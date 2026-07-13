Colombia

Emergencia por lluvias en Casanare: Ejército atiende zonas afectadas y vías siguen comprometidas

Las autoridades mantienen activos los operativos de respuesta para apoyar a las comunidades afectadas por las inundaciones, mientras organismos de emergencia evalúan los daños y coordinan nuevas acciones en el oriente del país

Guardar
Google icon
Soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de evacuación en municipios afectados por las lluvias-crédito Ejercito Nacional
Soldados de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres apoyan las labores de evacuación en municipios afectados por las lluvias-crédito Ejercito Nacional

Las fuertes lluvias que golpean al oriente del país mantienen a Casanare como uno de los departamentos con mayores afectaciones. Inundaciones, daños en vías y dificultades de movilidad han obligado a las autoridades y organismos de emergencia a reforzar la atención en diferentes municipios, mientras cientos de familias esperan ayuda para enfrentar las consecuencias del fenómeno climático.

La emergencia llevó al Ejército Nacional a desplegar unidades especializadas de la Brigada de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres en zonas críticas de San Luis de Palenque y Trinidad. Los uniformados trabajan junto a organismos como el Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil Colombiana y autoridades locales para apoyar las labores de rescate, evacuación y entrega de asistencia humanitaria.

PUBLICIDAD

Organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera conjunta para atender a las familias damnificadas-crédito @COL_EJERCITO/X
Organismos de socorro y autoridades locales trabajan de manera conjunta para atender a las familias damnificadas-crédito Ejercito Nacional

De acuerdo con el consolidado más reciente de la Sala de Crisis Nacional de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Casanare es el departamento más afectado por las lluvias de los últimos días. El reporte señala emergencias en 13 municipios, con miles de familias damnificadas y decenas de vías afectadas por inundaciones, crecientes súbitas y movimientos en masa.

En San Luis de Palenque, los equipos de rescate concentraron sus esfuerzos en sectores donde el aumento del nivel de las aguas puso en riesgo a los habitantes. Hasta el momento, los soldados apoyaron la evacuación de personas que permanecían en zonas comprometidas por la emergencia.

PUBLICIDAD

La situación también afecta al municipio de Trinidad, donde las tropas adelantan labores de atención en las veredas Bélgica, San Vicente, Bucare, La Cañada, San Pedro y La Soledad. Allí se realizaron evacuaciones y se brindó acompañamiento directo a las familias afectadas por las inundaciones. Además de las labores de rescate, los equipos desplegados han apoyado la distribución de ayudas humanitarias y el suministro de agua potable para comunidades que enfrentan dificultades debido a la emergencia. Desde el Puesto de Mando Unificado se mantiene el seguimiento de los daños y se coordinan nuevas acciones según las necesidades de cada zona.

Las inundaciones generaron afectaciones en viviendas, vías y comunidades rurales de Casanare-crédito Ejercito Nacional
Las inundaciones generaron afectaciones en viviendas, vías y comunidades rurales de Casanare-crédito Ejercito Nacional

La crisis, sin embargo, no solo afectó viviendas y comunidades rurales. La conectividad del oriente colombiano también permanece comprometida por los daños en la infraestructura vial. Según explicó Camilo García en Noticias Caracol, vicepresidente de la Asociación de Transporte Intermunicipal, las afectaciones generan dificultades para el traslado de personas y mercancías entre Casanare, Arauca y Boyacá. “Creo que el país no se ha dado cuenta de que esto es un tema regional, no es un tema únicamente de un departamento o de dos departamentos, sino que afecta todo el oriente colombiano y es bastante complejo”, señaló García.

El dirigente gremial explicó que varios corredores estratégicos presentan restricciones debido a daños en puentes y vías, una situación que impacta directamente la actividad económica de la región. Según indicó, el transporte enfrenta dificultades adicionales porque algunos vehículos permanecen detenidos en zonas donde las condiciones no permiten continuar los recorridos habituales.

“En este momento hay una crisis que ha sido declarada por los gobernadores de los departamentos como una calamidad. Y realmente el impacto del transporte es, creo que, de lo menor que tenemos que hablar, porque aquí hay una crisis social bastante profunda”, afirmó.

Los daños en la infraestructura vial dificultan la movilidad entre Casanare, Arauca y Boyacá-crédito Ejercito Nacional
Los daños en la infraestructura vial dificultan la movilidad entre Casanare, Arauca y Boyacá-crédito Ejercito Nacional

Las afectaciones también alcanzan otros departamentos como Boyacá, Norte de Santander y Arauca, donde las autoridades reportan emergencias asociadas a inundaciones, crecientes súbitas y avenidas torrenciales. En Arauca, la situación genera preocupación por las dificultades de comunicación terrestre y el impacto sobre comunidades que dependen de estas rutas para acceder a servicios básicos y movilizar productos.

