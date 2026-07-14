Subasta virtual de la Dian: inmuebles y vehículos con precios desde $11 millones; así puede participar

La Dian abrió una jornada de subastas virtuales con bienes inmuebles y vehículos desde $11 millones - crédito Composición fotográfica Infobae

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) abrió una nueva jornada de subastas virtuales que pone a disposición de los ciudadanos bienes inmuebles y vehículos con precios base desde $11 millones. Las audiencias se realizarán en formato virtual entre el 14 y el 27 de julio, según el cronograma establecido por la entidad.

Oferta diversa en inmuebles y vehículos

Según informó la Dian, la subasta incluye casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos ubicados en varias regiones del país. En total, se programaron 14 remates, con precios base que van desde poco más de $11 millones hasta cerca de $432 millones. Entre los departamentos con bienes disponibles figuran Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Nariño.

PUBLICIDAD

La entidad detalló que estos activos forman parte de los procesos de recuperación derivados de labores de fiscalización y cobro. Los recursos obtenidos mediante estas ventas públicas se destinan a fortalecer el recaudo estatal y permiten que activos sujetos a procesos administrativos vuelvan al circuito económico.

Los interesados deben inscribirse en el portal de Remates Virtuales de la Dian, revisar el cronograma y completar los requisitos para presentar una oferta - crédito captura de pantalla/El Martillo

Entre las propiedades ofertadas se encuentran varios lotes en la urbanización Bahía Real, en Tumaco (Nariño), con precios entre $11,5 millones y $12,8 millones. Además, se incluye un terreno rural en Silvania (Cundinamarca), una oficina en el Centro Comercial y de Negocios Torre Central en Bogotá y un apartamento en el edificio Rue de Passy, ubicado en el norte de la capital.

PUBLICIDAD

Bienes destacados y precios base

Uno de los activos de mayor valor corresponde a un lote en Palmar de Varela (Atlántico), cuyo precio de salida alcanza los $431,9 millones, mientras su avalúo supera los $617 millones. La oferta también contempla un predio en la vía Arjona, en Chimichagua (Cesar), con un precio base de $22 millones.

En el segmento de vehículos, la Dian incluyó un Ford Escape XLT modelo 2008, con precio base de $17,5 millones. Según el portal oficial, los interesados pueden consultar las condiciones específicas de cada bien, el porcentaje en remate y los requisitos de participación a través de la plataforma oficial de subastas de la entidad.

PUBLICIDAD

Cada remate cuenta con fecha y hora determinadas, por lo que se recomienda revisar el cronograma antes de participar.

La oferta de la Dian incluye casas, apartamentos, lotes, oficinas, terrenos y vehículos en Bogotá, Cundinamarca, Atlántico, Cesar y Nariño- crédito VisualesIA

Proceso de participación

Para presentar una oferta, los ciudadanos deben ingresar al portal de Remates Virtuales de la Dian y seleccionar el bien de su interés. El sistema permite filtrar la búsqueda por tipo de bien, departamento, ciudad, rango de precios y fecha de la audiencia, facilitando la navegación y localización de oportunidades.

Una vez identificado el bien, el interesado debe elegir la opción “Quiero hacer una oferta para este remate” y definir el rol de participación, que puede ser postor, apoderado, deudor o funcionario autorizado. Tras este paso, el usuario es dirigido al módulo de trámites y servicios, en el que debe completar la información requerida y formalizar su inscripción.

PUBLICIDAD

La jornada representa una oportunidad para adquirir activos a precios por debajo de sus avalúos comerciales en un proceso supervisado por la Dian. Los remates estarán habilitados hasta el 27 de julio. La diversidad de la oferta permite acceder tanto a propiedades urbanas como rurales, así como a vehículos, con precios de entrada accesibles para diferentes perfiles de compradores.

La Dian destinó los activos recuperados por fiscalización y cobro a subastas para fortalecer el recaudo estatal y reactivar su circulación económica - crédito Dian

Oportunidad y transparencia en el proceso

La Dian enfatizó que las subastas virtuales buscan transformar los activos recuperados en recursos para el Estado, al tiempo que garantizan transparencia y seguridad para los postulantes. La totalidad del proceso se realiza en línea, bajo la supervisión de la autoridad tributaria, lo que permite un acceso amplio y seguro para los ciudadanos interesados.

PUBLICIDAD

Los interesados pueden consultar el cronograma y los detalles de cada remate en el portal oficial de la Dian, asegurando así el cumplimiento de los requisitos y la participación informada en el proceso.