Identifican al colombiano que murió durante operativo de ICE en Maine, Estados Unidos: Johan Sebastián Durán era oriundo de Bucaramanga

Un agente de policía trabaja en el lugar de un tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, Estados Unidos, el 13 de julio de 2026. REUTERS/CJ Gunther

La identidad del colombiano que murió durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el estado de Maine ya fue confirmada. Se trata de Johan Sebastián Durán Guerrero, un joven de 26 años, oriundo de Bucaramanga, cuya muerte ha provocado conmoción tanto en Estados Unidos como en Colombia.

Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes señalaron que Durán Guerrero contaba con autorización para trabajar legalmente en territorio estadounidense y tenía un número de Seguro Social. Además, medios locales y personas cercanas a la familia indicaron que estaba casado y era padre de una niña de aproximadamente tres años.

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La muerte del colombiano durante un operativo del ICE continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses-crédito REUTERS/CJ Gunther

Uno de los aspectos que más ha impactado tras conocerse el caso es que, según testigos citados por medios estadounidenses, la menor habría presenciado el momento en que su padre recibió los disparos durante el operativo realizado en Biddeford, Maine. La información ha incrementado los llamados para que las autoridades esclarezcan las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

La investigación sigue en curso mientras persisten las dudas sobre el procedimiento adelantado por los agentes del ICE. En las últimas horas, autoridades estadounidenses reconocieron que Johan Sebastián Durán Guerrero presuntamente no era el objetivo inicial de la operación migratoria, una revelación que ha intensificado las críticas y los pedidos de una investigación independiente.

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El caso permanece bajo revisión de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo del FBI, mientras organizaciones de derechos humanos y líderes políticos continúan exigiendo transparencia y justicia para la familia del joven bumangués.