Desde la UNGRD se mantiene la coordinación con las entidades territoriales para atender la emergencia y evaluar nuevas necesidades de apoyo. Javier Pava, director de la entidad, señaló que la prioridad está en garantizar la atención de las comunidades afectadas y avanzar en la recuperación de las zonas con mayores daños.

Temas Relacionados

Inundaciones CasanareUNGRDLluviasFamilias damnificadasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aumento del salario mínimo podría generar problemas en las tiendas de barrio de Bogotá durante el segundo semestre: “Será más costoso”

La economía de estos negocios y las microempresas podrían ser los sectores más expuestos si las condiciones se vuelven adversas para quienes buscan trabajo o intentan contratar

Aumento del salario mínimo podría generar problemas en las tiendas de barrio de Bogotá durante el segundo semestre: “Será más costoso”

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

El defensor central es el tercer futbolista colombiano mejor pago del mundo, solamente superado por Jhon Jader Durán y Luis Díaz

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

Capturan a mujer señalada de matar a su bebé de 7 meses en Sincelejo: lo sumergió de cabeza en una olla con agua hirviendo

La detención de Raquel Elena Polo Suárez reactivó un expediente que se encontraba sin resolver desde hace más de una década por la muerte violenta del menor de edad. El hecho fue ampliamente rechazado por la comunidad que exige la máxima pena en contra de la agresora

Capturan a mujer señalada de matar a su bebé de 7 meses en Sincelejo: lo sumergió de cabeza en una olla con agua hirviendo

Bogotá aplicará Pico y placa regional el lunes 13 de julio: habrán multas de $633.200 y cambios en corredores clave de Cundinamarca para el retorno

La restricción para carros particulares regirá entre las 12:00 m. y las 8:00 p. m. en los nueve accesos principales, con franjas para dígitos pares e impares durante el puente festivo

Bogotá aplicará Pico y placa regional el lunes 13 de julio: habrán multas de $633.200 y cambios en corredores clave de Cundinamarca para el retorno

Andrea Petro se ‘agarró’ en redes sociales con edil de Usaquén por su familia presidencial: “Te las das de importante”

La hija mayor del presidente Gustavo Petro se enfrentó públicamente con Sergio Cáceres tras un video publicado desde Cartagena en el que se fue en contra de Verónica Alcocer y Sofía Petro

Andrea Petro se ‘agarró’ en redes sociales con edil de Usaquén por su familia presidencial: “Te las das de importante”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Defensoría pidió a De la Espriella y al Congreso entrante garantizar derechos de víctimas en Colombia, tras firma del Acuerdo de Paz

Cuatro uniformados heridos en Arenal, Bolívar, luego de ataque con drones cargados de explosivos a estación de Policía

Más de 1.100 niños siguen sin clases en el Catatumbo por riesgo de minas antipersona

Atacan con drones explosivos el aeropuerto de Tibú: Aerocivil confirmó tres personas heridas

Retén ilegal en la vía Inzá-La Plata terminó con el robo de una camioneta de la UNP: investigan si el ELN estuvo detrás del asalto

ENTRETENIMIENTO

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Martina La Peligrosa habló del parecido de su sobrino con Haaland: “Un vikingo criollo”

Ahijada de Rihanna la sorprendió con la coreografía de ‘Dai Dai’ de Shakira y se robó todas las miradas en redes

Valentino Lázaro preocupó a sus seguidores por publicación sobre su estado de salud: “Tengo miedito”

Luisa Fernanda W reveló que Pipe Bueno quiere tener otro hijo y la manera en la que podría llegar a darse: “Es una conversación que tenemos pendiente en casa”

Luis Alfonso anunció que ofrecerá un concierto completamente gratis en Bogotá: fecha, hora y lugar en que se hará el evento

Deportes

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

Davinson Sánchez en la mira de Italia: La millonaria oferta del Como que Galatasaray ya rechazó

De manejar bicitaxi a la gloria en Boca: el secreto detrás de los saques de Álvaro Montero

Dávinson Sánchez agradece a Colombia y promete revancha: “Este sueño no muere”

James Rodríguez estaría en la mira de histórico club del fútbol italiano, tras su presencia en el Mundial 2026: esto es lo que se sabe

América de Cali venció 1-0 a Pumas de México en amistoso de pretemporada: estos serán sus próximos partidos