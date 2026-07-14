Colombia

La Embajada del Reino Unido en Colombia abrió una convocatoria laboral con sueldos de hasta 13 millones: así puede participar

El proceso incluye un cargo para liderar alianzas en ciencia y tecnología y una práctica en cocina en Bogotá, con postulaciones habilitadas en un portal oficial hasta el 19 de julio de 2026

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La beca Chevening cubre matrícula, estipendio mensual y costos de viaje desde Colombia hasta el Reino Unido - crédito Johan Largo/Infobae
La Embajada del Reino Unido en Colombia abrió una convocatoria laboral con vacantes en ciencia, innovación, tecnología y gastronomía - crédito Johan Largo/Infobae

La Embajada del Reino Unido en Colombia abrió una nueva convocatoria laboral dirigida a profesionales y jóvenes interesados en formar parte de su equipo diplomático.

La oferta incluye salarios de hasta $13 millones de pesos mensuales y busca fortalecer la cooperación bilateral en áreas estratégicas como la ciencia, la innovación y la gastronomía. El proceso de selección está abierto hasta el 19 de julio de 2026 para cargos de alto nivel, y los contratos comenzarán en septiembre de este año.

Vacantes disponibles y requisitos principales

La principal posición ofertada corresponde al cargo de Head of Science & Technology Network, cuyo objetivo es liderar las alianzas en ciencia, innovación y tecnología entre el Reino Unido y Colombia. Esta función implica colaborar de manera activa con equipos de la Embajada Británica, el Director de la Red CIT para América Latina y los departamentos del Gobierno británico.

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El salario asignado para este cargo asciende a $13.541.166. La fecha de inicio prevista para este puesto es el 7 de septiembre de 2026, y el plazo máximo para postularse vence el 19 de julio de 2026.

El cargo principal en la Embajada Británica en Colombia exige experiencia en tecnologías emergentes, clima, energía, salud, espacio y seguridad - crédito Embajada Británica en Colombia
El cargo principal en la Embajada Británica en Colombia exige experiencia en tecnologías emergentes, clima, energía, salud, espacio y seguridad - crédito Embajada Británica en Colombia

Entre los requisitos exigidos destacan una amplia experiencia laboral en áreas como tecnologías de frontera y emergentes, clima, energía, medio ambiente, salud, ciencias de la vida, espacio y seguridad, incluyendo minerales críticos. Se exige también conocimiento en políticas de ciencia, innovación y tecnología tanto en Colombia como en las prioridades gubernamentales del país, además de experiencia comprobable en gestión de proyectos y presupuestos.

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El manejo avanzado del inglés, tanto oral como escrito, es indispensable, así como sólidas habilidades de comunicación e influencia para interactuar con la comunidad científica, la opinión pública y altos funcionarios gubernamentales.

Funciones y responsabilidades del cargo principal

Quien resulte seleccionado para este cargo deberá apoyar al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido y al Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología en la implementación de sus prioridades internacionales. Deberá diseñar estrategias para la cooperación científica y tecnológica entre ambos países, asegurando que se reflejen tanto en los planes de ejecución de la Embajada como en los de la Red Regional.

El puesto de Head of Science & Technology Network debe diseñar estrategias de cooperación científica y tecnológica entre el Reino Unido y Colombia - crédito Embajada Británica en Colombia
El puesto de Head of Science & Technology Network debe diseñar estrategias de cooperación científica y tecnológica entre el Reino Unido y Colombia - crédito Embajada Británica en Colombia

También tendrá la responsabilidad de participar en el desarrollo y ejecución de la estrategia del equipo de Economía, Clima y Ciencia (ECS), con el fin de garantizar buenas estructuras de trabajo, colaboración y cumplimiento de objetivos. Otro aspecto fundamental será identificar posibles fuentes de financiación, definir socios estratégicos y presentar propuestas para proyectos conjuntos de ciencia y tecnología.

Prácticas profesionales para estudiantes de cocina en la Residencia Británica

Además del cargo de alto nivel en ciencia y tecnología, la Embajada del Reino Unido en Colombia ofrece una posición de practicante de cocina para la Residencia Británica en Bogotá. La oportunidad está orientada a estudiantes activos de gastronomía o cocina, de niveles técnico, tecnológico o profesional, y requiere la habilitación necesaria para iniciar prácticas o pasantías, así como el apoyo institucional durante el proceso.

El practicante seleccionado recibirá un apoyo de sostenimiento de $1.750.905 mensuales y comenzará sus labores el 1 de septiembre de 2026. Entre las actividades a desempeñar se encuentran el apoyo en la preparación de insumos, elaboración de recetas internacionales y regionales, creación de menús, emplatado, mantenimiento del orden y la higiene de la cocina, así como soporte logístico en eventos oficiales de la Embajada.

La vacante es para estudiantes de gastronomía habilitados para prácticas y el inicio está previsto para el 1 de septiembre de 2026 - crédito Embajada Británica en Colombia
La vacante es para estudiantes de gastronomía habilitados para prácticas y el inicio está previsto para el 1 de septiembre de 2026 - crédito Embajada Británica en Colombia

Proceso de aplicación y requisitos generales

Para postularse a cualquiera de las vacantes, los interesados deben completar la aplicación a través del portal oficial https://fco.tal.net/vx/appcentre-ext/candidate/jobboard/vacancy/1/adv/, o acceder al enlace disponible en la biografía digital de la Embajada. Es indispensable contar con los documentos y certificaciones que respalden la formación académica y la experiencia profesional requerida.

Condiciones para trabajar en el Reino Unido desde Colombia

Para quienes aspiran a desempeñarse profesionalmente en el Reino Unido desde Colombia, resulta obligatorio dominar el inglés y obtener un visado de trabajo. El proceso inicia con la obtención de una oferta laboral de una empresa o institución autorizada para patrocinar visas (Sponsor).

Una vía popular consiste en cursar estudios de maestría, lo que permite trabajar medio tiempo y acceder a una visa de posgraduado con permiso de residencia y trabajo por dos años tras la graduación.

El trámite legal comienza una vez se recibe la oferta de empleo, tras lo cual debe solicitarse el visado desde Colombia. Al llegar al Reino Unido, será necesario gestionar el permiso de residencia biométrico y el National Insurance Number (NIN) para efectos tributarios.

El proceso de selección para las vacantes actuales no contempla puestos en el extranjero, pero los seleccionados podrán participar en iniciativas de cooperación bilateral, desarrollo de estrategias internacionales y proyectos conjuntos en ciencia y tecnología.

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