EN VIVO - Mercado de fichajes en el fútbol colombiano: entérese de las altas, bajas y rumores de los equipos de la Liga BetPlay, hoy 13 de julio

Bienvenidos al minuto a minuto del mercado de transferencias en el fútbol colombiano a 11 días de que inicie la Liga BetPlay Dimayor 2026.
Al menos tres equipos de la primera división del fútbol colombiano siguen sin notificar movimientos en sus plantillas, mientras que América y Deportivo Cali realizan su pretemporada en el exterior.
12:51 hsHoy
Altas y bajas de los equipos de la Liga BetPlay 2026
Llaneros FC
- Salidas: Erik Bodencer, Jhonier Blanco, Brian Benítez, Kevin Caicedo, Miguel Ortega.
- Llegadas: Daniel Quiñones, Juan Castilla, Joel Contreras.
Deportivo Pereira
Sin novedades confirmadas.
Deportes Tolima
- Salidas: Lucas González (DT), Juan Pablo Nieto, Juan Pablo Torres.
- Llegadas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Ortega, Jorge Hurtado, Luis Sánchez
Junior FC
- Salidas: Sin novedades confirmadas
- Llegadas: Francisco Fydriszewski, Pablo Ortíz.
Deportivo Cali
- Salidas: Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela, Andrés Colorado, Julián Quiñones, Yani Quintero, Michael Aponzá, Andrés Correa, Felipe Aguilar.
- Llegadas: Kalazan Suárez, Edwin Velasco, Leyser Chaverra, Nicolás Benedetti, José Moya.
Jaguares FC
- Salidas: Jhonier Viveros, Bladimir Angulo, Carlos Ordóñez, Fabián Mosquera, Yairo Moreno, Jhon Barrios, Khaiser Lenis.
- Llegadas: Jerson Malagón, Andrés Alfonso, Juan Pablo Arcila, Faber Gil, Carlos Cantillo, Nicolás Giraldo, Edwin Martínez, Juan Esteban Franco.
Internacional de Bogotá
- Salidas: Dereck Moncada, Kalazan Suárez, Ian Poveda.
- Llegadas: Cristian Dájome, Miguel Pernía, Sebastián Girado, Diego Duarte, Yojan Garces.
América de Cali
- Salidas: Jorge Soto, Yojan Gacés, Daniel Bocanegra, Andrés Mosquera Guardia.
- Llegadas: Luis Quiñones, Brayan Córdoba, Juan Pablo Montoya, Yani Quintero, Yhormar Hurtado.
Boyacá Chicó
sin novedades confirmadas
Atlético Nacional
- Salidas: Diego Arias (DT), David Ospina, Juan Bauza, Dayron Asprilla, Robinson García y Fabio Martínez
- Llegadas: Lucas González (DT).
Águilas Doradas
- Salidas: Juan David Niño (DT), Jorge Rivaldo, Jorge Obregón, Iván Arboleda, Bryan Urueña, Cristian Cañozales, Hernán Lopes, Joaquín Varela, Diego Hernández.
- Llegadas: Flavio Robatto (DT), Antony Vásquez, Andrés Mosquera Guardia, Junior Noguera.
Independiente Santa Fe
Sin novedades confirmadas.
Independiente Medellín
- Salidas: Alejandro Restrepo (DT), José Ortiz, José Luis Chunga, Juan Manuel Viveros, Marlon Balanta, Leyser Chaverra, Francisco Chaverra.
- Llegadas: Luis Amaranto Perea (DT), Joaquín Varela, Carlos Lucumí, Agustín Martegani, Juan José Córdoba.
Deportivo Pasto
- Salidas: José Bernal, Wilson Morelo, Edwin Velasco, Andrey Estupiñán
- Llegadas: Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Jhon Méndez.
Alianza FC
- Salidas: Carlos Lucumí.
- Llegadas: Leyner Palacios, Israel Alba, Deinner Quiñones.
Fortaleza FC
- Salidas: Sebastián Oliveros (DT), Miguel Pernía, Andrés Arroyo.
- Llegadas: Jhonier Blanco, Diego Arias (DT), Andrés Copete, Italo Montaño.
Millonarios FC
- Salidas: Beckham Castro, Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas, Nicolás Giraldo.
- Llegadas: Daniel Ruiz, Francisco Chaverra, Andrey Estupiñán, James Aguirre, Javier Burrai.
Atlético Bucaramanga
- Salidas: Leonel Álvarez (DT), Jéfferson Mena, Fáber Gil, Israel Alba, Gléyfer Medina, Carlos de las Salas.
- Llegadas: Pablo Peirano (DT), Ómar Albornoz, Cristopher Fiermarín, José Ortiz.
Once Caldas
- Salidas: Deinner Quiñones, Kevin Cuesta, Kevin Tamayo, Luis Sánchez, Esteban Beltrán, James Aguirre, Iván Rojas.
- Llegadas: Andrés Correa, Juan Pablo Nieto, Edwin Torres, Daniel Londoño
Cúcuta Deportivo
- Salidas: Brayan Córdoba, Ómar Albornoz.
- Llegadas: Marlon Carabalí.