Colombia

Greeicy fue confirmada como artista invitada de Karol G en el ‘Viajando Por El Mundo Tropitour’

La vallecaucana no ocultó su alegría en redes sociales tras anunciar la noticia. Becky G y Elena Rose fueron las otras cantantes confirmadas

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Greeicy fue confirmada como una de las artistas invitadas por Karol G durante el paso de 'Viajando Por El Mundo Tropitour' por Estados Unidos - crédito @karolg y @greeicy/Instagram
Greeicy fue confirmada como una de las artistas invitadas por Karol G durante el paso de 'Viajando Por El Mundo Tropitour' por Estados Unidos - crédito @karolg y @greeicy/Instagram

Greeicy, la cantante y actriz colombiana, se unirá a Karol G como invitada especial en tres fechas del Viajando Por El Mundo Tropitour, la gira internacional de la también colombiana que arranca el próximo 24 de julio en el Soldier Field de Chicago, Estados Unidos.

Las apariciones de la caleña como apertura de la Bichota están pautadas para el 16 de agosto en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el 27 de septiembre en el Reliant Stadium de Houston, Texas, y el 3 de octubre en el Hard Rock Stadium Miami. Las entradas para esas fechas están disponibles en la página oficial de Karol G.

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La invitación tiene un trasfondo musical concreto: ambas artistas colaboraron en Amiga Mía, tema incluido en Tropicoqueta, el álbum más reciente de Karol G, que acumula más de 72 millones de reproducciones en Spotify y 29 millones de visualizaciones en YouTube. De hecho, en sus historias de Instagram, Greeicy compartió una foto junto a la paisa musicalizada con dicho tema.

Greeicy será el acto de apertura en tres de las fechas de Karol G por Estados Unidos - crédito @greeicy/Instagram
Greeicy será el acto de apertura en tres de las fechas de Karol G por Estados Unidos - crédito @greeicy/Instagram

El anuncio llega días antes de que Greeicy ponga en marcha su propio ciclo de conciertos, el Candela World Tour, cuya primera parada está fijada para el próximo viernes 17 de julio en el Cook Music Fest de Tenerife, España, dentro del circuito de festivales veraniegos que también contempla paradas en Sevilla y Barcelona. La gira la llevará luego por Inglaterra, Canadá, Argentina, Perú, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Panamá y Venezuela.

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La propia Greeicy se lo recordó a sus seguidores en sus historias de Instagram, gritando de la felicidad por su aparición como invitada de Karol G en una serie de videos grabados desde España.

La vallecaucana no ocultó su alegría al conocerse su aparición como invitada de la Bichota en varias de sus fechas - crédito @greeicy/Instagram

“Bueno, emocionada porque ya empiezan los shows, ya estamos a tres días de empezar todo. Empezamos en festivales aquí. Primero tenemos Tenerife, el 17, el 18 en Sevilla. Luego vamos a Londres, luego vamos a Barcelona, de ahí vamos a Canadá y luego vamos a Latinoamérica, ¡Y vamos a cantar en unos shows como invitada especial de Karol! ¡Qué felicidad!“, expresó.

Con el Candela World Tour, Greeicy hará la promoción de su cuarto álbum de estudio, Candela, donde fusiona afrobeat, dancehall, vallenato, merenguetón, reggae, bachata, pop y ritmos del Pacífico colombiano.

Desde su lanzamiento, el disco supera los 260 millones de reproducciones globales, con singles como Quiero +, certificado platino en Colombia, y Limonar, utilizada en más de 2 millones de creaciones en TikTok. Adicionalmente, el álbum obtuvo una certificación de disco de oro en Colombia antes de su estreno oficial, tras superar los 227 millones de reproducciones en plataformas digitales.

'Viajando Por El Mundo Tropitour' de Karol G tiene contempladas 60 fechas en 20 paises - crédito Mario Anzuoni/REUTERS
'Viajando Por El Mundo Tropitour' de Karol G tiene contempladas 60 fechas en 20 paises - crédito Mario Anzuoni/REUTERS

Por su parte, el Viajando Por El Mundo Tropitour de Karol G contempla más de 60 fechas en 20 países de Norteamérica, Latinoamérica y Europa, con un cierre tentativo previsto para julio de 2027 en el estadio San Siro de Milán, Italia.

La producción del tour, que requiere más de 100 camiones para su traslado, incluirá una orquesta en vivo —tal como ocurrió en las presentaciones de la artista en Coachella— para interpretar los géneros que conforman Tropicoqueta: salsa, ranchera y vallenato, entre otros.

Además de Greeicy, la cantante confirmó como invitadas a Becky G y Elena Rose durante toda la manga norteamericana de la gira. La única fecha pendiente de confirmar su artista invitada es la del State Farm Stadium de Phoenix, el 29 de agosto.

En Colombia, Karol G tiene programadas tres fechas consecutivas los días 4, 5 y 6 de diciembre en el estadio El Campín de Bogotá. De momento, no se han conocido detalles sobre lo que tiene en mente la antioqueña para estas tres fechas.

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