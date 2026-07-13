El Gobierno Petro tiene un descuadre de $70 billones: Mr. Taxes y economista analizaron los problemas de la Dian para cobrar impuestos

El recaudo tributario de Colombia cerró el año 2025 en $296 billones, representando un crecimiento nominal del 10,8% frente a 2024. Sin embargo, esta cifra quedó por debajo de la meta oficial del Marco Fiscal de Mediano Plazo, que estaba fijada en $305,5 billones, lo que generó un déficit de $9,5 billones - crédito Colprensa

La crisis fiscal por recaudo tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) sumó un nuevo capítulo en Colombia con el cruce entre el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, y el exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes, sobre quién fue responsable de las metas infladas de ingresos tributarios que después quedaron lejos del resultado final, en un escenario de déficit de 6,8% del Producto Interno Bruto (PIB).

Pabón sostiene que la Dian y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) avalaron proyecciones de recaudo sobredimensionadas y que ese error explica parte del faltante fiscal de 2024.

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Reyes respondió que la responsabilidad recayó en el Ministerio de Hacienda, porque insistió en incluir ingresos atados a litigios, retiró luego su apoyo al marco legal para cobrarlos y además enfrentó el efecto de una decisión de la Corte Constitucional sobre regalías del sector minero-energético.

El cruce comenzó después de que Pabón publicó en X una gráfica según la cual en 2024 la diferencia entre lo que el Gobierno esperaba recaudar y lo que finalmente obtuvo en impuestos llegó a 4% del PIB. Reyes contestó con un ataque personal y afirmó que Pabón buscaba “encontrar puesto en la patria milagro”. Para Pabón, el problema de fondo no fue únicamente técnico, sino institucional. En su reconstrucción, el incumplimiento de las metas de recaudo figura entre las causas centrales del deterioro fiscal y cuestiona que la Dian pretenda quedar al margen cuando parte sustancial de esas proyecciones dependía de su propia gestión.

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Luis Carlos Reyes, exdirector de la Dian, dijo que Hacienda radicó el proyecto de ley para habilitar el arbitraje de litigios tributarios - crédito @LuisCRH/X

Cómo se inflaron las metas de recaudo para 2024

Pabón ubicó el origen de la discusión en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2023. Allí, el Gobierno fijó para 2024 una meta de recaudo de $347,6 billones, equivalente a 20,5% del PIB, después de prever un cierre de $309 billones para 2023.

Según detalló, una porción decisiva de ese salto descansaba en dos rubros ligados a la Dian. Uno era 0,9% del PIB, unos $15 billones, por litigios; el otro, 0,8% del PIB, cerca de $13 billones, por mayor gestión y lucha contra la evasión. En total, Pabón calculó que 1,7% del PIB, casi $30 billones, dependían de la gestión de la entidad tributaria. También afirmó que esa proyección “fue avalada por todos los miembros del Confis, incluido el señor Reyes”, según el Acta 742 del 13 de junio de 2023.

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El economista atribuyó el descuadre al mayor gasto del Gobierno. Miembros del Confis describían esa presión con la expresión “poner carne en el asador”, dicha al entonces director de Crédito Público, José Roberto Acosta.

Advertencias y el primer recorte de las proyecciones

Pabón sostuvo que desde el comienzo hubo alertas sobre la fragilidad de esas cuentas. “Muchos analistas dijimos que esas cuentas no daban”, escribió, y agregó que el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también lo había advertido en varias entrevistas.

A esas objeciones sumó un pronunciamiento del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) del 10 de julio de 2023. De acuerdo con él, ese documento advirtió sobre los riesgos de los ingresos esperados por litigios y por las metas de gestión de la Dian, con una sobreestimación cercana a 1,3% del PIB de los 1,7% proyectados.

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César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que el Gobierno fijó para 2024 una meta de recaudo de $347,6 billones - crédito @cesarpabon/X

La primera corrección llegó con el Plan Financiero 2024. Allí la meta de recaudo bajó de $347,6 billones a $320 billones, y la previsión por litigios se redujo de $15 billones a $10 billones.

