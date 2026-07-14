Colombia

Carnaval de Barranquilla 2027 podría cambiar de escenario: analizan llevar los grandes desfiles al Malecón del Río

La organización de la fiesta más importante del país evalúa alternativas para adaptar sus recorridos a la evolución urbana de la ciudad y fortalecer la experiencia de asistentes y participantes

Guardar
Google icon
El Gran Malecón del Río aparece como una de las alternativas para recibir los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla desde 2027- crédito Alcaldia de Barranquilla
El Gran Malecón del Río aparece como una de las alternativas para recibir los principales desfiles del Carnaval de Barranquilla desde 2027- crédito Alcaldia de Barranquilla

El Carnaval de Barranquilla podría vivir una transformación histórica a partir de 2027. Una propuesta que actualmente está en etapa de análisis plantea trasladar algunos de los desfiles más importantes de la fiesta desde la tradicional Vía 40 hacia el Gran Malecón del Río, uno de los espacios urbanos más representativos de la ciudad en los últimos años.

Aunque todavía no existe una decisión oficial ni un anuncio definitivo por parte de las autoridades, la iniciativa contempla que la Batalla de Flores, la Gran Parada de Tradición y la Gran Parada de Fantasía cambien de escenario y recorran el principal corredor turístico de Barranquilla. El posible ajuste también incluiría modificaciones para otros eventos del Carnaval. Según la información conocida, el desfile del Carnaval de los Niños se realizaría en la renovada Avenida Shakira, antigua calle 72, mientras que la Guacherna mantendría su ruta habitual por la carrera 44, desde la calle 76 hasta la Casa del Carnaval, en Barrio Abajo.

PUBLICIDAD

Malecón del Río en Barranquilla - crédito @AlejandroChar/X
La Vía 40 es durante décadas el escenario tradicional de las carrozas, comparsas y grupos folclóricos de la fiesta - crédito @AlejandroChar/X

La propuesta todavía se encuentra en fase de diálogo y concertación entre la Alcaldía de Barranquilla y diferentes sectores relacionados con la organización de la fiesta. Los aspectos técnicos, operativos y logísticos aún están por definirse, y, de acuerdo con lo propuesto por Alejandro Char, serían presentados posteriormente por la administración.

El eventual traslado genera atención porque involucraría uno de los símbolos más reconocidos del Carnaval moderno. Durante más de 30 años, la Vía 40 se convirtió en el escenario principal de los grandes desfiles y en el lugar donde miles de barranquilleros y visitantes vivieron los momentos más representativos de la celebración. Ese corredor llegó incluso a tener una identidad propia. Con el paso del tiempo, los ciudadanos comenzaron a llamarlo el Cumbiódromo, una referencia que nació de la relación entre la vía y las expresiones culturales que allí se presentan: carrozas, comparsas, grupos folclóricos y danzas tradicionales que llenan de color la fiesta.

PUBLICIDAD

Por eso, una posible mudanza hacia el Malecón del Río representaría un cambio profundo en la manera como se vive el Carnaval. No sería únicamente una modificación de recorrido, sino el traslado de una tradición consolidada hacia un espacio que simboliza la nueva etapa urbana de Barranquilla. El Gran Malecón se convirtió en uno de los lugares más importantes de la ciudad. Su desarrollo transformó la relación de los barranquilleros con el río Magdalena y lo convirtió en un punto de encuentro para residentes y turistas, además de una de las principales vitrinas de la capital del Atlántico.

La transformación urbana de Barranquilla convirtió al Malecón del Río en uno de los espacios más representativos de la ciudad- crédito Alcaldía de Barranquilla
La transformación urbana de Barranquilla convirtió al Malecón del Río en uno de los espacios más representativos de la ciudad- crédito Alcaldía de Barranquilla

Ese crecimiento urbano es uno de los factores que estaría motivando la discusión sobre el nuevo escenario del Carnaval. La propuesta busca responder a los cambios que tiene la ciudad, mejorar las condiciones para la realización de los eventos y ampliar la participación de las comunidades en las actividades de la fiesta. Entre los objetivos que se analizan también estaría fortalecer la presencia del Carnaval en diferentes sectores de Barranquilla, llevando actividades a localidades y barrios durante la temporada festiva. La idea es que la celebración tenga una mayor integración con la ciudad y no se concentre únicamente en sus recorridos tradicionales.

