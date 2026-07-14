Colombia

Mafe Carrascal encendió las redes al cuestionar la tendencia de ‘esposas tradicionales’: “Una única forma ‘correcta’ de ser mujer”

La congresista utilizó los casos de Erika Kirk y Taliana Vargas para explicar cómo ciertas narrativas sobre feminidad pueden llegar al debate político

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Una mujer de cabello castaño claro en primer plano, rodeada de cinco figuras femeninas animadas estilo años cincuenta, cocinando, sirviendo y bordando.
Mafe Carrascal relacionó tendencias digitales con discursos sobre familia, género y participación ciudadana - credito Imagen Ilustrativa Infobae

El avance de los algoritmos en las redes sociales demostró tener la capacidad de transformar una simple tendencia de belleza en un debate político de alcance global; esta realidad tecnológica encendió una fuerte discusión tras el pronunciamiento de la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que cuestionó cómo plataformas digitales logran conectar de forma invisible la estética de moda con discursos conservadores sobre el rol de la mujer.

La discusión sobre el control que ejercen los entornos digitales en la opinión pública cobró mayor relevancia en el contexto actual del país, marcado por el triunfo de Abelardo de la Espriella, líder de la extrema derecha, en las elecciones presidenciales de Colombia.

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Frente a este panorama de giros políticos hacia la derecha en la región, la congresista de izquierda abrió un debate sobre la manera en que el consumo de contenidos cotidianos puede moldear de forma sutil los derechos y la participación de la población femenina, sobre todo cuando esas son las tendencias en las redes sociales.

Según Carrascal, los usuarios pueden pasar de consumir videos de belleza y bienestar a recibir contenidos con mensajes ideológicos asociados a la familia y los roles de género - crédito @mafecarrascalr/Instagram
Según Carrascal, los usuarios pueden pasar de consumir videos de belleza y bienestar a recibir contenidos con mensajes ideológicos asociados a la familia y los roles de género - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El tránsito invisible entre las tendencias de moda y las ideologías políticas

El fenómeno analizado parte del cruce entre el clean look —un estilo de maquillaje natural y vestimenta neutra asociado al orden personal— y el movimiento de las tradwifes o esposas tradicionales.

Lo que comenzó como videos de cuidado personal y bienestar terminó derivando en algoritmos que sugieren contenidos sobre estructuras familiares tradicionales del siglo pasado y dinámicas de dependencia económica.

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Ante esta situación, la legisladora del progresismo utilizó su cuenta en Instagram para alertar a los usuarios sobre cómo las plataformas dirigen de forma silenciosa el pensamiento de los ciudadanos hacia posturas ideológicas específicas.

“¿Puede un algoritmo convertir una tendencia estética en un discurso político? El clean look no es el problema. El problema aparece cuando, poco a poco, el contenido empieza a asociar esa imagen con una única forma ‘correcta’ de ser mujer”, afirmó Mafe Carrascal en su post.

Mafe Carrascal cuestionó cómo los algoritmos pueden conectar contenidos aparentemente inocentes con discursos más amplios sobre familia, género y participación política - crédito @mafecarrascalr/Instagram
Mafe Carrascal cuestionó cómo los algoritmos pueden conectar contenidos aparentemente inocentes con discursos más amplios sobre familia, género y participación política - crédito @mafecarrascalr/Instagram

La representante explicó que la transición no se da de manera abrupta, sino que los usuarios inician consumiendo consejos de elegancia y terminan recibiendo discursos que cuestionan la autonomía de las mujeres en la sociedad actual.

Para evidenciar la conexión entre las tendencias y la política real, la congresista expuso casos específicos donde estas narrativas pasaron de los teléfonos a los escenarios públicos.

En los Estados Unidos, mencionó los espacios de debate liderados por la activista conservadora Erika Kirk —líder dentro de Turning Point USA tras la muerte de su esposo Charlie Kirk— que llegó a proponer el reemplazo del voto individual femenino por un sistema de representación a través del esposo; es decir, que las mujeres renunciaran a su derecho al sufragio.

Mafe Carrascal aseguró que el problema no está en una estética determinada, sino en cuando una imagen empieza a presentarse como la única forma correcta de ser mujer - crédito @mafecarrascalr/Instagram
Mafe Carrascal aseguró que el problema no está en una estética determinada, sino en cuando una imagen empieza a presentarse como la única forma correcta de ser mujer - crédito @mafecarrascalr/Instagram

“A partir de los casos de Erika Kirk y Taliana Vargas, podemos evidenciar cómo ciertas narrativas sobre la feminidad, la familia y los roles de género pueden terminar influyendo en la manera en que entendemos la participación política y los derechos de las mujeres”, señaló Carrascal en su publicación.

En el plano nacional, la discusión tocó la esfera pública colombiana tras las declaraciones de la gestora social de Cali, Taliana Vargas, esposa de Alejandro Eder, que en una entrevista afirmó que su rol como cara de la familia busca evitar que el país caiga en corrientes comunistas.

Para la representante del Pacto Histórico, estas afirmaciones instrumentalizan una postura estética y familiar para reactivar discursos que señalan a las propuestas progresistas como amenazas al orden social.

El fenómeno de las ‘tradwives’ ganó fuerza en redes con contenidos sobre hogar, maternidad y roles tradicionales, generando críticas y respaldo en distintos sectores - crédito @mafecarrascalr/Instagram
El fenómeno de las ‘tradwives’ ganó fuerza en redes con contenidos sobre hogar, maternidad y roles tradicionales, generando críticas y respaldo en distintos sectores - crédito @mafecarrascalr/Instagram

El dilema entre la libertad individual y las tendencias en redes sociales

El análisis de la congresista enfatizó que la crítica no está dirigida hacia las mujeres que deciden libremente dedicarse a las labores del hogar, a la crianza o a seguir doctrinas religiosas tradicionales. La preocupación central radica en el poder del algoritmo para convertir decisiones privadas en normas morales colectivas y obligatorias mediante la saturación de contenidos digitales.

“Esto no significa que toda mujer religiosa, conservadora o que quiera dedicarse al hogar sea una tradwife. Esa simplificación sería injusta. La diferencia aparece cuando una decisión personal se convierte en una norma moral para todas las mujeres o cuando se propone limitar sus derechos y su participación política”, precisó la legisladora.

La intervención de la representante a la Cámara concluyó con un llamado crítico hacia los hábitos de consumo en medios virtuales. Carrascal reiteró que la pregunta de fondo para la sociedad actual no radica en el gusto por una determinada moda, sino en cuáles son las ideas políticas que comienzan a parecer normales en la mente de las personas tras consumir el mismo contenido algorítmico durante meses.

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