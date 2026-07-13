Carmine Tangredi, el chef de Bogotá que hizo historia en Venecia

Carmine Tangredi, el chef de Fortezza en Bogotá, fue nombrado “Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo” en Venecia, recibió una de las tres Lion Star del León de Oro y volvió a figurar entre los 100 mejores chefs de pizza del mundo.

Doble reconocimiento internacional para Carmine Tangredi: el chef de Fortezza en Bogotá fue nombrado “Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo” en Venecia, recibió una de las tres Lion Star del León de Oro y volvió a figurar entre los 100 mejores chefs de pizza del mundo.

Tangredi hizo historia al convertirse en el primer chef residente en América Latina en recibir esa distinción a la comida italiana en el exterior. Además, revalidó su presencia en el ranking internacional, tras debutar en 2025 en el puesto 80 y mantenerse en el listado en el 2026.

El reconocimiento se entregó en el marco del Gran Premio Internacional de Venecia, en el Palacio de la Región del Véneto. El galardón llegó acompañado de una de las tres Lion Star del León de Oro.

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El reconocimiento en Venecia se entregó en el marco del Gran Premio Internacional de Venecia, en el Palacio de la Región del Véneto.

La noticia, según relató el propio chef, llegó de forma inesperada tras una llamada del presidente del Premio Leone d’Oro a su restaurante en Bogotá. La cena de gala se celebró en el Hotel Principe, frente al Canal Grande, y las premiaciones continuaron al día siguiente.

“Ser el primer chef de América Latina en recibir este importante reconocimiento, y que todo haya pasado estando en Colombia, me llena de felicidad. Estoy muy agradecido con este gran país. Por primera vez, llega a América Latina este reconocimiento y entra por la puerta de Colombia”, expresó Tancredi.

Qué distinguen el premio de Venecia y el ranking de pizza

El título de Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo es una condecoración honorífica para chefs que preservan y proyectan la cocina italiana fuera de su país.

Los dos reconocimientos distinguen aspectos distintos de la trayectoria de Carmine Tangredi. El título de Cavaliere della Cucina Italiana nel Mondo es una condecoración honorífica para chefs que preservan y proyectan la cocina italiana fuera de su país.

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The Best Pizza Chef Awards evalúa el desempeño de los mejores pizzeros del mundo. Fortezza ingresó al listado en 2025 como la primera entrada colombiana y mantuvo su lugar en 2026.

Tangredi vinculó ambos logros con el trabajo desarrollado desde Colombia. “Una lectura correcta es que para muchos son más que evidentes los esfuerzos que estamos haciendo para importar y reinterpretar la cultura culinaria italiana en el exterior, adaptándonos a las dificultades que se pueden encontrar y aprovechando las grandes virtudes de Colombia y de los colombianos”.

Fortezza, el proyecto que impulsó el reconocimiento desde Bogotá

Fortezza nació formalmente en 2021 en Bogotá, en plena pandemia, bajo la dirección de Tangredi y de Daniela Hoyos Llach, empresaria colombiana, esposa y socia del chef.

Fortezza nació formalmente en 2021 en Bogotá, en plena pandemia, bajo la dirección de Tangredi y Daniela Hoyos Llach, empresaria colombiana, esposa y socia del chef.

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El chef subrayó el papel de su socia en ese recorrido. “Nada de este desarrollo hubiera existido sin Daniela. Cada premio, cada logro, es también de ella”.

En apenas dos años de operación como restaurante pasó de un empleado a cerca de 40 colaboradores, todos colombianos.

Entre 2024 y 2025, la organización duplicó su estructura, su número de clientes y su capacidad operativa. Hoy reúne Fortezza Pizzeria, Fortezza Pastificio, un mercado gourmet, eventos y una línea de productos congelados para distribución especializada.

Tradición italiana hecha en Colombia

La propuesta del restaurante se define como tradición italiana hecha en Colombia y no busca replicar de forma literal la pizza napolitana.

La propuesta del restaurante se define como tradición italiana hecha en Colombia y no busca replicar de forma literal la pizza napolitana. Tangredi, arquitecto y urbanista de formación, antes de dedicarse a la cocina, trasladó esa lógica al diseño de procesos y a una visión de largo plazo.

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El proyecto importa ingredientes italianos con denominación de origen que considera insustituibles, como San Marzano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Parma, Grana Padano y Aceto Balsamico di Modena. Al mismo tiempo, trabaja con productores colombianos para desarrollar lácteos frescos, embutidos y vegetales con estándares equivalentes.

“Ahí es donde se debería comer para entender su real esencia; nosotros buscamos construir una identidad propia fundamentada en la tradición italiana pero reinterpretada en clave colombiana”, explica el reconocido chef.

La siguiente etapa se concentrará en perfeccionar lo construido más que en abrir más locales. La agenda apunta a la fermentación, la cocina regional italiana, la selección de materias primas, la formación del talento y el crecimiento de la línea de congelados desde Colombia.

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