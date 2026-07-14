Carnaval de Barranquilla 2027 podría cambiar de escenario: analizan llevar los grandes desfiles al Malecón del Río

El Gran Malecón del Río aparece como una de las alternativas para recibir los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla desde 2027- crédito Alcaldia de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla podría vivir una transformación histórica a partir de 2027. Una propuesta que actualmente está en etapa de análisis plantea trasladar algunos de los desfiles más importantes de la fiesta desde la tradicional Vía 40 hacia el Gran Malecón del Río, uno de los espacios urbanos más representativos de la ciudad en los últimos años.

Aunque todavía no existe una decisión oficial ni un anuncio definitivo por parte de las autoridades, la iniciativa contempla que la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Fantasía cambien de escenario y recorran el principal corredor turístico de Barranquilla. El posible ajuste también incluiría modificaciones para otros eventos del Carnaval. Según la información conocida, el desfile del Carnaval de los Niños se realizaría en la renovada Avenida Shakira, antigua calle 72, mientras que la Guacherna mantendría su ruta habitual por la carrera 44, desde la calle 76 hasta la Casa del Carnaval, en Barrio Abajo.

PUBLICIDAD

La Vía 40 es durante décadas el escenario tradicional de las carrozas, comparsas y grupos folclóricos de la fiesta - crédito @AlejandroChar/X

La propuesta todavía se encuentra en fase de diálogo y concertación entre la Alcaldía de Barranquilla y diferentes sectores relacionados con la organización de la fiesta. Los aspectos técnicos, operativos y logísticos aún están por definirse, y, de acuerdo con lo propuesto por Alejandro Char, serían presentados posteriormente por la administración.

El eventual traslado genera atención porque involucraría uno de los símbolos más reconocidos del Carnaval moderno. Durante más de 30 años, la Vía 40 se convirtió en el escenario principal de los grandes desfiles y en el lugar donde miles de barranquilleros y visitantes vivieron los momentos más representativos de la celebración. Ese corredor llegó incluso a tener una identidad propia. Con el paso del tiempo, los ciudadanos comenzaron a llamarlo el Cumbiódromo, una referencia que nació de la relación entre la vía y las expresiones culturales que allí se presentan: carrozas, comparsas, grupos folclóricos y danzas tradicionales que llenan de color la fiesta.

PUBLICIDAD

Por eso, una posible mudanza hacia el Malecón del Río representaría un cambio profundo en la manera como se vive el Carnaval. No sería únicamente una modificación de recorrido, sino el traslado de una tradición consolidada hacia un espacio que simboliza la nueva etapa urbana de Barranquilla. El Gran Malecón se convirtió en uno de los lugares más importantes de la ciudad. Su desarrollo transformó la relación de los barranquilleros con el río Magdalena y lo convirtió en un punto de encuentro para residentes y turistas, además de una de las principales vitrinas de la capital del Atlántico.

La transformación urbana de Barranquilla convirtió al Malecón del Río en uno de los espacios más representativos de la ciudad- crédito Alcaldía de Barranquilla

Ese crecimiento urbano es uno de los factores que estaría motivando la discusión sobre el nuevo escenario del Carnaval. La propuesta busca responder a los cambios que tiene la ciudad, mejorar las condiciones para la realización de los eventos y ampliar la participación de las comunidades en las actividades de la fiesta. Entre los objetivos que se analizan también estaría fortalecer la presencia del Carnaval en diferentes sectores de Barranquilla, llevando actividades a localidades y barrios durante la temporada festiva. La idea es que la celebración tenga una mayor integración con la ciudad y no se concentre únicamente en sus recorridos tradicionales.

PUBLICIDAD

La posible transformación llega después de varios debates recientes alrededor de la organización de los eventos más emblemáticos del Carnaval. En los últimos años, la fiesta enfrentó discusiones relacionadas con horarios, recorridos y ajustes necesarios para responder a nuevas circunstancias.

Uno de esos debates estuvo relacionado con la Guacherna, uno de los desfiles nocturnos más queridos por los barranquilleros. En una edición reciente, la organización planteó la posibilidad de modificar su horario de inicio, una propuesta que generó opiniones divididas entre quienes defendían la tradición y quienes consideraban necesario adaptar la logística del evento.

Los cambios propuestos para el Carnaval buscan ampliar la participación ciudadana y fortalecer la organización de los eventos. - crédito @shakira/IG

Otro momento de discusión ocurrió en 2025, cuando la coincidencia de la Guacherna con uno de los conciertos de Shakira en Barranquilla abrió el debate sobre la posibilidad de cambiar la fecha del desfile. La alternativa de trasladarlo del viernes al sábado generó diferentes posiciones entre los participantes de la fiesta. Ahora, la eventual llegada de los grandes desfiles al Malecón del Río abre un nuevo capítulo para el Carnaval de Barranquilla.

PUBLICIDAD