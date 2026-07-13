Colombia

Carlos Manuel Vesga, nominado a los Emmy 2026, contó cómo un colombiano llegó a la exitosa serie ‘Pluribus’ de Apple TV: “Dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad”

De acuerdo con el bogotano, fueron 710 personas las que se presentaron a las audiciones para su personaje, pero solo cinco tuvieron la posibilidad de llegar a una audición final y él le imprimió su sello personal para el papel

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Según explicó, a los directores les gustó su audición, recibió una llamada para confirmar su presencia en la serie y puso detalles de su personalidad en el papel - crédito @terceravueltaposcast/IG

El actor bogotano Carlos Manuel Vesga superó a 710 competidores para quedarse con el papel que hoy lo tiene nominado a su primer Premio Emmy: el de Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática por Pluribus, la producción de ciencia ficción de Apple TV+ creada por Vince Gilligan.

La nominación llegó el 8 de julio con el anuncio de los candidatos a la 78.ª edición de los galardones, que se entregarán el 14 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles. Vesga es uno de los tres intérpretes hispanohablantes que compiten en esta edición.

Quién es Carlos Manuel Vesga y qué es ‘Pluribus’

Pluribus es una serie de ciencia ficción postapocalíptica estrenada el 7 de noviembre de 2025. La historia sigue a Carol Sturka, una novelista interpretada por Rhea Seehorn, que queda aislada tras un virus alienígena —llamado “the joining”— que convierte al resto de la humanidad en seres pacíficos y complacientes, aunque dispuestos a asimilar a los pocos inmunes que quedan.

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Carlos-Manuel Vesga - Pluribus
Vesga aseguró que le ganó el casting a 710 personas que audicionaron y 5 seleccionados para su papel - crédito Apple TV

Vesga da vida a Manousos Oviedo, un colombiano que migró a Paraguay y que, al igual que Carol, es inmune al fenómeno. Juntos intentan preservar lo que queda de la humanidad. La serie, producida por Sony Pictures Television y ya renovada para una segunda temporada, acumuló 18 nominaciones en esta edición de los Emmy, la segunda cifra más alta entre todos los programas en competencia.

El ‘casting’ que empezó con una llamada y terminó en Los Ángeles

Detrás de la nominación hay un proceso de selección que Vesga describió en el pódcast Tercera vuelta con un número preciso: 710 personas audicionaron para su personaje en toda Latinoamérica.

El proceso lo redujo primero a cinco finalistas. Tres fueron convocados a Ciudad de México y dos a Los Ángeles. Vesga viajó a California con un peso adicional: esa misma mañana, su hermana le informó que su padre había sido hospitalizado.

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“Yo iba pensando en mi papá”, contó, y reconoció que esa distracción involuntaria lo liberó de la presión de conocer a Gilligan en el casting. Después de la audición, la jefa de casting lo siguió al pasillo para susurrarle: “Les gustó. Les gustó. Espera, pero les gustó”.

Carol Manousos, los personajes que han llamado la atención dentro de la serie - crédito Apple TV+
Carol Manousos, los personajes que han llamado la atención dentro de la serie - crédito Apple TV+

Días antes de ese encuentro, el jefe de casting de Colombia ya le había adelantado que los otros tres finalistas habían sido descartados: solo quedaban él y otro candidato. La confirmación definitiva llegó entre 15 y 20 días después, cuando su representante lo llamó llorando para darle la noticia.

Un personaje construido desde la identidad latina

Vesga le imprimió al personaje el acento bogotano y diseñó su inglés como el de alguien que aprendió el idioma de oído, no por escrito. “Él comete errores porque sigue ‘pensando’ en español: le responde a Carol ‘they are no human!’ en vez de usar ‘not’”, explicó a People en Español.

Uno de los detalles más celebrados por el público hispanohablante fue una escena en la que Manousos escribe el nombre de su compañera como “Carol es turca?” —en lugar de Carol Sturka—. El guiño fue una propuesta del propio Vesga que Gilligan incluyó en el corte final.

Carlos Manuel Vesga fue nominado a los Premios Emmy 2026 por su papel en Pluribus - crédito REUTERS/Daniel Cole
Carlos Manuel Vesga fue nominado a los Premios Emmy 2026 por su papel en Pluribus - crédito REUTERS/Daniel Cole

Para el actor, el personaje encarna algo más amplio: “Los latinos sabemos de migrar. Sabemos de tener que dejar nuestra tierra, nuestras raíces y nuestra identidad y tener que esforzarnos para construir eso en otro lugar”, dijo al mismo medio.

Un lugar en la historia del cine colombiano

Con esta candidatura, Vesga se suma al grupo de actores colombianos reconocidos por la Academia de Televisión de Estados Unidos, junto a Sofía Vergara, John Leguízamo, Christian Tappan, Andrés Parra y Diego Vásquez, quien recibió una nominación en los Emmy Internacional por su papel como José Arcadio Buendía en la adaptación de Cien años de soledad.

Ante el éxito de la serie, Vesga fue directo al describir lo que significó participar en ella: “Todo acerca de Pluribus ha desafiado la realidad. La posibilidad de participar en una serie de estas características fue siempre para mí algo simplemente imposible".

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