EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

La Liga BetPlay iniciará en el último fin de semana de julio, por lo que se le agota el tiempo a los clubes para definir sus nóminas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de transferencias en el fútbol colombiano a 11 días de que inicie la Liga BetPlay Dimayor 2026.

Al menos tres equipos de la primera división del fútbol colombiano siguen sin notificar movimientos en sus plantillas, mientras que América y Deportivo Cali realizan su pretemporada en el exterior.