país está alineado, “por acción u omisión”, en un bloque que incluye a la Venezuela chavista, Irán, Hezbolá y Hamas.

Además de sus alianzas con Cuba, Nicaragua, Rusia y Corea del Norte. “Trump está confrontado ese eje y ha amenazado incluso con la salida de Estados Unidos de la ONU, organización que impulsa la agenda ‘woke’ y el ‘decrecimiento’. Revisar el papel de Colombia en estos foros no es una locura, sino un ejercicio soberano de realineamiento con democracias serias y con el liderazgo de Trump”, remarcó el exsenador en su respuesta.

Y fue claro en señalar en que existiría un mensaje “derrotista” en lo dicho por Nieto, en relación con el “no van a poder” que expuso en sus percepciones. A esto se sumó el debate sobre el futuro de la JEP, que es otro de los puntos de fricción y en el que Gaviria recordó que el CD se opuso al Acuerdo de Paz y a la creación de la jurisdicción especial, a través de distintos mecanismos, entre ellos el NO en el plebiscito de octubre de 2016.

JEP - Abelardo de la Espriella
El presidente electo Abelardo de la Espriella ha propuesto poner fin a la Jurisdicción Especial para la Paz, ente creado tras el acuerdo con las Farc - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“La JEP tampoco es un hecho inmodificable. El Centro Democrático siempre rechazó el fraude al plebiscito, la consagración de la impunidad, el cogobierno de Santos con las Farc y el pacto de persecución judicial a las Fuerzas Armadas y la Policía”, indicó el político, amigo personal del exmandatario Uribe Vélez y con el que protagoniza el pódcast Los cuchos, en el que analizan en conjunto la coyuntura nacional, enfocado en jóvenes.

En ese sentido, fue más allá. “¿No se puede debatir la prórroga de sus términos, la composición de sus salas, los sueldos millonarios de sus 38 magistrados ni la política de desvertebramiento de la institución militar? Decir ‘no van a poder acabar con la JEP’ suena a rendición anticipada del CD, que siempre ha defendido que la justicia transicional no puede ser herramienta de impunidad ni un tribunal paralelo", afirmó.

El dilema de “los de siempre” y la renovación política

Otro de los aspectos abordados por el analista político fue la intención de gobernar sin “los de siempre”, en especial cuando Nieto afirmó que esa meta no es realista y que la campaña oficialista ya incorporó figuras tradicionales. En respuesta, Gaviria defendió el propósito de renovación y dejó en claro que “descalificar el querer gobernar sin ‘los de siempre’ suena a descreer en la renovación política” que atraviesa Colombia.

El exsenador por el Centro Democrático, José Obdulio Gaviria,. Fotos: Colprensa.
José Obdulio Gaviria, que fue senador del Centro Democrático, es uno de los hombres más cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

“Ese es un propósito positivo, no negativo. El uribismo siempre ha promovido meritocracia, tecnocracia honesta y oxigenación del Estado”, destacó José Obdulio, que insistió en la importancia de la disciplina interna. “Criticar los nombramientos no representa una línea de conducta, una constante de seriedad que se le reconoce a la bancada del CD en el Congreso”, explicó el abogado antioqueño, cofundador del partido.

Y le recordó a Nieto Loaiza la necesidad de establecer una “disciplina partidaria” frente al próximo cuatrienio. “En lugar de marcar diferencias públicas con tono de superioridad, la bancada ha privilegiado la disciplina partidaria (sin adjetivos despectivos), el debate interno respetuoso y la unidad en torno a los grandes lineamientos del presidente electo”, sentenció el ideólogo, que fue explícito en decir qué necesita el país.

Así pues, reiteró el momento que atraviesa el partido. “Colombia necesita un CD cohesionado, no fragmentado. La lealtad no es obediencia ciega, es responsabilidad colectiva. Esa es la disciplina que el momento exige”, reafirmó Gaviria, que a seis días de la instalación del Congreso parece haber “tirado línea” sobre lo que se espera de los congresistas del partido, para sacar adelante su agenda política.

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