Pabón admitió que Reyes no estuvo en la reunión del Confis consignada en el Acta 755 del 1 de febrero de 2024, pero rechazó que eso lo descargara de responsabilidad. “El director de la Dian no puede decir que las metas de recaudo son asunto de otros”, señaló, antes de citar el artículo 46 del Decreto 1742 de 2020 sobre la función de proyectar el recaudo dentro de la entidad.

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Del ajuste de metas al hueco final de $70 billones

La secuencia siguió con el MFMP 2024, donde la magnitud del recorte ya resultó más visible. La meta de recaudo cayó a $288 billones, equivalente a 17,1% del PIB. En esa nueva revisión, la gestión tributaria pasó de aportar 0,8% del PIB a solo 0,2% del PIB. Los ingresos por litigios, además, desaparecieron por completo: pasaron de $15 billones a $10 billones y después a $0.

El cierre de esa secuencia apareció en el Plan Financiero 2025. Allí el recaudo efectivo terminó en $279 billones, equivalente a 16,6% del PIB. La cifra dejó un faltante de unos $70 billones frente a la proyección original, cerca de cuatro puntos del PIB. Pabón resumió ese desfase como “un descache de casi más de 4% del PIB en ingresos ($70 billones)” y agregó que “cuesta sostener que la Dian no tuvo ninguna responsabilidad”.

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El Carf pidió en varias oportunidades al Gobierno Petro que tuviera prudencia en el gasto - crédito Carf

También dejó dos frases que condensan su tesis. “Una historia en la que la Dian, por más que hoy quiera decir lo contrario, no parece estar exenta de responsabilidad”, escribió, y remató: “Las cifras, las actas y los documentos hablan por sí solos”.

Señalamiento de Luis Carlos Reyes al Ministerio de Hacienda

Luis Carlos Reyes rechazó que la responsabilidad principal recayera en él o en la Dian. “No deja de sorprenderme la fijación que tienen conmigo algunos fans como César, que los lleva a imaginarse que además de director de la Dian entre agosto de 2022 y junio de 2024 fui ministro de Hacienda y presidente durante este cuatrienio”, respondió.

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Su primera línea de defensa se centró en el arbitraje de litigios tributarios. Según explicó, el mecanismo requería una ley habilitante que no existía al momento del MFMP de 2023, y la Dian dejó consignada en ese documento la necesidad de aprobarla si se quería contar con ese recaudo. Reyes añadió que la insistencia en incluir ese componente vino desde Hacienda. “Por insistencia de la Dian, Hacienda radicó el proyecto de ley para habilitar el arbitraje de litigios tributarios”, afirmó, antes de agregar que “Hacienda retiró su apoyo” y que “el recaudo por arbitraje de litigios fue de $0 por decisión del ministro de Hacienda”.

Un segundo argumento apuntó a la tributación del sector minero-energético. Dijo que el MFMP de 2023 asumía que la Corte Constitucional avalaría la no deducibilidad de regalías, pero en noviembre de 2023 resolvió en sentido contrario y eso redujo de forma sustancial el recaudo de 2024.

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César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dijo que cuesta creer que la Dian no tenga responsabilidad en las metas de recaudo - crédito @CesarPabon/X

El exdirector de la Dian también afirmó que en 2023 se cobraron anticipos de impuestos a compañías petroleras y carboneras bajo las normas de la reforma tributaria de 2022, y que esos montos tuvieron que devolverse en 2024 tras la decisión de la Corte. Según él, si esos tributos adicionales no hubieran caído, el recaudo de 2024 habría sido “mucho más cercano al de 2023”, año que definió como “el más alto de la historia”.

Reyes rechazó además la comparación de Pabón entre la Dian y un director financiero. “La analogía es bastante mala porque el director financiero del Estado es precisamente el ministro de Hacienda, no el director de la Dian”, escribió.

Cifras alejadas de la realidad

Sobre el Plan Financiero 2024, aseguró que la Dian se opuso a las cifras que consideraba alejadas de la realidad. “Tanta fue nuestra oposición al plan financiero de 2024, que dejamos claro que nuestro voto en el Confis iba a ser negativo si no se ajustaba a la realidad”, afirmó. Esa resistencia, según su versión, retrasó la publicación del plan en diciembre de 2023. Después añadió: “Hacienda tomó en febrero de 2024 la decisión de citar y realizar de manera exprés un Confis mientras yo visitaba la Dian de Armenia, sin esperar a mi regreso”.