Por qué aún no se sabe la totalidad de las curules a la Cámara por Cundinamarca: el CNE definirá disputa entre el Partido Liberal y Mira

El Consejo Nacional Electoral debe definir la séptima curul de la Cámara de Representantes por Cundinamarca entre los reclamos del Partido Liberal y el Partido Mira - crédito Colprensa

El Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá decidir quién ocupará la séptima curul de la Cámara de Representantes por Cundinamarca, un escaño reclamado por el Partido Liberal y el Partido Mira, en medio de controversias jurídicas y políticas que mantienen en tensión a las principales fuerzas del departamento.

La Sala Plena del CNE se prepara para tomar una resolución que será definitiva para el periodo legislativo 2026-2030, mientras ambos sectores elevan sus reclamos y denuncias sobre posibles irregularidades.

Dos campañas, una curul: los argumentos de Liberal y Mira

El proceso es seguido de cerca por los equipos jurídicos de Alexander Prieto, candidato del Partido Liberal, y Diana Maritza Álvarez, aspirante de la Coalición Centro Democrático–Partido Mira. Ambos sostienen que los resultados del escrutinio y los documentos electorales avalan su derecho a ocupar el escaño.

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Prieto difundió un comunicado el 12 de julio solicitando garantías y respeto por el debido proceso en la decisión que tome el CNE. “Espero que esa decisión responda exclusivamente a la Constitución, la ley y al material probatorio, garantizando el respeto por el debido proceso y la voluntad popular”, expresó el candidato. Según sus declaraciones, presentó recursos y reclamaciones durante más de cuatro meses, argumentando que la curul debe permanecer en manos del Partido Liberal.

Alexander Prieto afirmó que los resultados del escrutinio y los documentos electorales respaldan que la curul debe permanecer en el Partido Liberal - crédito alexprieto.101 / Instagram

El aspirante liberal también rechazó la circulación de una supuesta ponencia en redes sociales que, de acuerdo con él, anticiparía una decisión para otorgar la curul al partido Cambio Radical.

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“Rechazo una posible ponencia que circula en redes sociales, que presenta como definitiva una decisión que aún no ha sido adoptada por la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, en el que afirma la curul al partido Cambio Radical”, manifestó Prieto. Para el candidato, la credibilidad del proceso electoral depende de que los magistrados actúen “con independencia, transparencia y estricto apego a la ley”.

Por su parte, la colectividad Mira alertó sobre una presunta ponencia que modificaría la asignación de la última curul y desconocería los resultados oficiales del escrutinio departamental, así como la votación obtenida por la Coalición Mira–Centro Democrático. Según el partido, el Formulario E-26 expedido por la Comisión Escrutadora General de Cundinamarca certifica que la última curul corresponde a esta coalición.

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Alegatos y denuncias sobre el proceso de escrutinio

Mira denunció inconsistencias en la presunta ponencia, con 114 mesas duplicadas, 26 registros contradictorios y 62 mesas incluidas sin solicitud formal - crédito @PartidoMIRA / X

El Partido Mira denunció en un comunicado que el análisis técnico de la presunta ponencia revela varias inconsistencias: 114 registros de mesas duplicadas, algunos repetidos hasta cuatro veces; tres resultados aritméticos diferentes para los mismos partidos en el mismo documento; 26 registros resueltos de manera contradictoria; y la inclusión de 62 mesas sin solicitud formal de ningún partido. También hicieron referencia a una mesa inexistente en el censo oficial y a la falta de respuesta a solicitudes de saneamiento presentadas por la colectividad.

“Nos quieren quitar la curul que los ciudadanos nos entregaron en las urnas. No permitiremos que errores, duplicidades o decisiones contrarias a la ley cambien la voluntad de la gente”, declaró Manuel Virgüez Piraquive, presidente de Mira, que insistió en que lo que está en juego es la confianza de los colombianos en la democracia: “Cada voto debe contarse una sola vez y respetarse tal como fue depositado en las urnas”.

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La colectividad anunció que, en caso de confirmarse la ponencia, ejercerá todas las acciones jurídicas y constitucionales para defender la voluntad de los ciudadanos y la integridad del proceso electoral.

Un ambiente tenso en la recta final

La audiencia pública del CNE en Corferias revisa los escrutinios nacionales mientras crece la tensión por versiones que mencionan a Leonardo Rico, de Cambio Radical, como eventual beneficiario del escaño - crédito CNE

La audiencia pública del Consejo Nacional Electoral se desarrolla en Corferias, Bogotá, donde los magistrados reanudaron la revisión nacional de escrutinios para notificar las decisiones adoptadas y suscribir las actas de declaratoria de elección de las circunscripciones que han culminado el escrutinio.

El caso de la séptima curul en la Cámara por Cundinamarca destaca entre los más disputados, junto a otros procesos en los departamentos de Chocó y las circunscripciones especiales.

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El debate también involucra versiones que mencionan a Leonardo Rico, del partido Cambio Radical, como eventual beneficiario del escaño, aunque hasta el momento no se conoce una decisión oficial que lo confirme. Esta posibilidad ha intensificado las tensiones entre los partidos y ha motivado pronunciamientos públicos sobre la necesidad de blindar la transparencia y legalidad del proceso.