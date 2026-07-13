Emergencia por lluvias en Casanare: Ejército atiende zonas afectadas y vías siguen comprometidas

Soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de evacuación en municipios afectados por las lluvias-crédito Ejercito Nacional

Las fuertes lluvias que golpean al oriente del país mantienen a Casanare como uno de los departamentos con mayores afectaciones. Inundaciones, daños en vías y dificultades de movilidad han obligado a las autoridades y organismos de emergencia a reforzar la atención en diferentes municipios, mientras cientos de familias esperan ayuda para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático.

La emergencia llevó al Ejército Nacional a desplegar unidades especializadas de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres en zonas críticas de San Luis de Palenque y Trinidad. Los uniformados trabajan junto a organismos como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana y autoridades locales para apoyar las labores de rescate, evacuación y entrega de asistencia humanitaria.

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Organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera conjunta para atender a las familias damnificadas-crédito Ejercito Nacional

De acuerdo con el consolidado más reciente de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Casanare es el departamento más afectado por las lluvias de los últimos días. El reporte señala emergencias en 13 municipios, con miles de familias damnificadas y decenas de vías afectadas por inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.

En San Luis de Palenque, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en sectores donde el aumento del nivel de las aguas puso en riesgo a los habitantes. Hasta el momento, los soldados apoyaron la evacuación de personas que permanecían en zonas comprometidas por la emergencia.

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La situación también afecta al municipio de Trinidad, donde las tropas adelantan labores de atención en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad. Allí se realizaron evacuaciones y se brindó acompañamiento directo a las familias afectadas por las inundaciones. Además de las labores de rescate, los equipos desplegados han apoyado la distribución de ayudas humanitarias y el suministro de agua potable para comunidades que enfrentan dificultades debido a la emergencia. Desde el Puesto de Mando Unificado se mantiene el seguimiento de los daños y se coordinan nuevas acciones según las necesidades de cada zona.

Las inundaciones generaron afectaciones en viviendas, vías y comunidades rurales de Casanare-crédito Ejercito Nacional

La crisis, sin embargo, no solo afectó viviendas y comunidades rurales. La conectividad del oriente colombiano también permanece comprometida por los daños en la infraestructura vial. Según explicó Camilo García en Noticias Caracol, vicepresidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal, las afectaciones generan dificultades para el traslado de personas y mercancías entre Casanare, Arauca y Boyacá. “Creo que el país no se ha dado cuenta de que esto es un tema regional, no es un tema únicamente de un departamento o de dos departamentos, sino que afecta todo el oriente colombiano y es bastante complejo”, señaló García.

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El dirigente gremial explicó que varios corredores estratégicos presentan restricciones debido a daños en puentes y vías, una situación que impacta directamente la actividad económica de la región. Según indicó, el transporte enfrenta dificultades adicionales porque algunos vehículos permanecen detenidos en zonas donde las condiciones no permiten continuar los recorridos habituales.

“En este momento hay una crisis que ha sido declarada por los gobernadores de los departamentos como una calamidad. Y realmente el impacto del transporte es, creo que, de lo menor que tenemos que hablar, porque aquí hay una crisis social bastante profunda”, afirmó.

Los daños en la infraestructura vial dificultan la movilidad entre Casanare, Arauca y Boyacá-crédito Ejercito Nacional

Las afectaciones también alcanzan otros departamentos como Boyacá, Norte de Santander y Arauca, donde las autoridades reportan emergencias asociadas a inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales. En Arauca, la situación genera preocupación por las dificultades de comunicación terrestre y el impacto sobre comunidades que dependen de estas rutas para acceder a servicios básicos y movilizar productos.

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Desde la UNGRD se mantiene la coordinación con las entidades territoriales para atender la emergencia y evaluar nuevas necesidades de apoyo. Javier Pava, director de la entidad, señaló que la prioridad está en garantizar la atención de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas con mayores daños.