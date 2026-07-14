Colombia

Migrante colombiano se viralizó al contar su historia de amor fallida: su novia lo engañó varias veces cuando él se fue del país

El creador de contenido relató que viajó para reunir dinero y llevarse a su pareja desde Colombia, pero una cadena de engaños y excusas acabó con el plan

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El joven contó su historia y muchos de sus seguidores se identificaron con él, lo que llamó la atención y viralizó el video en pocas horas - crédito juan_y_los_karelocos / Instagram

El creador de contenido Juan Díaz contó en Instagram que emigró a Estados Unidos con la idea de trabajar y reunir el dinero para llevar a su novia desde Colombia, pero la relación terminó después de que, según su relato, descubrió varias infidelidades, mientras él la esperaba y hacía trámites para que se reunieran.

El testimonio fue publicado en su página Juan y los Karelocos, en la que habló sobre una relación a distancia. En ese relato, dijo que la relación se prolongó entre 8 y 9 meses después de su llegada al país norteamericano, aún cuando ya había recibido señales de engaño.

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Según explicó, al comienzo él seguía comprometido con el plan de ayudarla a viajar. Contó que incluso le enviaba dinero y le pedía que adelantara diligencias para obtener los documentos necesarios y poder mudarse con él.

El joven también reconoció que antes de su viaje los dos habían tenido problemas en la relación: “Yo la embarré y ella también la embarró”, aunque aclaró que en ese momento los dos habían decidido seguir adelante.

El joven puso sobre la mesa una conversación sobre el amor a distancia y sus retos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El joven puso sobre la mesa una conversación sobre el amor a distancia y sus retos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La joven le fue infiel en varias oportunidades

De acuerdo con su versión, una de las primeras alertas apareció cuando publicó una foto de él con su entonces novia en sus redes sociales y otra joven reaccionó con un “me divierte”. Al preguntarle el motivo, recibió una respuesta que, según contó, cambió por completo su percepción de lo que ocurría en Colombia.

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“La pelada llega y le da ‘me divierte’. Y yo: ¿pero qué le da a ‘me divierte’? Luego una le pregunto: ‘qué, muy chistosa mi publicación’ y la china me va respondiendo dizque: ‘Pues sí, chistosa, porque su amorcito el sábado estaba besando a su man en una fiesta’ y yo: ‘Pero si el sábado ella se acostó temprano’”, pues Díaz recordó lo que ella le dijo esa noche.

El creador de contenido explicó que en esa época trabajaba en una empresa con horarios muy complicados. Así que, en cuanto pudo, dijo que decidió pedirle explicaciones a su novia, pero que ella negó lo ocurrido.

Pese a esa primera advertencia, optó por continuar con la relación. En ese período, ella le dijo que había perdido la cédula y que por eso no había podido avanzar con el pasaporte, una dificultad que demoró la posibilidad del viaje.

Una joven mira con tristeza un corazón de papel desgarrado, evidenciando la emoción de una ruptura sentimental. El símbolo del corazón roto ilustra el dolor de los amores perdidos, la separación emocional y la difícil realidad del rechazo en las relaciones amorosas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Todo apunta a que la joven no habría tenido nunca la intención de viajar a Estados Unidos - crédito Imagen ilustrativa Infobae

Más adelante, Díaz contó que revisó Facebook y encontró una conversación de su novia con una amiga. Según dijo, en ese intercambio ella relataba haber salido de fiesta con otras personas y mencionaba que uno de esos hombres se había quedado con su cédula.

Aunque le pidió explicaciones terminó perdonándola de nuevo: “Yo estaba en la hijueputa por acá, solo, recién migrado, sin ropa, me ponía los medios trapitos que tenía. Pues yo: ‘no, venga, yo la perdono, pero no lo vuelva a hacer, no lo vuelva a hacer’ y lo cogió ya fue como de maña”.

La situación cambió de forma definitiva cuando un amigo lo llamó para contarle lo que hacía su novia. A partir de esa conversación, determinó que las infidelidades no habían sido aisladas y que, mientras él sufría la distancia, ella seguía saliendo con otras personas en Colombia.

Díaz resumió ese proceso como una etapa en la que “empezó a abrir los ojos” y entendió que la relación ya no iba a sostenerse, pues pensó que ya no existía respeto entre los dos.

La ruptura, según explicó, se produjo por teléfono. Después de ese momento, dijo que la comunicación se cortó por completo y que dejaron de tener contacto hasta en redes sociales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Al parecer, muchos de los seguidores del joven se identificaron con su historia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En la segunda parte del story time, el joven agregó que un amigo lo llamó para decirle que ella finalmente había llegado a Estados Unidos. Para entonces, aseguró, él ya estaba involucrado en otra relación y no hubo reencuentro.

En el cierre de la historia publicada por Juan Díaz afirmó que : “El destino, el universo no se alineó para que eso se diera”.

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