La posible transformación llega después de varios debates recientes alrededor de la organización de los eventos más emblemáticos del Carnaval. En los últimos años, la fiesta enfrentó discusiones relacionadas con horarios, recorridos y ajustes necesarios para responder a nuevas circunstancias.

Uno de esos debates estuvo relacionado con la Guacherna, uno de los desfiles nocturnos más queridos por los barranquilleros. En una edición reciente, la organización planteó la posibilidad de modificar su horario de inicio, una propuesta que generó opiniones divididas entre quienes defendían la tradición y quienes consideraban necesario adaptar la logística del evento.

---
Los cambios propuestos para el Carnaval buscan ampliar la participación ciudadana y fortalecer la organización de los eventos. - crédito @shakira/IG

Otro momento de discusión ocurrió en 2025, cuando la coincidencia de la Guacherna con uno de los conciertos de Shakira en Barranquilla abrió el debate sobre la posibilidad de cambiar la fecha del desfile. La alternativa de trasladarlo del viernes al sábado generó diferentes posiciones entre los participantes de la fiesta. Ahora, la eventual llegada de los grandes desfiles al Malecón del Río abre un nuevo capítulo para el Carnaval de Barranquilla.

Temas Relacionados

Carnaval de BarranquillaBarranquillaVía 40Gran Malecón del RíoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Juan Manuel Santos pidió a Abelardo de la Espriella continuar con el Acuerdo de Paz y cuestionó señalamientos por la inseguridad: “Es absolutamente falso”

El expresidente instó al Gobierno entrante a convertir la implementación del acuerdo en una política de Estado

Juan Manuel Santos pidió a Abelardo de la Espriella continuar con el Acuerdo de Paz y cuestionó señalamientos por la inseguridad: “Es absolutamente falso”

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Venezuela atraviesa una emergencia nacional y una grave crisis de infraestructura tras ser sacudida por un doble terremoto que devastó el estado de La Guaira y otras regiones

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Informe alerta por el avance del crimen organizado en la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú

La investigación identifica cambios en las dinámicas de las organizaciones ilegales y advierte que las estrategias de seguridad adoptadas en la región podrían aumentar los riesgos para las comunidades amazónicas

Informe alerta por el avance del crimen organizado en la triple frontera entre Colombia, Ecuador y Perú

El Concejo Distrital impulsa protocolo “Bogotá no se alquila” para frenar la gestación subrogada y el turismo reproductivo

La estrategia distrital busca reforzar la vigilancia sanitaria, desarticular redes de captación y crear un sistema de alertas ante el crecimiento de una industria que opera con vacíos legales y controles fragmentados

El Concejo Distrital impulsa protocolo “Bogotá no se alquila” para frenar la gestación subrogada y el turismo reproductivo

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

La presentadora colombiana reveló que Faustino Asprilla es más chévere que Óscar Córdoba, a quien describió como alguien más serio

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Atentado con explosivos contra una estación de Policía en Arauca: reportan al menos dos uniformados muertos y varios heridos

Agentes del CTI secuestrados en Arauca piden al presidente Gustavo Petro un intercambio humanitario: el ELN entregó pruebas de supervivencia

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

ENTRETENIMIENTO

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Shakira confirmó invitado especial para su próximo concierto de ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’: colaboró en uno de sus grandes éxitos

Caballo de Yeison Jiménez sorprendió con su reacción al oírlo cantar: sus fans dicen que sintió su presencia

Pipe Bueno pidió ayuda y ofreció una recompensa para recuperar su billetera: “Más aburrido que un caballo en un balcón”

Jessi Uribe respondió a rumores sobre problemas en su relación con Paola Jara: “Hablamos con Pao”

Juanda Caribe respondió por qué no ha compartido fotografías con su hija y qué pasará con su casa de Barranquilla tras decidir mudarse a Medellín

Deportes

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Atlético Nacional y Deportivo Táchira jugarán un partido benéfico por los damnificados en Venezuela : boletería, día y hora

Melissa Martínez reveló cómo es trabajar con Faustino Asprilla y Óscar Córdoba: “Una vez me agarré en serio con uno”

Millonarios también se frota las manos por la venta de Álvaro Montero a Boca: esto ganaría por el fichaje

EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 14 de julio

La Lazio descartaría el fichaje de James Rodríguez por culpa del director deportivo: reviven críticas contra el colombiano